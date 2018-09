2018.09.05. 0

Nyáry Tamás

Túrázási lehetőségek a Gerecsében

Híres teljesítménytúrák méltó helyszíne.

A Gerecse hegység a Dunántúli-középhegység része, a Dunazug-hegyvidék kistája. Több híres teljesítménytúrának ad otthont, így annak ellenére, hogy a túrázók köreiben eléggé ismert és népszerű környék, vannak olyan területei is, amelyek csak nagyon kevesek által látogatottak. Talán köszönhető ez annak is, hogy a déli rész Tatabánya közelsége miatt tömegközlekedési infrastruktúráját tekintve könnyebben elérhető, megközelíthető, míg az északi rész kocsival járható be, vagy akkor ha több napra utazunk ide és optimalizáljuk a buszozást a látnivalókkal. Hozzá kell tenni, ez is igencsak megéri, mert látnivalókból az északi oldalon sincsen hiány. A hegység bejárása során készült túraleírásokat is úgy készítettem, hogy azok felhasználhatóak legyenek villámlátogatásokhoz, ugyanakkor mindig vannak utalások a túrák összefűzési lehetőségeire, akár több napos programok tervezése esetén is.

Gerecse túraútvonalai és látnivalók

A Gerecse kőzetvilága főleg mészkő alapú de kis mértékben dolomit is előfordul, ez meg is határozza a növényvilágot karsztbokorerdők és tölgyesek váltják egymást, időnként igen látványos erdőket alkotva. Ezért is érdemes az egész hegység területét bejárni, mert sohasem egyhangú, mindig változatos a táj. A Duna felőli lejtőkön nagyon jellemző a lösztakaróba vájódott mélyutak rendszere, egész kis miniszurdokokat járhatunk végig. Évszakok tekintetében is vannak nagyon látványos időszakok, a Nagy-Gerecse északi oldalán Pusztamarót környékén például, április-májusban az ország egyik legnagyobb medvehagymása zöldell és virul, vagy ha a déli vidékeket nézzük, tavasszal rengeteg Apró nőszirommal és Tavaszi hériccsel találkozhatunk.

A Vérteshez hasonlóan a Gerecse is bővelkedik történelmi emlékhelyekben, szintén Pusztamaróton található az 1526-ban itt lezajlott véres csata emlékműve, ahol a török seregek 25 ezer embert mészároltak le. Napjainkban csodás zöld mezők és pihenőhelyek várják itt a túrázókat, igazán érdemes ide ellátogatni az év bármely szakában. A tapasztalatokat összevetve a Gerecse egy remek desztináció lehet akár egynapos kirándulás, akár több napos túra esetén, kereshetünk itt népszerű helyeket közösségi élményekhez, vagy akár zarándokolhatunk is olyan helyeken, ahol rajtunk kívül nem nagyon jár más, mégis megéri arrafelé járni, ahol a madár sem, elmerülhetünk a természet varázslatos ölelésében.

Túraútvonalak

Ajánló