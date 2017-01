Görgőzés Tacx görgővel

2017.01.03. 0

Bejgli vs. versenynaptár/bikini szezon

Ideje visszaülni a bringára és elkezdeni a felkészülést! De hogyan?

Család, ünnepek, töltött káposzta, bejgli és szaloncukor. Az évnek ez a szakasza legkevésbé a bringázásról szól. És egyébként is, a szakirodalom is azt írja, hogy ilyenkor kell egy kis pihenés. Aztán ráklikkelsz a versenynaptárra és meglátod a fenyegető dátumokat. Félsziget-kupa Tihanyban március közepén. És nem is sík, minden körben fel kell lószolni arra a kib... abrált hegyre. Aztán áprilisban Pilis-kupa, májustól pedig kinyitnak a strandok. A szezon alattomosan kúszik közelebb és közelebb, miközben te levágsz még egy szeletet a mákos bejgliből és lehuppansz a kanapéra a Reszkessetek betörőket nézni!

Szóval ideje visszaülni a bringára és elkezdeni a felkészülést! De hogyan?

Ma igazán profi edzésmunkát egy interaktív görgővel végezhetsz. FE-C (Fitness Equipment Control) a jelszó, azaz olyan tréner, ami kétirányú kommunikációra képes, tehát vezérelni tudod a számítógéppel, a tablettel, telefonnal, vagy akár a GPS-sel.

De miért a legjobb alternatíva a görgőzés?

1. Az egyik kulcsszó a rendszeresség.

Ha kint edzel, az időjárás is könnyen keresztülhúzhatja a terveidet, és sokszor kedvend sincs kimenni a télbe, ilyenkor jönnek a kifogások. A görgőn egyiknek sincs meg a kockázata, ergo nem maradnak ki edzéseid.

2. Pontosan tervezhető.

Ha szoros az időbeosztásod, családos vagy, akkor ez kiemelten fontos lehet. Pontosan tudod, hogy mettől meddig fog tartani az edzés, így marad időd a családra, nem késed le a gyerek fürdetését, odaérsz a fontos tárgyalásra.

3. Gyorsabb, hatékonyabb.

A kinti edzésnek vannak kevésbé hasznos transzferszakaszai. Ami csak a kötelező rossz, pl. kijutni a városból. Emellett fel kell öltözni, le kell vetkőzni, le kell vinni a bringát a hatodikról és fél órán át áztatod az átfagyott testedet a zuhany alatt. A görgőn ezek a problémák nem léteznek. A terhelést mindig pontosan az igényeidre szabhatod. A végén 3 perc zuhany és készen vagy.

4. Tökéletesen személyre szabható.

Görgőn is tekerhetsz az edzőtársaiddal, tehát a közösségi tekerések ugyanúgy adottak, de, amikor szükséges, pontosan a saját zónáidra szabhatod a terhelést. Amikor állóképességre van szükség, állóképességre edzel, ha gyorsulnod kell, akkor arra. Emellett a megállások, transzferszakaszok kiiktatásával folyamatosabbá, hatékonyabbá válik az edzés.

5. Nem fagysz a nyeregbe.

Felveszel egy bringás nadrágot és a cipődet, és komfortosan lepörgeted az edzést. Akár a kandalló előtt, a 24 fokra fűtött szobában is görgőzhetsz, csak ne lepődj meg, ha tíz percen öt hektolitert izzadsz majd ki.

Szóval a fal, vagy a Bud Spencer összes bámulása helyett sokkal jobb lehetőségeid vannak, ha formába akarod hozni magad.

- Igazán része lehetsz az edzésnek például a virtuális valóságban. Akár a számítógépes játékok, egy virtuális térben versenyezhetsz, edzhetsz a számítógép által szimulált környezetben. Az út emelkedésének megfelelően fékez a görgő, körülötted a virtuális, vagy valóságos edzőtársaiddal.

- Vagy a való világban felvett videókkal élheted át, milyen lehet megmászni, akár több ezer kilométerre lévő hágókat, vagy végigtekerni a Tour de France-t.

- Vagy beimportálhatod a kedvenc edzőköröd GPS trackjét, esetleg letöltöd egy versenyét, és két perccel később elkezdheted rajta az edzést.

- Vagy, ha igazán professzionálisan szeretnél készülni, írhatsz, vagy írhat az edződ pulzus, Watt,

vagy FTP ergotréner edzéseket. Ezzel lehet a legpontosabban méretezni a terhelést, és leghatékonyabbá tenni az edzésmunkát. Elvégezheted rajta ugyanazokat a teszteket, amiket laborokban is végeznek.

