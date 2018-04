2018.04.12. 0

Simon Ádám

Lazer Genesis LifeBEAM pulzusmérős fejvédő teszt

Fejemen a műszerem.

Reakció első hallásra: Fejvédőben pulzusmérő??? Fú, tök jó...

Reakció közvetlenül a teszt előtt: Van ennek igazán értelme?

Reakció a tesztelést követően: Nem adom vissza!

Fejvédőbe épített pulzusmérő

Pulzust mérhetünk kitapintással, mellkaspánttal, csuklós pulzusmérővel és ezentúl már kerékpáros fejvédővel is. A tapizós módszer előnye, hogy ingyen van, a mellkaspánt egy tökéletesen kiforrott és megbízható rendszer, a csuklós pulzusmérő pedig mindig kéznél van. A bukóba épített megoldásban az egyik legjobb dolog az, hogy nem kell észben tartani, hiszen amúgy is ott van a fejeden, amikor szükség van rá - persze kizárólag kerékpározás közben, hiszen futni, vagy úszni nem praktikus fejvédőben. Mindezekből tehát az következik, hogy akinek van egy kényelmes és imádott mellkaspántja, vagy neadjisten a kerékpározáson kívül más sporttevékenységek közben is mérné a pulzusát, az nem tartozik a célcsoportba.

Azok viszont, akik jellemzően csak kerékpározni szoktak és sokat; akikkel többször előfordult már, hogy azután jutott eszükbe a mellkaspánt, amikor már rétegesen felöltöztek; akik egyszerűen kényelmetlennek tartják a mellkaspántot, azok számára mutatok most valami izgalmasat (a lényeget - és talán még annál is többet - elmondom a videóban, de alább le is írtam a biztonság kedvéért).

Egy kevésbé sokkoló, hivatalos videót is ajánlok figyelmedbe...

LifeBEAM

A LifeBEAM fejlesztőcég eredetileg vadászpilóták és űrhajósok számára tervezett fejvédőbe építhető szenzorokat, hogy mérni tudják a hős férfiak és nők életfunkcióit (ebből már azért sejteni lehet, hogy műszereik kellően precízek). Hős férfiak és nők viszont nem csak a levegőben és a légkörön túl találhatóak, hanem bizony a kerékpárosok között is, ezért megtervezték a kerékpáros fejvédőbe integrálható pulzusmérő rendszerüket. Mivel a LifeBEAM fejlesztőmérnökei értelmes fickók, belátták, hogy hiába olyan profik a szenzorfejlesztésben, a fejvédő-bizniszben már sokan jóval előrébb járnak, ezért lepaktáltak a népszerű Lazer fejvédőgyártóval. Így született meg többek között a Lazer Genesis LifeBEAM modell, amit nekem is volt szerencsém kipróbálni.

Lazer Genesis LifeBEAM

Magáról a fejvédőről méltatlanul keveset foglalkoznék, maradjunk annyiban, hogy a Lazer egyik legnépszerűbb felső-kategóriás modelljéről van szó, ami hosszú évek óta rendszeresen látható topkategóriás versenyzők fején. A lényeg ezúttal az integrált LifeBEAM pulzusmérő-rendszer, aminek első blokkja a homlokpárnába bújtatott optikai szenzor. Gondolhatnánk, hogy akkor ez ugyanaz, mint amiket a csuklós pulzusmérő ketyerékből ismerhetünk, de nem. Egyrészt nem villog éles zöld fény rajta, ami szerencsés, hiszen levételnél kisüthetné a szemünket, másrészt pedig a csuklós megoldásnál sokkal pontosabb, konkrétan van olyan pontos, mint egy mellkaspánt (Garmin RUN mellkaspánttal összehasonlítva). Mivel a homlokunkkal közvetlen kapcsolatban kell legyen a méréshez, ezért hideg időben a sisak alá felvett sapkát, vagy kendőt úgy kell felvenni, hogy ne akadályozza a működést. A szenzorból aztán a bukósisak párnái alatt fut végig elrejtve egy kábel a hátulra beszerelt modulig, onnan pedig bluetooth kapcsolaton keresztül jut tovább az infó a sportórába, vagy az okostelefonba (létezik ANT+ verzió is).

Okostelefonnal (iPhone) és sportórával (Garmin fenix3) is pillanatok alatt létrejött a kapcsolat mind a párosításnál, mind pedig a hétköznapi felhasználás során.

Hátul található a bekapcsológomb és a töltésre szolgáló micro-USB bemenet (kb. 15 óra folyamatos működést bír egy feltöltéssel), az akkutöltöttséget a hátul felvillanó LED-fény segítségével olvashatjuk le, de a végső kifáradás előtt sípolással is jelzi, ha ideje feltölteni. Ha elfelejtenénk használat után kikapcsolni, 30 perc tétlenség után ezt magától megteszi, így spórolva a krafttal.

A LifeBEAM szett tömege nagyjából 40 gramm, ami végtelenszer több, mint a semmi, viszont 100 km alatti távnál szerintem egyáltalán nem számottevő. Pláne, ha a hétköznapi felhasználást vesszük figyelembe, amikor fejvédőt amúgy is felveszünk tekeréshez, vagyis egy mellkaspánttal máris könnyebbek vagyunk - ha szeretnénk logolni a pulzusunkat.

Persze egyelőre nem kifejezetten a munkába járók számára lesz érdekes, mert viszonylag új dolog lévén az ára egyelőre csak a haladó, versenyszerű felhasználók számára teszi megfontolás tárgyává a megvételét. Itthon a Genesis és Z1 Lazer fejvédőkben kapható, előbbi 72 990 Ft, utóbbi 100 990 Ft (LifeBEAM nélküli áruk 49 990 Ft és 81 990 Ft). A Z1 modellhez egyébként utólag is beszerelhető, ennek a szettnek az ára 39 990 Ft, ami ugyan a Z1 sisakhoz lett passzentra tervezve, ám némi szigszalag és ducktape segítségével bármelyik sisakot felspécizhetsz vele (mondjuk ez utóbbi megoldást nem tőlem hallottátok, oké!?).

A rendszer legnagyobb előnye számomra az, hogy kerékpározás közben mindig kéznél fejnél van, illetve az, hogy hirtelen pulzusváltozások esetén is tökéletesen precíz, pontos értékeket ad. Őszintén remélem, hogy elterjed a középkategóriás fejvédők között is.

A Lazer Genesis LifeBEAM fejvédőt a Paul-Lange Hungary Kft-től kaptuk tesztelésre.

