2018.02.02.

Benecz Ferenc

Többnapos enduro élmény Szlovéniából

Még ma is fülig vigyorral gondolok vissza a tavalyi Trans Julius enduro versenyre, amit idén is megrendeznek – ráadásul, az időben nevezők sokat spórolhatnak is!

A Trans Julius inkább egy jó hangulatú, élményre fókuszáló verseny, mint egy kőkemény megmérettetés. Nincsenek hatalmas letörések, útátugrások, vértizzadó limitek... ha már enduroztál valaha is, akkor teljesíthető lesz minden része számodra is. Ráadásul végig olyan hangulatú a rendezvény, mintha a haverokkal tekernél.

A szervezők – akik olyan kerékpárosok, mint te – nem csak a pályák tökéletes kijelölésére és élvezetes nyomvonalára figyelnek, de a nap végi „csapatépítő” programokra is. A tavalyit ezekért is nagyon imádtam - kedvcsinálóként olvasd el a beszámolómat, vagy nézd meg a szervezők videóját:

Mi vár rád idén?

1 verseny, 2 parti, 4 nap és helyszín, 6 szakasz, 25 km lejtőzés, 58,5 km mászás, 100 hozzád hasonló bringás… Idén június 21. és 24. között kerül megrendezésre, a tavalyi évhez képest néhány újítással.

1. nap: Kranjska Gora - 6,8 km lejtőzés és összesen 28 km mászás

Első nap két izgalmas szakasz vár rád. Az egyiket a pálya kialakítása, míg a másikat a naplemente utáni éjszakai indítás tesz adrenalin dússá. A napot a Trans Julius nyitó partiján fejezheted be.

2. nap: Bohinj – 8 km lejtőzés és 13 km mászás

Izgalmakból a következő napra is jut, hiszen a nyolc kilométeres szakaszt „vakon” kell teljesíteni – nem lesz pályabejárási lehetőség előtte! A nap végén helyi kézműves sörökkel hidratálhatod magad.

3. nap: Most na Soci – 6 km lejtőzés és 7,5 km mászás

A harmadik napot egy különleges autós vonatozással indítja a mezőny, majd az új helyszínen jöhet egy kis inverz nap: először a lejtőzés, majd a mászás vissza a hegytetőre! A tavalyi év legjobb szakaszának megszavazott pálya és a combos kaptató után a csúcson helyi tradicionális ételek és mozis este vár!

4. nap: Cerkno - 4 km lejtőzés és 10 km mászás

Két újabb vak és várhatóan nehéz szakasz, hiszen ez a település szokott helyet adni a SloEnduro versenysorozatnak is! Igazi csemege a verseny végére, amit természetesen egy hatalmas zenés buli zár!

A Trans Julius enduro versenyen 6 szakaszt kell teljesíteni, ami ugyan nem lesz könnyű, de a lélegzetelállító táj, az élvezetes pályák és a jó hangulatú valamit lelkes, profi szervezőcsapat összességében hatalmas élménnyé teszi!

Mindezt mennyiért?

Ha február 28-ig előnevezel, akkor a 190 euró helyett csak 150 eurót kell fizetned! Ráadásul egy egyedi, minőségi Trans Julius mez is a tied lesz! Bővebb versenyinfót a hivatalos oldalon találsz, vagy kérdezz bátran minket.

Tarts te is velünk idén! Mi már biztos ott leszünk!

