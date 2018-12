2018.12.17. 0

(X) Ferenczi Anita

Egynapos, buszos sítúra Semmering-Stuhleckre

Egy nap a mesés hóvilágban - avagy vasárnapi sítúra a Semmeringre

Imádod a havat, és minden vágyad, hogy kiszabadulj a város nyüzsgéséből? Jó hír, hogy

nem kell feltétlenül több napot rászánni a havas kalandokra, hiszen akár egy napra is érdemes ellátogatni egy közeli osztrák síterepre,

és bebarangolni a meseszép téli világot.

Hát akkor hajrá! Indul egy átlagos, lazulós hétvége, az ünnepek előtt-után vagyunk, pörgés, rohanás megvolt, és ki sem látszol a bejglihegyek mögül. Nyugis este van, így otthon ülsz, szörfölsz a neten, és egyszercsak meglátsz egy hójelentést, miszerint friss hó esett az osztrák hegyekben... Elvesztél. Mit teszel? Gyorsan megguglizod, műholdképet csekkolsz, és azonnal elolvadsz a téli táj látványától, ugye?

Fogadjunk, hogy rögtön beindul a fantáziád, és már látod is magad, amint teljes téli menetfelszerelésben, kipirosodott arccal nézel szét egy hófedte csúcson. Ahogy zakatol az agyad, rögtön azt is lefuttatod magadban, hogy bár marha jó lenne kiruccanni akár egy napra is, de korán kell kelni, későn érsz haza, és a hétvége fele rögtön el is megy az egynapos téli kalandod miatt. Pro és kontra érvek hada sorakozik fel pár perc leforgása alatt. Ugye ismerős?

Az egynapos síelés előnyei

Hogy ne menjen el túl sok időd agyalással, gyorsan megírjuk, hogy szerintünk miért érdemes a koránkelés, az oda-vissza utazás, egyéb valós vagy mondvacsinált "nyűgök" ellenére akár egy napra is meglátogatni nyugati szomszédainkat és kétezresekbe hajló hegyeiket.

Egyrészt ott van a gőzgombóc. Mákosan, vaníliásan gőzölögve csábít, és ha erre gondolunk, máris mehetnékünk támad, nem számít hó és fagy: ha gőzgombóc van, szép az élet.

Aztán ott vannak a csillogó, havas tájak, a fehérbe öltözött fenyvesek, a szikrázó napsütés, a csípős hideg. És ez annyira más, mint a város betonszürkesége, annyival jobb és teljesebb, hogy már cuccolunk is össze, és irány Semmering! Jöhet egy nap a mesés hóvilágban.

Az sem utolsó szempont, hogy egynapos síelésekkel akkor is részed lehet téli síelős élményben, ha amúgy egy többnapos kiruccanást (szállással, ellátással megtoldva) éppen nem engedhetsz meg magadnak (nem beszélve arról, hogy a síbérlethez jár a csoportkedvezmény).

További számos előnye pedig most következik...

Így működik

A terv az, hogy vasárnap kora reggel, még napfelkelte előtt nekiindulunk, és röpke 4 óra alatt már el is érjük a Semmering stuhlecki oldalát, ahol 24 km-es pályarendszer vár minket, 18 km-nyi kék és 6km-nyi piros jelű lejtőkkel. Így simán jöhetnek azok a barátok is, akiknek még sosem volt léc a lábán, a kezdők és haladóbbak, a síelők és snowboardosok sem fognak unatkozni a nap során.

És hát azokat sem hagyjuk itthon, akik egyáltalán nem akarnak csúszni, hiszen a magashegyek gyógyító, feltöltő hatását lécek, deszkák nélkül ők is élvezhetik majd. Sőt, jönnek a gyerekek is, hiszen a Semmering ezen oldalán a szuper, 5 km-es erdei szánkóösvény és a túraútvonalak is bejárhatók pár óra alatt.

A reggel hatos indulástól még kissé bóbiskolva szállunk le a buszról, de álmosan pislogni nincs idő, mert a 332 km-es utazástól és az elénk táruló látványtól már be vagyunk sózva, a pályák nyitva, a felvonó rendületlenül jár, a célunk pedig nem más, mint kimaxolni az egynapos minisítúrát.

Jópár csúszás után, a völgyben állva, vágyakozva tekintünk a Stuhleck hóval borított 1783m magas csúcsára, és már indulunk is a Steinbachalmbahn-ra keresztelt 6 üléses felvonó felé, ami egészen 1774m-ig repít minket, így szinte beesünk a csúcs szomszédságában működő hüttébe, ahol megrendeljük a jól megérdemelt gőzgombócainkat, sok-sok vaníliával!

Teli hassal és tele élményekkel indulunk haza, az éjszakát már saját ágyunkban töltjük. A vasárnapi havas móka pedig egész hétre, sőt hetekre kitartóan feltölt, fiatalít és újabb téli élmények begyűjtésére hív.

Próbáld ki te is!

Ha szeretnéd te is kipróbálni az egynapos minisítúrákat, vagy meglepnéd szeretteid egy havas élménnyel, és még a legújabb Head sílécek tesztelését sem hagynád ki, akkor akár már januárra is találsz szervezett utakat a szomszédos Ausztria síterepeire:

rokonsport.hu/situraink

Ajánló