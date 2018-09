2018.09.06. 0

Látogatóközpont nyílt a turulnál

Kitárult a Gerecse kapuja

Átadták a természetjáróknak a Gerecse kapuja elnevezésű látogatóközpontot Tatabányán, a Kő-hegyen lévő turul emlékmű szomszédságában. A repülni készülő turulmadárra emlékeztető, 500 négyzetméteres épület interaktív kiállítótérrel, étteremmel, ajándékbolttal, galériával, felszerelés-kölcsönzővel, parkolóval és akadálymentesített mellékhelyiségekkel várja a turistákat.

Régi vágy vált valóra

Tatabánya önkormányzata beválltotta a természetjárók felé tett ígéretét azzal, hogy látogatóközpontot épített a Gerecse bejárataként számon tartott Kő-hegyen, a sok látogatót vonzó turul szobornál. Schmidt Csaba polgármester elmondta: a település elhelyezkedése és természeti adottságai – jó megközelíthetősége, a Gerecse és a Vértes vonzereje, a Duna közelsége, a millennium tiszteletére emelt szobor és a Szelim-barlang különlegessége – alkalmassá teszik az ilyen fejlesztésekre. Úgy látja: a tatabányai turizmus fejlesztésekor a kiaknázatlan lehetőségek találkoznak a megváltozott igényekkel.

Hozzátette: a vázlattervek készítésére Kossuth- és Ybl-díjas építészeket hívtak meg, akiknek munkáiból kiállítást rendeztek. Az épület stílusáról a lakosságot is megkérdezték és a közönségszavazáson résztvevő 1501 tatabányai többsége a városi közgyűléshez hasonlóan az úgynevezett organikus, tehát a tájba illeszkedő, azzal harmonizáló megoldás mellett döntött. Iránymutatásuknak megfelelően a szakmai zsűri végül Dévényi Sándort bízta meg a munkával. A neves szakember egy repülni készülő turulmadárra emlékeztető épületet tervezett, amelyet az arra járók – például a Gerecse 50 elnevezésű teljesítménytúra több ezer résztvevője – már tavasszal megcsodálhattak a kerítésen bekukucskálva.

Modern szolgáltatások természetközelben

Az Európai Unió 514 millió forintos támogatásából és az önkormányzat által biztosított önrészből felépített, 500 négyzetméteres épület interaktív kiállítótérrel, étteremmel, ajándékbolttal, konferenciateremmel, Via Ferrata felszerelés-kölcsönzővel és akadálymentesített mellékhelyiségekkel várja a turistákat. A projektből továbbá megújulnak a Turul emlékműhöz vezető ösvények, biztonságosabbá válik a szobor környéke, új parkolók, tanösvények, valamint egy játszótér, egy kombinált szabadtéri fitnesz eszköz, illetve új via ferrata útvonalak és tűzrakó helyek is létesülnek.

A Gerecse kapuja azonban nem csupán egy hely kíván lenni, hanem közösség is.

A látogatóközpont honlapján a regisztrált felhasználók saját felületet kapnak, amelyen megszervezhetik és meghirdethetik a túráikat. Az üzemeltetők bíznak abban, hogy a jövőben minél többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

Látnivalók a környéken

A tatabányai turul emlékmű Európa legnagyobb bronzmadara. Kiterjesztett szárnya és a karmaiban tartott Árpád-kard egyaránt 14 méter hosszú. Donáth Gyula 1907-ben felavatott alkotása Árpád honfoglaló magyarjainak a bánhidai síkon 907-ben Szvatopluk morva fejedelem fölött aratott győzelmére emlékeztet.

A Szelim-barlang a Gerecse hat fokozottan védett barlangjainak egyike. Ez a rendkívül látványos természeti képződmény a turul emlékműtől mindössze háromszáz méterre található és egy tanösvényen könnyen megközelíthető. Négy bejárata és két mennyezeti felszakadása van. Főbejárata a Kő-hegy meredek, nyugati oldalának sziklafalában, 289 méter magasan nyílik. Őskori lelőhely, ahonnan 200 ezer éves leletek is előkerültek.

A Gerecse kapujától több túraútvonal indul. Egyebek mellett a híres Gerecse 50, 30, 20 és 10 ösvényére is rá lehet lépni, de a látogatóközpont honlapján a Vértesi kilátókör és a Szárliget-Dorog túra leírását is megtalálják.

A cikkben szereplő fejlesztés az Európai Unió 514 millió forintos támogatásából és az önkormányzat által biztosított önrészből valósul meg.

