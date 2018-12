2018.12.06. 0

Benecz Ferenc

Túraötletek a Bükki Nemzeti Park területén

A Mátrát, Bükköt és a Cserhátot magába foglaló nemzeti parkunk területén rengeteg túra- és egyéb program lehetőség várja a kicsiket és nagyokat. Legyen szó bakancsos vagy kerékpáros, könnyed vagy nehéz programról, a Bükki Nemzeti Park területén bizton megtaláljuk számításainkat. Cikkünkben ezekből szemezgetünk… a hosszú lista miatt csak a kedvenceket kiemelve.

Ipolytarnóc és környéke

Ha családi túrát keresünk, vagy csak felfedeznénk hazánk földtani múltját, mindenképp látogassunk el Ipolytarnócra, ahol egy sok millió évvel ezelőtt őslény-strandot nézhetünk meg. A gyermekek és felnőttek számára is izgalmas parkban vezetett túrán kapunk információkat a hely múltjáról, tanösvényen tekinthetünk be a Föld kamaszkorába, és 3D filmvetítésen nézhetjük meg, milyen is volt az élet a dinoszauruszok korában. A park központi részénél lombkorona-ösvényt is találunk.

Ezt a túrát érdemes kombinálni a Nógrádszakál határában – Ipolytarnóctól nem messze – elhelyezkedő Páris-patak szurdokvölgyével, vagy ahogy a köznyelvben elterjedt: a Palóc Grand Canyon bejárásával. Ez a rövid, egy-másfél órás séta könnyű program, viszont a csodálatos, a patak által formált szurdokfalak lenyűgözik a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Még távolabb Ipolytarnóctól, Palócföld szívében találjuk Hollókőt. Az időutazásra invitáló csodálatos óteleplülés és az a fölé magasodó pici vár könnyed kikapcsolódást ígér mindenkinek.

A Karancs-Medves

Hazánk egyik méltatlanul alig ismert vidéke. A Mátra északi lábától a szlovák határ fele elterülő táj több történelmi emlékhelyet és természeti szépséget tartogat, hangulatos és csendes környezetben.

A Karancs-Medves változatos terep: előbbi viszonylag „hegyes-völgyes”, míg utóbbi egy nagyobb fennsík, eldugott apró falvakkal, felhagyott külszíni kőbányákkal, kis tavakkal, erdők mélyén rejtett rétekkel. Mindkét rész felfedezhető gyalog és kerékpárral is – a Karancs-rész jó edzettséggel, a Medves akár családosan is.

Itt találjuk a történelmi Magyarország két fontos végvárának maradványait is – Salgó- és Somoskő várainak falainak tetejéről csodás panoráma nyílik a környékre. Utóbbi tövénél ráadásul ritka természeti képződményt, a bazaltorgonákat is megcsodálhatjuk.

Szilvásvárad és környéke

A Bükk nyugati kapujaként is emlegetett település népszerű turista-célpont. A vadregényes Szalajka-völgy gyalog és kisvasúttal is könnyen bejárható. A völgyben ma már sajnos nem működnek a pisztrángtelepek, de találunk lovardát, kisebb vadasparkot, tanösvényt, erdei múzeumot és a tetején vízesést. A kisvasút végállomástól fentebb pedig ott az ősember barlang.

Ha kicsit többet túráznánk, induljunk el kerékpárral vagy akár gyalogszerrel a Millennium-kilátó fele, vagy még fentebb, Olasz-kapuhoz. Előbbiből fantasztikus körpanoráma nyílik a környező hegyekre, míg utóbbi tulajdonképpen a Bükk-fennsík kapuja, ahova akár autóval is feljuthatunk (fizetős), és itt leparkolva a fennsíkon tehetünk kisebb-nagyobb sétát.

Szilvásváradtól kicsit távolabb, Bélapátfalva felett hatalmas külszíni bánya nyomai láthatóak. A Bélkő felhagyott területének tetejéről lélegzetelállító és már-már földöntúli látvány tárul elénk, ami kisebb sétával elérhető a településről, a Bélkő tanösvényen. És ha már itt vagyunk, érdemes túránkat úgy alakítani, hogy megnézzük az Apátsági templomot és a Laki-völgyi tavat is.

Nagymező

A Bükk egyik jelképe a hegység szívében, a fennsíkon kialakult mező, amit gyalog legrövidebb úton Bánkútról vagy Olasz-kaputól tudunk elérni, de bringával is könnyed családi túra a hegyen keresztül húzódó pici aszfaltozott úton. Számos, kisebb-nagyobb víznyelője révén finoman hullámzó tájat boróka bokrok és fehér mészkősziklatömbök tarkítanak. Átmenő forgalom híján és bármi település távolsága révén ez a rész igazi csend-sziget. Ezek összességének köszönhetően Nagymezőnek különleges a kisugárzása.

Innen gyalog kisebb kitérővel felmászhatunk a hegy második és harmadik legmagasabb pontjára – Tarkő és Három-kő tetejéről lélegzetelállító panoráma nyílik.

Lillafüred és környéke

Ez a pici, Miskolctól nem messze, a hegyek között megbújó üdülő település egy igazi gyöngyszem. Bár az utóbbi években több modernizáció és fejlesztés történt, még mindig különleges hangulata van a helynek.

Ilyen fejlesztés például a pár éve elkészült libegő, mellyel feljuthatunk a… a nagy semmibe, de rövid sétával kombinálva libegésünket, megcsodálhatjuk például Fehérkő-lápa hófehér szikláiról a panorámát, vagy egy hosszabb túrával elgyalogolhatunk hazánk legtisztább levegőjű településére, Bükkszentkeresztre.

A település jelképévé vált, 1925-29 között Lux Kálmán tervei alapján épített Palotaszálló, annak függőkertje és szomszédságában a Hámori-tó szintén kiváló célpont kirándulni vágyók számára. A neoreneszánsz stílusú szállót kívülről csodálhatjuk meg – hacsak nem szállunk meg benne, a 2013-ban felújított, közvetlen mellette elhelyezkedő függőkertben pedig hangulatos sétát tehetünk. Itt találjuk hazánk legmagasabb vízesését is, aljánál pedig az Anna-barlangot, melynek különlegessége, hogy mésztufa kőzetben keletkezett, így nem cseppkövek fogadnak minket belül. És ha már barlang, egy kicsit fentebb, a műút mentén találjuk meg a Szent-István barlangot, mely már cseppköves barlang. A szállóval szemben pedig, az út túloldalán terül el a csodálatos Hámori-tó, mely gyalogosan megkerülve, vagy rajta csónakázva is kiváló kikapcsolódást nyújt.

De az idelátogatók nem csak gyalogosan vagy kerékpárral fedezhetik fel a környéket, hiszen a Diósgyőrről induló kisvasút itt halad keresztül, mellyel elzakatolhatunk a régi kohász településre, Ómassára, mely olyannyira eldugott, hogy térerő is épp csak akad, ha úgy fúj a szél… Visszafele pedig, Lillafüred előtt félúton találjuk Magyarország egyetlen pisztráng telepét, ahol természetesen frissen fogott és sütött halat is fogyaszthatunk.

Barlangfürdő

Miskolc-Tapolca határában különleges természeti képződményt nézhetünk meg. A Barlangfürdő nem véletlenül része az UNESCO világörökségi címet. A mélyből feltörő termálvíz barlangrendszert alakított ki, melyben napjainkban fürdő üzemel. Lévén, hogy a föld alatt van, és meleg víz folyik benne, kiváló célpont egész évben.

Hór-völgy

A Bükk déli lábánál találjuk hazánk leghosszabb hegyvölgyét, amit kellemes és könnyű kerékpártúrával felfedezhetünk. Egyik vége Hollóstető közelében, másik pedig Cserépfalunál található. Az útvonal változatos, de többnyire terméskövekkel kirakott út, így a ballonosabb gumi nem árt.

A völgyben találjuk a gyertyánvölgyi üveghuták maradványait, illetve a hozzátartozó, lassan az idő vasfoga által teljesen a múltba vesző temetőt. Nagyjából fél távnál terül el a Tebe-rét, mely esős időszakok után időszakosan víz alá kerül. Illetve Cserépfalunál megnézhetjük a Bükk Déli kapu Látogatóközpontot, vagy a település fölé „magasodó” Millennium kilátót.

Vöröskői-forrás

A Bükki nyugati lábánál, Felsőtárkánytól nem messze találjuk hazánk egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb forrását, mely időszakosan üzemel és vonzza a kíváncsi turistákat. A Vöröskői-forrás izgalmas tulajdonsága nem más, mint hogy a víz egy függőleges tájolású nyíláson tud a felszínre törni! A karsztvíz kiadós esőzés vagy hóolvadást követően gejzírként csobog. A túrát kombinálhatjuk kisvasutazással is.

Magyarország teteje és környéke

Talán bátran kijelenthető, hogy mindenki tudja, hol található Magyarország legmagasabb pontja. Ha már igazán magashegyeink már nincsenek, ezt az egy, ezer méter fölé emelkedőt ismerje mindenki. A Kékestető viszont nem csak egy magaslati pontból áll, számos különböző nehézségű és jellegű kirándulási lehetőséget kínál.

A Tisza-tó és környéke

Bár elsőre a legtöbben a Bükki Nemzeti Park neve hallatán csak a hegyekre asszociálnak, az Alföldünk egy része is hozzájuk tartozik, így többek között hazánk második legnagyobb tava is.

A Tisza-tó számomra egy nagy kedvenc, mert számos kulturális és természetjáró túrát tehetünk itt. A tó nem csak a meleg nyári napok elől nyújt kiváló menedéket, de nagyszerű, akár családok számára is könnyen teljesíthető tókerülő kerékpáros túrát tehetünk a jól kiépített kerékpárúton – ezáltal betekintést nyerve az állóvíz körüli településekbe és a tó minden arcára.

Magán a tavon is túrázhatunk, bérelhetünk csónakokat, akár GPS nyomvonal követéssel, ami erősen ajánlott helyismeret nélkül, mert a sűrű nádasokban eldugott kincsekhez juthatunk segítségükkel!

A poroszlói Ökocentrum külön egy napot érdemel, ha kirándulást tervezünk ide. A park területén kisebb valamint innen juthatunk át a víz felett kialakított tanösvényre és kilátóhoz, valamint innen is bérelhetünk csónakokat GPS-útvonalakkal.

Túraútvonalak a Bükkkben

Ajánló