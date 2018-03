2018.03.19. 0

Baumann Viola

Futó értelmező kéziszótár

A-tól Z-ig enciklopédia futó kifejezésekhez

A

akadályfutás: valaha az atlétikapályák 3000 méteres versenyszáma körönként egy vizes árokkal és két akadállyal, manapság azonban jelentése hosszútávú terepfutóverseny számos izgalmas akadállyal, pl. jeges gödör, sáros kötél, gumiabroncsok, kötéllétra, mászófal stb.

B

Balboa-kör: a Fenyőgyöngyétől a János-hegyi kilátóig tartó, majd ugyanazon az útvonalon vissza is vezetett terepfutó útvonal, hossza kb. 19, 4 km, szintemelkedése 860 m; különös ismertetőjele, hogy dreszkódja a szürke melegítő, és nem hivatalos vélemények szerint, aki még nem futotta le, az nem is terepfutó.

befutó: egy futóverseny utolsó, közvetlenül cél előtti szakasza, ill. az a futó, aki egy váltó utolsó tagjaként befejezi a versenyt.

bokorugró: ld. tájfutó.

bozótugró: ld. tájfutó.

C

canicross [kánikrossz]: kutyás futás; olyan futás, ahol a kutya és az ember rugós póráz által össze van kötve, és a kutya húzóereje segíti a gazda futótempójának növelését.

Cooper-teszt: Senki nem fog meglepődni, ha eláruljuk, hogy a Cooper tesztet amerikai katonai kiképzéshez találta ki Dr. Kenneth H. Cooper. A teszt lényege, hogy 12 percig kell folyamatosan futni, és ez alatt a lehető leghosszabb távot megtenni. Ezután nem és életkor szerint az eredmény egy, jellemzően ötfokozatú skálán értékelhető. A Cooper teszt a szív- és érrendszer teljesítményét méri, és Cooper kutatásai szerint a megtett táv szorosan összefügg az oxigénfelvevő képességgel. A Cooper tesztből lehet VO2 maxot (a test által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyiségét) számolni a megfelelő képlettel: VO2max= (t-505)/45, ahol t a Cooper teszt távolsága.

csillapítás: a talajfogás során a bokára, térdre ható erőhatást csökkentő v. csökkenteni hivatott futócipő-technológiai eszköz; jellemzően valamilyen puha, pl. gél alapú talpban és rendkívül kreatív névadásban manifesztálódik a technológia.

csuklós pulzusmérő: ld. optikai pulzusmérő

D

dombfutás: atlétikai edzéstechnikai módszer az állóképesség, a lépéshossz és lépésfrekvencia növelésére, ill. az izomerő fejlesztésére emelkedő (és lejtő) segítségével.

drop: a futócipő sarok- és orrmagassága közötti különbség, lejtés. Minél kisebb a drop mértéke, annál inkább minimál stílusú a cipő.

dugóka: táj- és terepfutók időméréséhez használt, ujjra húzható eszköz, ami a pontokon/bólyáknál rögzíti a futó aktuális idejét. Újabb változatait már be sem kell dugni, elég 2 méterre megközelíteni a telepített érzékelő eszközt.

dzsogg: taposófutás; miközben az egyik láb talpa (akár sarka is) a talajon van, a másik láb lábujjhegyre emelkedik, és ez a mozdulatsor váltakozik a két láb között, rendkívül rövid lépéshosszal (max. egy lábfejnyi).

E

elkavar: terep- vagy tájfutó a pályát, ill. nyomvonalat elhagyva eltéved.

F

fal: láthatatlan, talán egy másik dimenzióból átszivárgott képződmény lehet, aminek nekiszaladva hirtelen sebességcsökkenés, nagyfokú elfáradás észlelhető. Köznapi nevén: holtpont.

fartlek: a gyors, közepes és könnyed futást váltogató edzéstechnika, iramjáték; egy intenzív szakaszt egy lazább, pihenős futás követ, a szakaszhatárt gyakran tereptárgyak határozzák meg.

fejlámpa: a terepfutók küklopszszeme, amit világítás céljából a homlokukon hordanak.

félmarcsi: olyan félmaraton (~21 km), amit a futó a kisujjából is ki tud rázni. A valós kihíváshoz, a maratonhoz képest egy jóleső sétagalopp.

fokozó futás: rövid távon, folyamatosan gyorsuló futás a maximális sebesség eléréséig, majd folyamatosan csökkentett sebesség a megállásig.

free runner: parkouros; jellemzően épített tereptárgyak között és azokat érintve, futva és akrobatikus ugrásokat, függeszkedéseket végezve haladó ember.

futóiskola: a futás megfelelő technikáját és az ahhoz szükséges izmokat és idegpályákat kialakító gyakorlatok együttes elnevezése.

futópad: edzőtermek kedvelt, futás imitálására használt eszköze. A terepfutók (többségének) esküdt ellensége.

hegyhágás: emelkedő teljesítése futva.

G

gyorsító edzés: megfelelő alap állóképességgel rendelkező futók tempófejlesztő edzése.

H

hegyi futás: hazánkban csak hallomásból és Kilian instagramjáról ismert fogalom; legfontosabb összetevői a hegy és a futás.

hosszú futás: a heti leghosszabb futás (tehát egyénenként változó, lehet akár 10, vagy 50 kilométer is), jellemzően a hétvégi futás ilyen. Célja az állóképesség javítása, jellemzően utazó (E1) pulzus-zónában.

I

intervall: intenzív és könnyű szakaszok váltogatását használó edzéstechnikai módszer. Az intenzív szakasz az anaerob küszöb felett végzendő, azaz erősen lihegős, míg a könnyű szakasz, mely hosszában hasonló az intenzívhez, valóban pihentető kocogás.

iramjáték: ld. fartlek.

K

kalapácsos ember: aki verseny közben egyszercsak jön és kupánvág, elszipkázza minden energiádat és röhögve elszalad, te pedig ott maradsz kimerülten és alig tudod folytatni a futást. Szuperképességének köszönhetően láthatatlan, de nagyjából kiszámítható, mivel első sorban a helytelenül frissítő és az erejükön felül teljesítők között keresi áldozatait. Az ilyen jellegű találkozást gyakran "holtpont"-ként is emlegetik.

kili: a kilométer dehonesztált alakváltozata.

Kör: a Börzsönyben kijelölt, 152 km hosszú, 7100 méter szintemelkedést magában foglaló, 30 órás szintidejű útvonal.

L

lépcsőzés: lépcsősoron végzett futóiskolai gyakorlatok (szökdelések, futások stb.) pl. a lábizmok és az állóképesség erősítésére.

lépéshossz: a lépéshossz a futólépés két támaszfázisa között mért távolság; hosszútávfutók átlagos lépéshossza 1,30 m, sprintereké akár 2,40-2,60 m is lehet.

LSD módszer (long, slow distance): olyan edzéstechnikai módszer, mely a kellemes, örömteli, hosszabb futásokat tartja a megfelelő aerob állóképesség alapjának; az LSD nem méri a pulzust, de a zsírégető zóna felső határa körüli tempót használja, és ideális mindenkinek, aki nem az olimpiai aranyra hajt.

M

mezítlábas futás: nevével ellentétben a mezítlábas futás valójában cipőben is történhet, lényege, hogy a cipőben (szandálban) nincs sem csillapítás, sem drop, lényegében csak a bőrt védi, a csillapítást a talpizmok végzik, a talajfogás sosem sarokra történik.

minimalista: nem, ezúttal nem a lecsengőben levő (belső)építészeti stílusra gondoltunk, hanem a minimális droppal rendelkező futócipőkre. Alapvetően a boltozati alátámasztásuk is minimális, sőt, a talp párnázottsága is, bár egy ideje a holdjáró, de kicsi dropos cipők is minimalistának számítanak.

N

neutrális: normális boltozatú, se kifelé, se befelé nem dőlő lábfejre való futócipő, ill. ilyen lábfej.

nyúl: futóversenyen az áhított tempót diktáló iramfutó. Pályaversenyeken a nyúl néhány kör után kiáll, míg utcai maratonokon végigviszi a vele futókat.

O

OCR (obstacle course racing) ld. akadályfutás.

optikai pulzusmérő: a perifériás pulzust a bőr átvilágításával és algoritmus alkalmazásával kiszámító (, csuklón használandó) óra v. karkötő.

P

paprikaspré: a terepfutók legjobb barátja, hiszen a terep legveszélyesebb eleme a kutya. A spré hatása kétséges, de legfontosabb szerepe úgyis az önbizalom növelése. Bár: ld. Kard által vész, ki kardot ragad.

pronáló: befelé dőlő, alacsony boltozatú láb (ra való cipő); valójában a pronáló alatt túlpronáló értendő, mert a pronálás normális, kívánatos jelenség a futásban, cipővásárlásnál pedig igencsak megfontolandó, hogy ha a boltban farkast (pronálást) kiáltanak a lábunkra, akkor se vegyünk boltozati alátámasztásos cipőt, mert a pronálás ellenszere az erősítés, nem a művi megtámasztás.

pulzuskontroll: egyéni pulzustartományok alapján a megfelelő intenzitási zónában végrehajtott edzéstechnikai módszer; legfontosabb összetevői a pulzusmérő öv és/vagy óra, karkötő, ill. a saját pulzustartományok ismerete

rekortán: a jóléti kapitalizmus által sújtott országok atlétikapályáinak anyaga, jellemzően a tetején poliuretánra kerül (szintetikus) gumitörmelék; neve a müncheni olimpián debütáló Rekortan márkanévből köznevesült.

R

repülőfutás: rövid távon, folyamatosan gyorsuló futás a maximális sebesség eléréséig, annak megtartása néhány lépésen keresztül, majd a sebesség folyamatos csökkentése a megállásig.

résztávos edzés: meghatározott távval (pl. 1000 m) és annak részeinek ismétlésével (pl. 6X400 m), valamint ezek közé beiktatott pihenőkkel végzett edzés; a résztávos edzések tempója mindig kemény, de időszaktól függ, hogy mennyire durva.

S

szigetkör: az SI mértékegység-rendszer budapesti futók által használt hosszmértéke, mondjuk állandónak éppen nem állandó. Kb. 5300 méter, de hossza attól függően változik, hány szatír támad útközben az emberre. Egy szigetkör = 1/8 maraton.

szkipp: térdemeléses taposófutás; dzsoggolás vízszintes helyzetig emelt térddel, nagy lépésfrekvenciával, dinamikus ellépéssel.

skyrunning [szkájráning]: min. 2000 méteres tszf magasságon és rendkívül technikás ösvényen való futás, jelentős szintemelkedéssel.

szupináló: túlzottan kifelé dőlő, jellemzően magas lábboltozatú láb(ra való cipő); az ilyen cipők jellemzője a jelentős csillapítás és az alacsony stabilitás (azaz boltozati alátámasztás).

T

tájfutó: a terepfutó azon különleges fajtája, aki nem szalagok, hanem furcsa színű térképek (és iránytű/tájoló) alapján tájékozódik, és gyakran bukkan fel a bozót sűrűjéből; állóképessége nagyjából háromszor olyan jó, mint egy terepfutóé, ugyanez elmondható a memóriájáról és egyéb kognitív funkcióiról is, marketingje azonban fordítottan aránylik ezen képességeihez.

tempófutás: az anaerob küszöb közvetlen közelében történő futás. Nem a beszélgetős, de nem is a belehalós sebesség.

terepcipő: speciális talpmintájánál fogva jól kapaszkodó futócipő.

terepfutó: olyan, aki legalább egy sáros cipős képet posztolt már kedvenc közösségi oldalára.

trail [trél]: A modernkori magyar terepfutóversenyek nevének kötelező eleme. Jelentése: terep.

U

ultra: a maratoninál (42 195 m) hosszabb táv, verseny.

utcai futás: aszfalton v. parkban végzett futás, valójában a futás legtöbbek által űzött változata.

UTH: Ultra-Trail Hungary; a Kinizsi 100, majd a Terep 100 utódaként népszerű hazai terepultra és terepverseny, jelenleg Szentendre vonzáskörzetében, májusi időponttal.

UTMB: Ultra-Trail du Mont Blanc; a magyarok körében résztávjaival együtt rendkívül népszerű francia terepverseny; hossza 171 km, szintemelkedése 10 300 m, augusztus végi-szeptember eleji időponttal.

V

vazelin: a meleg időjárásban hosszú távot futók jó barátja mellbimbó-kisebesedés, ill. combsúrlódás elkerülésére

vertikálfutás: rövid távon (kb. 2-8 km) rendkívül nagy szintemelkedéssel járó futás; a skyrunning vertikál követelménye a min. 1000 m szintemelkedés, ez hazánkban azonban jellemzően inkább többszáz méter

VO2max: megmutatja, hogy maximális terhelés mellett testtömeg kilogrammonként mennyi oxigén elszállítására képes a szervezetünk. Ezt a mérőszámot a mindennapi gyakorlatban az edzettségi szint megállapítására is használják. A szám függ a kortól, nemtől, testtömegtől és az edzettségi szinttől. Összehasonlításképpen egy átlagos felnőtt ember értéke: 30-40, egy jól edzett férfi 55-65, nő 50-60 közötti értéket produkál. A 70-80 közötti számok már kivételesek és kiemelkedőnek minősülnek.

Ajánló