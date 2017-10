2017.10.31. 0

Ez vár Rád a 2018-as Knauf Tihanyi Félmaratonon!

Mert különleges ez a verseny...

Imádjuk a Balatont, imádjuk Tihanyt, imádjuk a futást... talán ebből sejthető, hogy miért szeretjük a Thianyi Félmaratont és miért vállaljuk el szívesen már többedik alkalommal az iramfutói feladatokat. Nem beszélve róla, hogy a legnagyobb fejlődést produkáló indulókat külön Mozgásvilág.hu Evolúciós Díjjal is jutalmazzuk.

A Tihanyi Félmaraton szervezőinek tollából...

A kis Tihanyi Félmaraton mára nagy lett. Olyannyira, hogy a maga 3000 versenyzőjével a Balatont értintő öt megyében is a legnagyobb versennyé nőtt 20 hónap leforgása alatt. Ez persze fantasztikus, de mégis csalódottan pakoltunk össze...

Biztos ismeritek az érzést, hogy készültök, beletesztek apait-anyait és a végén elmarad a katarzis, az élmény, mert valamin elmegy az öröm. Mikor belekezdtünk a Tf-be, nem ennek szántuk, ahol most tart, de mikor realizáltuk, hogy felnőtt, már nélkülünk is működik, akkor jött a felismerés: túlnőtt rajtunk. És mindez gyorsabban történt meg, mint ahogy tartani tudtuk volna vele az iramot... Rengeteg újragondoláson és tervezésen vagyunk mára túl, talán ennek is köszönhető Szigliget sikere: alapjaiban építettük újra a verseny belső szerkezetét. És éppen emiatt 2018-tól csökkentjük Tihanyban a létszámlimitet:

nagyon sajnáljuk, de összesen 2000 fő tud a következő évben rajthoz állni egy teljesen új pályán és egy áttervezett versenyközpontban.

Szigligetre nagy előkészületekkel érkeztünk és úgy véljük, hogy mára a csapatunk megérett hozzá. Tudjuk mik azok a pontok, amikkel Tihanyban elcsúsztunk és úgy tűnik, hogy Szigligeten sikerült is valamennyit kijavítani. Szóval óriás lelkesedéssel és rengeteg változtatással bemutatjuk Nektek a 2018-as Knauf Tihanyi Félmaraton Fesztivált, amit az összes eddigi versenyünk (öt volt ugye...) közül a legnagyobb előmunkálatok előznek meg, hiszen az elmúlt évi átlagok alapján 1000-nél is több vendégéjszakára számíthatunk a környéken, s ez azt is jelenti, hogy erre a hétvégére újra futókkal lesz tele a félsziget.

Szóval ami nem ment, az nagy vonalakban a frissítés töltése, a végső befutócsomag és érem átadása. Viszont ami úgy gondoljuk, hogy jól ment, az az első futós fesztivál, a Magyarországon elsőként bevezetett rajtcsomag házhozszállítás, az “Azt meséld el…” motivációs előadás-sorozat, a mára talán ikonikussá vált mez, az egyértelműen ikonikus érem, az angol nyelvű felület, az új helyszín, a parkolók, a futniszep karkötők, a reggeltől-estig tartó ingyenes programok, a foodtruck-ok, a futás utáni hempergés a réten, a roséfröccs, Lakatos Márkék grill kajái, a 64 darab mobil wc, az 1,8 kilométerenkénti frissítés – márha ugye működödtt:D -, az összesen 90(!) díjazott, a kiamagaslóan értékes befutócsomag – legalábbis annak, akinek jutott -, a rengeteg minőségi kiállító, a naplemente nézés, a 100 fős polgárőri biztosítás, az i3, a verseny első szakaszának teljes útzárja, a jótékonysági gyűjtés, a faültetés, a szelektíven összeszedett hulladékok (tisztelet annak, aki ebben segített…) és a gyönyörű idő. Ezek közül az utolsó rajtunk kívül álló. De hogyha ezt a Jóisten újra megadja nekünk, akkor mindezeket kiegészítve a gikszerek javításával mi leszünk most tényleg a legboldogabbak. És, ha Szigligeten összejött flottra, itt is megcsináljuk! Na, akkor térjünk is a lényegre!:)

A Belső-tó partja (fotó: Bieber Ágnes)

Ez fog változni a beérkező vélemények alapján

Vadonatúj pálya

Rögtön az elején egy olyan dolog, ami talán a legnagyobb elismerésnek fog örvendeni: megfordítjuk a teljes pálya menetirányát (aki idén ott volt, az tudja, hogy ez mit jelent, aki meg nem, az meg már ne is tudja meg…:)

előre – tehát újra -, ELŐRE összekészített befutócsomagok a célkapuban!

2017-ben a befutócsomagok és az érmek kiosztásánál hülye gondolat volt, hogy a végén bementek egy folyosón és mindenki kapja-marja a szatyrába a cókmokot, hogy aztán néhányatoknak ne jusson...

Megnövelt frissítő brigád

Szigligetnél is magasabb létszámmal, 80(!) fővel és 100.000 pohárral felépített frissítő-gépezet! (ez az, ami idén Tihanyban el lett csXszve… Valljuk meg, rosszul ítéltük meg a várható forgalmat, nem volt lehetősége a sofőröknek utántölteni az 1,8 kilométerenkénti pontokat. Sok is volt, meg felesleges is volt, mára már nem így szeretnénk)

befutás pillanatában átadott érmek

Ezek lesznek 2018 fejlesztései

- rajt hamarabb: 12:00-kor

- rajtszám alapján visszakereshető fotók

- rajtzónás indítás a versenyen és rajtzónás nevezés a honlapon

- a teljes rajtzóna behangosítása

- elektronikus nyilatkozattétel (18 év alattiak számára szülői felelősségvállalói, kutyás futás, stb.)

- futók first! biciklis kíséret az állandó szabálytalanságok miatt – tisztelet a kivételnek – megszűnik

- átalakított versenyközpont: különvesszük a rajt és a célkaput, mert úgy jobb lesz nekünk. És Nektek is!:D

- párakapuk a félsziget több pontján!

- gyorsított eredményhirdetés, hogy mindeki meg tudja várni és meg tudjuk ünnepelni a helyezetteket

- és talán a legfontosabb: 1000 fővel csökkentjük a résztvevői létszámot, így összesen 2000 fő állhat rajthoz

- és és és: lesz egy igazán, de tényleg igazán nagy meglepetés és ajándék! De erről infók hamarosan!:)))

Ezek nem fognak változni

"Tf-et karácsonyra" karácsonyi kártya: közelednek az ünnepek, így első helyen írjuk, hogy marad a névreszólóan, díszborítékban rendelhető gyönyörű kis Knauf Tihanyi Félmaraton karácsonyi kártya, ami direktben mehet a fa alá:)

Knauf. Barátainkra, a Knaufra mindig is hálával és szeretettel fogunk gondolni, hiszen Ők voltak az első cég, akik bíztak bennünk. Olyannyira, hogy 5, azaz öt évre a névadó támogatóinkká léptek elő és ezért végtelen hálával tartozunk!

aki járt már nálunk, az tudja, hogy különösen figyelünk a frissítés sokszínűségére. Most az lesz az érdekesség, hogy ki is jutnak a pultokra a dolgok, szóval lehet csemegézni bőven

technikai mez: semmiből nem engedünk, de a minőségből és az egyediségből viszont soha. Most sem fogunk és olyan cuccokat visztek ezúttal is haza, ami hosszú éveken keresztül a barátotok lesz!:) Sőt, reméljük örökre:)

fesztivál maradunk, yeaaahh! Tavaly közel 10.000-en jártak aznap a Tf-en, azon leszünk, hogy idén is jól érezzétek magatokat!

chill, eszem-iszom és futás utáni hempergés a réten

maradunk a gyönyörű Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban, a Belső-tó partján

#legyentánc: több fellépővel készülünk és még több tánccal!

mobil wc-kánaán

kutyabarát verseny, kutyafrissítéssel:)

váltópontok (trió) és résztávok (7K) egyértelműsítése: külön elkerített zónák

egész napos és egész estés programok a Knauf Tf Színpadon, melyet ugyanúgy a Belső-tó partján állítunk fel:)

“Azt meséld el…”: folytatódik a Tihanyban kezdetét vett előadás-sorozat, melyben kiemelkedő hazai futókat és sportolókat hallgathattok személyes hangnemben. Célunk az volt, mikor létrehoztuk az egészet, hogy a konferenciák személytelenségét futócipőre cserélve kötöttségektől mentesen meséljenek sportolóink motivációról, kezdetekről, célokról. Büszkék vagyunk eddigi vendégeinkre: dr. Lubics Szilvi, Maráz Zsuzsi, Makai Viki, Túróczi Réka, Vágó Bogi, Elek Dóri, Kádár Kitti, Csécsei Zoli, Halama Levente, Makai Laci, Rudolf Tomi, Simonyi Balázs, Lajkó Csaba és Lajkó Móni.

teljes angol nyelvű felület

mozgasvilag.hu Evolúciós-díj: aki 2017-ről 2018-ra a legnagyobbat fejlődött a 2 verseny alatt

összesen 4 korcsoport, 87(!) + 3 díjazottja

csiszolt kristályserlegek: itthon talán elsőként vezettük be a gagyi fém utánzat serlegek helyett a csiszolt üveg serlegeket, a lakásod, irodád, munkahelyed díszét. Tudjuk, volt korábban nálunk is, de többet nem lesz…

minden frissítőponton speaker és zene

sokszínű és minőségi kiállítók

foodtruckok

futniszep shop: relikviák és ajándékok:)

iramfutók jól látható zászlókkal/lufikkal összesen 4 intervallumban: :1:45, 2:00, 2:15 és 2:30

km jelző táblák

lányoknak marad a nyárias Tf trikó

pro mezek: különleges, teljesen új dizájn, anyagában szublimált eljárás

marad a szakaszos előnevezés nov. 19. 12:00-tól (érdemes vele mozogni)

7 DJ, 6 speaker

vadonatúj érem a befutoerem.hu projektünktől

mobil wc-k a frissítéseken

marad a legnagyobb versenyeken megismert live időmérés, chip-controll és sms a befutást követően

ingyenes gyerekmegőrző Európa egyetlen guruló óvodájában

ruhatár

családbarát verseny: a család minden tagja számára élvezetes programok

“zöld verseny”: faültetés és szelektív hulladékgyűjtés még több konténerrel

nagyon pro befutócsomag

előzetes rajtcsomagátvétel

rajtcsomag házhozszállítás! Itthon Tihanyban vezettük be elsőként és eddig a két versenyen több, mint 1800(!) csomagot juttattunk el hozzátok anélkül, hogy egy csepp üzemanyagot, egy perc szabadidőt is fecséreltetek volna erre

szimpla-csomag: mínusz mez

oszkar.com közösségi leutazás panel

készüljünk az ellenkezőjére, hátha úgy bejön: szakadó eső

Balaton

Tihany

szerelem ❤

Tihanyi csendélet (fotó: Bieber Ágnes)

Előnevezés infók

Az eventet itt találjátok, igazoljátok vissza és folyton mennek az infók

honlap megnyitása és részletes leírások: október 15. 12:00 a futniszep.hu-n

előnevezés indítása: november 19-én déli 12:00-tól szakaszosan indul. Tavaly az első limit 1500 fője 55 óra alatt betelt, emiatt érdemes időben leülni a géphez

0-666: 8000.- ╱ szimpla csomaggal 7000.- (mínusz mez)

667-1333: 9000.- ╱ szimpla csomaggal 8000.- (mínusz mez)

1334-2000 : 10000.- ╱ szimpla csomaggal 9000.- (mínusz mez)

Szóval mindent összevetve ez most a helyzet. A fotókat egyik kedves futónktól, Ágitól vettük kölcsön. Egyszer a versenyről beszélgettünk vele, mikor megkérdezte, hogy tudjuk-e miért van ott nálunk a kezdetek óta? “Nem pontosan” – válaszoltuk. “Mert különleges ez a verseny”. Talán az eddigi legnagyobb dícséretünk volt ez, hogy valaki rálátott a háttérben zajló folyamatokra. Mert a Tihanyi és a Szigligeti Félmaraton más. Mert itt élünk. Mert nagyon fontos nekünk. Mert különlegesnek akarjuk.

2018 a csapat számára nagy év lesz, hiszen jön egy nagyon különleges és egyedi új kezdeményezésünk, az #ujprojekt, amiről január 1-én olvashattok részleteket! És ez tényleg nagyon, de nagyon ott lesz!:)

Várunk Titeket 2018. május 26-án!:)