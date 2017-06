2017.06.19. 0

Mayo mountainbike kerékpár talált gazdára

A LIBERTY TRADE, s.r.o.cég 2003-ban alakult Szlovákiában a Liberty városi kerékpárok gyártásával, értékesítésével. Ezen kívül kerékpár alkatrészek Tufo, DT SWISS, R & B és egyéb márkák forgalmazását is elkezdtük.

Néhány év tapasztalat és a vásárlói visszajelzések után MTB kerékpárok gyártását is megkezdtük és bejegyeztettük a Mayo márkanevet. Hamar népszerűvé váltak Sport és Kid kerékpárjaink, valamint a MTB és Trekking modellek is. A következő néhány évben további modellek születtek Hobby és Fit kategóriákban, valamint bevezettük a magasabb minőségű Power, Comp és Max osztályokat is.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy vezető kerékpármárkává váljunk. Szlovákában elsőként vezettük be 2013-ban a 29" és 27,5" kerékpárokat. Hazánkban vezető vállalatként tartanak számon az ebike fejlesztés és gyártás tekintetében is. 2009-től kezdődően kínálunk széles választékban elektromos kerékpárokat.

Elsődleges célunk jó minőségű és jó megjelenésű kerékpárokat készíteni megfizethető áron.

Magyarországon 2016 óta forgalmazzuk Mountainbike, trekking, gyerek, illetve Liberty city kerékpárjainkat és reméljük, hogy kellemes meglepetéseket okozunk a magyar kerékpárosoknak.

A Mayo kerékpárok után megfordulnak az utcán: szép dizájn és egyes modelleknél egyedi vázkialakítás gondoskodik a feltűnő megjelenésről. Ha megfizethető árú és igényes kerékpárt keresel, keresd a Mayo kerékpárokat a kerékpárüzletekben.

A Mayo XC27 Tour tárcsafékes mountainbike kerékpárt nyertese:

Bodnár Róbert - Miskolc

