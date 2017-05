2017.05.10. 0

Benecz Ferenc

Kisvasutak paradicsomában élünk

Valahogy mindenki vonzódik legalább egy kicsit a kisvasutak bájos és olajszagú szerelvényeihez, amik romantikus, nosztalgikus, gépészeti vagy épp csak játékos gondolatokat és élményeket idéznek fel.

Hazánkban az 1800-as évek vége felé kezdték kiépíteni az ország számos pontján a keskeny nyomtávú vasútvonalakat. Míg a normál vasutak többsége 1435 mm nyomtávolságú síneken fut, a kisvasutak 600 és 1000 mm között változó nyomtávon, így keskenyebb helyen is elférnek. A hőskorban a szerelvényeket sokszor csak lovak vontatták, majd idővel felváltották az állatokat a gőz-, dízel, napjainkra pedig az elektromos járművek. A kisvasutakat főként erdőgazdálkodási célból építették, de akadtak, amelyek kőbányából szállították kifele a nyersanyagot.

Az 1900-as évek második felének végén elkezdtek leépülni a nyomvonalak. A fakitermelések visszaesése, a bányák bezárása, néhol pedig prózaian a sínek ellopása és gazdasági okokból azok pótlásának hiánya oda vezetett, hogy a 90-es évekre a korábbi nagyszámú működő vonatból csak pár darab maradt.

Ennek ellenére abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gondos kezek, lelkes elhivatottak, adományozók és az utóbbi időszakban az állam jóvoltából világviszonylatban is egyedülállóan magas számban találunk működő keskeny nyomtávú vasutat, melyek napjainkban csak turisztikai célokat szolgálnak.

A fent maradt 22 aktív vonal:

Almamellék, Balatonfenyves, Budapest/Gyermekvasút, Csömödér, Debrecen, Debrecen/vidámpark, Felcsút, Felsőtárkány, Gemenc, Gyöngyös, Hortobágy, Kaszó, Kemence, Királyrét, Lillafüred, Mesztegnyő, Nagycenk, Pálháza, Pécs, Szegvár, Szilvásvárad, Szob-Nagybörzsöny.

Mindnek meg van a saját varázsa, az alábbiakban ezekből szemezgettünk…

Matuzsálem kisvasutak

Ahogy arról a felvezetőben már említést tettem, a hazai kisvasutak múltja egészen az 1800-as évek végéig nyúlik vissza. Olyan szerencsések lehetünk, hogy számos olyan, ma is üzemelő vonalon (olykor szerelvényen is) utazhatunk, amelyek szinte abból az időszakból maradtak fent. Ilyen matuzsálem például a több mint 120 éves királyréti, a 110 évnél öregebb almamelléki, a 100 év felett járó nagybörzsönyi és kemencei kisvasút, de a lillafüredi és mátrai kisvasutak is közel járnak a százhoz!

Napelemes kisvasút

A Királyréti Erdei Vasút járműparkjának büszkesége az ország és Európa első napelemes kisvasútja. A teljes egészében hazai fejlesztésű Vili napelemes-akkumulátoros meghajtású. A villanymotorok számára szükséges energiát a beépített és kívülről is tölthető akkumulátorokból, a tetőre szerelt napelemekből, valamint a lejtmeneti villamos ellenállásfékezésből nyert energiából szerzi. Vili a nagyobb forgalmú napokon áll szolgálatba, egyszerre 32 utast szállítva.

A legrövidebb nyomvonalú kisvasút

A Mecseki Kultúrpark állatkertje és vidámparkja között közlekedő Mecseki Kisvasút az ország legrövidebb nyomvonalával rendelkező keskeny nyomtávú vonata. Mindösszesen ötszázhetven métert tesz meg, ráadásul a teljes járműállománya csupán egy mozdonyból és három kocsiból áll, melyek mindegyike részt vesz a napi forgalomban – azaz 100%-os kihasználtsággal működik.

Éjszakai járat kisvasúton

Hazai viszonylatban kuriózumnak számít a Mátravasút lajosházi vonalának éjszakai járata – ami tavasztól őszig érhető el a kirándulni vágyók számára. A vonat további érdekessége, hogy érvényes menetjegyünkkel bármelyik közbeeső megállóban leszállhatunk, majd ha ott szétnéztünk, a következő járattal folytathatjuk utunkat ugyanazzal a jeggyel – természetesen nem csak az éjszakai járatokon.

Kisvasút ritkaságok

Hazánk egyetlen kisvasútja, amit önkéntesek üzemeltetnek szabadidejükben, a Kemencei Erdei Múzeumvasút. A vonal további érdekessége még a 600 mm széles nyomtáv, valamint a ritkaságnak számító ún. görpályás vonalvezetése. Napjainkban közel 4 km hosszú sínpáron közlekedik a vonat, muzeális járművekkel.

Másik ritkaságunk, mely világszinten is annak számít, a Nagybörzsöny-Nagyirtás-vonalon közlekedő vonat, mely egy tolt menetű (Z alakú) magasságleküzdő kiépítésű pályán halad! Ez a szakasz Magyarország egyetlen megmaradt csúcsfordítós üzemű vasútvonala, amely emiatt ipartörténeti műemlék is.

A leglátványosabb kisvasút

A Bükk keleti oldalában, Diósgyőr és Garadna között kanyarog a Lillafüredi Állami Erdei Vasút, ami az egyik leglátványosabb vonalvezetésű kisvasutunk. Néhol meredeken halad felfele, alagutakon és hazánk legmagasabb keskenynyomtávú vasúti völgyhídján át. Az iparvárosi környezetből romantikus helyek (mint a Lillafüred Palotaszálló, annak csodálatos függőkertje, az ország legmagasabb vízesése, az egyetlen mésztufa barlang, vagy épp a szomszédos Hámori-tó, majd a távolabbi Fazola Őskohó) érintésével érkezik meg a meredek hegyoldalak közé eldugott piciny üdülőtelepülésre.

Guinness Rekorder kisvasút

Az egyik legkülönlegesebb kisvasút Csillebércen üzemel – a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasútjának ugyanis szinte a teljes munkakörét gyerekek látják el! A közel 12 kilométeres vasútvonal pár éve a Guinness World Records (GWR) Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.

A leghosszabb kisvasút nyomvonal

1920 és 1975 között Nagybörzsöny és Szob között egybefüggő keskeny nyomtávú vonal üzemelt, de végül, a fakitermelések hanyatlása miatt nagy része megszűnt, a síneket felszedték. Egészen 2016-ig csak a Szob-Márianosztra és a Nagybörzsöny-Nagyirtás közti különálló szakaszok működtek. Ekkor viszont uniós és állami forrásokból nagy volumenű beruházással ismét kiépült a teljes vonal, így napjainkban 20,8 kilométeres távolságon zakatolhatunk a Börzsöny fantasztikus erdeiben.

A legforgalmasabb kisvasút

Évente több százezer turista keresi fel a Bükk nyugati lábánál található Szalajka-völgyet, annak különleges klímája, valamint csodálatos látnivalói (mint például a Szikla-forrás, a Fátyol-vízesés, vagy az Ősember-barlang) miatt. Annak ellenére, hogy a völgyben a korábbi majd 22 kilométeres pályából mára mindösszesen csak 3,6 km-en közlekedhet a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút, ez a vonal ma Magyarország egyik legnagyobb forgalmú kisvasútja.

Kisvasutak napjai

Ha az utazáson felül többre vágyunk, és jobban megismernénk az adott kisvasutat, akkor erre a legjobb alkalom valamelyik Kisvasutak napja! 1995 óta rendezik meg a programsorozatot, amelynek legfőbb célja, hogy a vasutat közelebb hozzák a kirándulókhoz. Minden kisvasútnak máskor van eme jeles dátuma, melyekről a www.kisvasut.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Te melyiken utaztál már? Fedezd fel a kisvasutakban rejlő izgalmat és élményt, szervezz kirándulást valamelyik járat érintésével! Hidd el, megéri!