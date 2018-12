2018.12.04. 0

Nyáry Tamás

Budai kalandok? Ugorj le a Mátyás-hegyi barlangba!

Izgalmas csúszások-mászások, barangolások, azaz barlangolások a föld mélyén az Óbuda közelében található Mátyás-hegyi barlangban.

Kalandokat keresel a Budai-hegyekben?

Hamar rátalálhatsz, ha nem téveszted szem elől azt a tényt, hogy a főváros körüli hegyekben kimagaslóan sok barlangrendszer található. Nem csak a várhegy gyomrában vannak titokzatos járatok, hanem az Óbuda környékén található Pál-völgyben, a Szemlő-hegyen és a Mátyás-hegy mélyén is.

Nem csak egyszerűen titkos járatok…

...Hanem Magyarország leghosszabb barlangja, mely 28,6 km hosszú.

2001-ben kötötték össze a Pál völgyi- és a Mátyás-hegyi-barlangokat, majd 2010-ben a sikeres kutatások eredményeképpen összeköttetést találtak a Harcsaszájú-barlanggal is, a második helyre taszítva ezzel az addigi leghosszabbnak hitt aggteleki Baradla - Domica barlangrendszert, amely 25,5 km.

Klausztrofóbia vs. tériszony - vagy mindkettő?

Már az is kalandos, ha ellátogatunk egy sétára a kivilágított kiépített szakaszokra, de ha overált húzva, sisakot és fejlámpát öltve alá szeretnénk szállni a hegy mélyébe, hát arra is van lehetőség, és erre a legmegfelelőbb helyszín a Mátyás-hegyi barlang, rövidebb és a barlangászok körében közkedvelt nevén a Matyi.

A barlang bejárata a Mátyás-hegy tövében, Pál-völgyi kőfejtővel szemközti parkoló mögött bújik meg egy masszív vasajtó mögött. Belépve egy olyan folyosón találjuk magunkat, ahol derékból erőteljesen meghajolva tudunk csak befelé haladni. Aztán bejutunk egy kisebb terembe, ahol megkezdődik az igazi alászállás, vagyis az ereszkedés egy 20 méteres vaslétrán lefelé. Itt eldöntheti az ember, hogy melyik passziójának szeretne inkább hódolni, a klausztrofóbiának, vagy a tériszonynak. De egy biztos, hogy kevés olyan hely van, ahol mindkettő egyszerre megadatik. Aztán hamarosan vége szakad a dilemmának, mert a létra alján négykézláb kúszva tudunk csak továbbmenni. Itt már biztosan érzékeljük, a kaland elkezdődött.

"Játszóház" szakképzett túravezetővel

A Mátyás-hegyi barlang tipikusan az a „játszóház”, amely egy szakképzett túravezetővel bármilyen erőnléttel teljesíthető, de fontos, hogy ne rettegjünk a bezártságtól. Vannak szakaszok és járatok, amik próbára teszik az embert és ugyanakkor mindenhol van egy könnyebb járat is, amelyeken ki lehet kerülni a szűkületeket, traverzeket. Gyerekek is végig tudják járni, ugyanakkor vannak szakaszok, amikhez komoly erőnlét és elszántság kell.



Áldozat a barlang szellemének

Cseppköveket itt nem találunk, de mint minden barlangban itt is vannak sziklaképződmények, amelyek formájukról kapták a nevüket. A színház teremben találkozhatunk a barlang szellemével, akinek bizony áldozatot is be kell mutatnunk, ha először járunk a barlangban, cserébe a nagylelkűségért, hogy vigyázza és óvja utunkat a mélyben, de hogy ez az áldozat micsoda, azt majd a túravezető elmondja a helyszínen, ez maradjon a barlang titka.





Kalandozásaink során felkereshetjük a winkli és a szülőcsatorna nevezetű szűkületeket is, ha elég bátrak vagyunk, a kis termetűek megpróbálkozhatnak a Micimackó képződménnyel is, amely egy üreg a Nyuszi házának bejáratánál és pont úgy kerülhetünk szorult helyzetbe ahogy a „Csacsi öreg medve”. Nem utolsó sorban pedig megcsodálhatjuk a Sóhajok hídját és találkozhatunk az elefánttal is, aki barátságosan lógatja ormányát az egyik folyosón.

A barlang bővelkedik szerves fosszíliákban

A falakat alaposabban megvizsgálva rengeteg helyen találhatunk mészkő fosszíliákat, vagyis apró megkövesedett kagyló és csiga héjakat.

A kalandot összegezve keresve se találnánk jobb programot egy esős napra, vagy egy hideg téli, esetleg meleg nyári nap elől menekülve a stabilan mindig 10 fokos barlang mélyébe, sőt a programnak igazán sportos vonzatát nézve garantált az izomláz is, olyan testrészeinkben, ahol addig azt se tudtuk, hogy egyáltalán izmok vannak.



További információt a túráról Vörös Péter barlangász vezetőtől kaphatsz a barlangaszat.hu honlapon, vagy a +36 20 928 4969-es telefonszámon.

