2017.02.23. 0

Benecz Ferenc

Hogyan állítsuk be a hátizsákunkat?

Csak pár perc jól beállítani a hátizsákod, és a bajokat megelőzni!

Legyen szó akár egy- vagy többnapos bakancsos túráról, hátunkon ott van a hátizsák. Kisebb-nagyobb, egyre megy. Ha nincs jól beállítva, jönnek a sokszor hallott nyak, váll, hát, vagy épp derék panaszok. Pedig pár perc jól beállítani a hátizsákod, és ezeket a bajokat megelőzni!

A jól beállított hátizsák ismérvei, hogy kellően felfekszik hátunkra – így lépéseink által nem mozog, valamint a benne cipelt súly nagyobbik részét a csípőnk veszi fel, és vállunkra csak kevés teher nehezedik!

Csípő-váll 60-40%

A hátizsák helyes beállításához – még mielőtt felvennéd – lazítsd ki az összes hevedert. Legyenek lazák a derék- és vállpántok, valamint a stabilizálók is. Ezt követően vedd fel a zsákot, majd csatold be a derékpántot úgy, hogy annak közepe a csípőcsontjaidon keresztül húzódjon. A derékpánt helyes beállításának nagyon fontos szerepe van, mivel a magaddal cipelt súly nagyjából 60%-át a csípőnknek kell felvennie! Ha túl magasra állítod, a hasadat fogja nyomni, ha pedig túl alacsonyra, akkor a feneked és a combod felső részét dörzsöli majd, ráadásul a válladra is aránytalanul nagy terhet ró! Ez kisebb zsákoknál – 40 liter alatt – talán nem lesz annyira rossz, de hosszú távon kényelmetlenné teheti a hátizsák viseletét.

A hátizsák simuljon a hátadhoz

Miután megvagy a derékpánt beállításával, húzd meg a vállpántok hevederjeit – de ne túl szorosan! Csak annyira feszítsd meg, hogy rásimuljanak a vállpántok a lapockáidra.

Ha be tudsz nyúlni a vállpánt és a lapockád közé, nem jó!

Ideális esetben, amikor a derékpánt a csípőcsontodon fekszik, a vállpántok pedig rásimulnak a válladra, a zsákod párnázásának felső része a lapockáidon pihen. No, persze nem vagyunk egyformák, így előfordul, hogy egészen más eredményt kapunk. Ilyenkor jön jól, ha a hátizsák hátmagassága testre szabható – erre a legtöbb nagy hátizsák (55+ liter) esetében lehetőségünk is van. Ha nincs ilyen funkció (mert például kisebb zsákot próbálunk), akkor nézzünk másik modellt.



Ha már jó a hátmagasság, és helyén a párnázás, húzd meg a kiegyensúlyozó hevedereket is (vállpántokat a hátizsák törzsével összekötő hevederek). Ennek hatására a törzs még jobban a hátadra simul, még stabilabban fog állni, ám ha túlhúzod, a zsák felső része a fejed mozgásterébe kerül.

Ezeket követően már csak a mellpántot kell becsatolnod. aminek magassága ideális esetben változtatható és íyg személyre szabható. Ügyelj arra, hogy ne legyen túl szoros a heveder, ne akadályozzon a szabad levegővételben.

Kész?

Ha mindezekkel kész vagy, a hátizsák szinte eggyé válik a hátaddal. Már csak jól kell megpakolnod a cuccaiddal, hogy terepen azok se okozzanak kellemetlen élményeket!