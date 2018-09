2018.09.26. 0

Simon Ádám

IGPSPORT IGS618 teszt

Újabb versenyző a jóáras GPS-es kütyük mezőnyében.

A sportolókról szóló filmekben gyakran előforduló klisé, amikor az egymással rivalizáló titánok kakaskodását egyszercsak megzavarja egy harmadik (vagy sokadik) új kihívó. Ekkor aztán forr-pezseg a levegő, megy a szemmel méregetés és az erőfitogtatás:orrszőrtépkedés, mellkasveregetés, ilyesmi.

A GPS-es kerékpáros komputerek piacán is hasonló jelenségek zajlanak épp, ezúttal az új szereplő az IGPSPORT, aki bizony kemény ellenfélnek fog bizonyulni, különösen, ami az árversenyt illeti.

A nagynevű márkák manapság sokat fordítanak az alapfunkciókon felüli szolgáltatásokra, a minél ergonómikusabb használhatóságra, a felhasználói élmény maximalizálására. Egész konkrétan itt most az olyan gyöngyszemekre gondolok, mint az érintő- és színes grafikus kijelzők, az okosfunkciók, a társított szolgáltatások (kitüntetések, mérföldkövek, motivációs tényezők, stb.) és persze a "hülyebiztos" kezelhetőség. Ezektől lesz az egész vágykeltő, érzelmeket kiváltó és csillapíthatatlan "kell nekem" érzést előidéző. És persze ezek mind-mind vastagítják az árcédulára írt összeget is.

Az újonnan jött versenyzők tehát választhatják azt a megoldást, hogy megpróbálják mindezt a kiforrott pompát és ragyogást überelni, vagy csinálhatják azt, hogy a sallangokat elhagyva csakis a lényegre összepontosítanak, ezzel egy rendkívül sokféle funkcióval bíró, de árképzésében a vásárlók számára kedvezőbb megoldást készítenek. Az IGPSPORT GPS-es kerékpáros komputerek esetén azért látszik a külcsín csiszolására való törekvés, de erősségük sokkal inkább a műanyag házon belül figyelhető meg. Ezalatt egészen röviden azt értem, hogy bitang jó akkuteljesítményt és nagyszámű, fejlett funkciókat nyújtanak kedvező ár mellett, cserébe megjelenésében és kezelhetőségében kevésbé kiforrott. De mit is jelent ez egy konkrét példán keresztül!?

IGPSPORT IGS618

A paletta zászlóshajójának egészen hosszú erény-listája van: 2,2 colos, színes, grafikus kijelző (egy kicsi csillogás), GPS/GLONASS/BeiDou támogatás, térképes navigáció, wattmérő- és eletromos váltás fokozat kijelzés, mozgásérzékelő, barometrikus magasságmérés, IPX7 fröccsenő víz és rövid merülés elleni védelem, 22 órás akku üzemidő (edzésrögzítés közben), menet közbeni töltési lehetőség, 3000 órányi adattárolási kapacitás, Bluetooth 4.0, ANT+/BLE4.0 kapcsolat, csak hogy a fontosabbakat említsem.

Mindennapi versenyünket add meg nekünk

Az IGPSPORT folyton "Race" (vagyis verseny) névvel illeti az edzések rögzítését, ami olyan érzést nyújt, mintha egy profi versenyző lennék, aki a reggeli munkába tekerés közben is bajnoki címre tesz szert. Másrészt, éppen a mindennapos tekeréseket naplózni kívánók számára üdvözítő funkció, hogy a beépített mozgásérzékelőnek köszönhetően az óra automatikusan elkezdi rögzíteni az útvonalat, amint a bringát mozgásba hoztuk. Nem kell gombokat nyomogatni (amit hajlamos is elfelejteni az ember), magától elindul a rögzítés, amit más GPS-es komputerek esetén még nem tapasztaltam. Ezzel a lehetőséggel pl máris sok konkurens terméknél izgalmasabb lett számomra, mert a hagyományos komputereknél megszeretett automata funkciót nagyon hiányoltam a GPS-es kütyükben. Az automatizálást beállíthatjuk a körszámlálásra (idő, táv, vagy pozíció alapján) és a mentésre is.

Térképes navigáció

Másik ínyencség, a térképes navigáció, ami kifejezés még önmagában persze elég sokfélét jelenthet. Merthogy térkép valóban van benne (vezetékes kapcsolaton keresztül lehet a megfelelő mappába másolva hozzáadni egy kiválasztott ország utcaszintű térképét, utca- és helységnevek, POI-k nélkül), és navigációra is képes (előre elkészített és vezetékes kapcsolattal a megfelelő mappába feltöltve GPX file, vagy egy előző edzés alatt megtett út alapján). Tehát nem fog hazavezetni, ha hirtelen egy ismeretlen környéken találnád magad és megnevezni sem tudod segítségével, hogy éppen hol vagy, de betájolásra, illetve előre eltervezett útvonalon való, eltévedésmentes tekerésre remekül alkalmas (az előtted lévő útvonal szinttérképe is nagy segítség).

Kezelhetőség, sokoldalúság

Kezelése picit nehézkes, a három gomb közül csak egy szolgál lapozásra, vagyis mindig csak egy irányba lehet léptetni és ha túlhaladtál, akkor újra végig kell menni a "listán" (szerencsére azért nincs szó kilométeres menüpontokról). A másik két gomb a ki-bekapcsoláshoz, előző menübe lépéshez, körszámláláshoz, illetve jóváhagyáshoz szolgál. Egyébként, ha egyszer mindent beállítunk a saját ízlésünk és igényünk szerint, akkor alig kell már gombokat nyomogatni rajta.

Akár 5 különböző kerékpárhoz is beállíthatjuk (ANT+ csatlakozás esetén automatikusan felismeri, hogy melyik bringát használjuk) és akár 8 különböző módot konfigurálhatunk. Ez utóbbi arra szolgál, ha például másféle adatmezőket (egy oldalon akár 10 adatot is) szeretnénk látni edzés, verseny, vagy hétköznapi tekerés közben, másféle értesítésekre van szükségünk, beállíthatjuk az automatikus elindulás/kör/szünet működését és egy kis gyöngyszemként a színsémát is.

Megjeleníthető adatmezők

Sebesség funkciók: Sebesség/Átlagsebesség össz/ Speed Tot./Avg Speed Mov./Max Speed/Lap Speed /Pre Lap Spd /Max Lap Spd/Max Pre Lap Spd

Pedálfordulat funkciók: Cadence/Avg Cad/Max Cad/Lap Cad /Pre Lap Cad /Max Lap Cad/Max Pre Lap Cad / Cadence Zone

Pulzus funkciók: Heart Rate/Avg HR/Max HR/Lap HR/Max Lap HR/Pre Lap HR/Max Lap HR/Max Pre Lap HR/HR Zone/Heart Rate %/Avg HR%/ Max HR%/Lap HR%/Pre Lap HR%/Max Lap HR%/Max Pre Lap HR%

Wattmérés funkciók: Power/Avg Pwr/Max Pwr/Lap Pwr/Pre Lap Pwr/Max Lap Pwr/Max Pre Lap Pwr/Pwr Zone/Pwr3s/Pwr10s/Pwr30s/Pwr %FTP/Pwr IF/Pwr NP Avg/Pwr TSS/Pwr watts/kg/kilojoules/Pwr Left%//Pwr Right%/L.TQ.Effect/R.TQ.Effect/L. Ped.Smooth./R. Ped.Smooth.

Távolság funkciók: Distance/Ascent Dist/Descent Dist/Lap Dist/Pre Lap Dist/Odometer/Destination Dist/

Magasság funkciók: Altitude/Grade/VAM/ VAM 30s/Elevation(+)/Elevation(-)/Max Altitude/Min Altitude/ VAM+ Avg / VAM - Avg / VAM+ Max / VAM - Max/Avg Grade+/ Avg Grade - /Max Grade +/ Max Grade-/ Lap Elev +/ Pre Lap Elev + / Lap VAM+ / Pre Lap VAM+/Lap Grade +/ Pre Lap Grade +

Idő funkciók: Tot. Time/ Moving Time/ Record Time/ Avg Lap/ Laps/ Lap Time/ Pre Lap Time

Váltás funkciók: Front Gear/ Rear Gear/ Gears/ Gear Batt./ Front Batt./ Rear Batt.

Egyéb funkciók: Time of Day/Sunrise/Sunset/ Temperature/GPS(signals strength)/ Accuracy(GPS Accuracy)/Direction/Kcal (Calories)

Edzéselemzés, szinkronizáció, Strava

A rögzített edzéseket visszanézhetjük a készüléken, a száraz adatok mellett szinttérképet és útvonalrajzot is kapunk, valamint külső szenzorok (pulzus-, pedálfordulat-, vagy wattmérő) esetén az azok által rögzített görbét is csekkolhatjuk, plusz a pulzuszónákban töltött időt is szép grafikonon nézhetjük vissza. Lehetőségünk van okostelefonra is szinkronizálni az adatokat bluetooth kapcsolaton keresztül és az app tolja is tovább Stravara, ha úgy szeretnénk. Az app szinkronizáció nem a legkényelmesebb, mivel minden egyes alkalommal meg kell keresnünk az eszközt és utána az aktivitásokat egyenkénkt kell/lehet bepipálni, majd a letöltés gombbal a telefonra varázsolni. Ez nagyszámú edzés esetén mórickás egy kicsit, szívesen venném az automatikus szinkronizációt. A kábeles-számítógépes szinkronizáció pedig egészen kőkorszaki, a megfelelő mappából kell kimásolni a megfelelő file-okat, majd az igpsport weboldalán lehet feltölteni és úgy jeleníthetjük meg. Persze el tudom képzelni, hogy vannak olyan öreg motorosok, akik még inkább kábeleznek és másolnak, de azért na. Szerencsére a komputer kijelzőjén kellően komfortosan és átláthatóan lehet adatokat szemlézni ahhoz, hogy elégedett lehessen az ember, ha adatokat szeretne visszanézni.

Rögzítés, kiegészítők, ésatöbbi

A rögzítést egy elforgatós, kormányra, vagy stucnira gumizós konzollal lehet megoldani, de kapható hozzá kormányra rögzíthető, előrenyúló tartó is. Ez utóbbi a városi kormányomhoz túl szűknek bizonyult ahhoz, hogy pont középre kerüljön a komputer, szóval ezt ha tudod, akkor csekkold vásárlás előtt.

Az IGPSPORT komputerekről egyébként ismerősi körömben is vannak már tapasztalatok, ami szerint a kisebbik modellek kifejezetten kellemes akku-üzemidővel és súllyal bírnak, valamint áruk is kellemes.

Az IGS618 komputer mellett megfogdoshattam a többi modellt is, illetve a sajátmárkás smart pedálfordulat-, pulzusmérő- és sebesség-szenzorait használtam, illetve kapható a készülekekhez szép színes védőborítás is, ha az eleve robosztus ház nem lenne elég. A belépő modellt, az IGS20-ast 25.900 Ft-ért szerezheted be, ami szintén GPS alapon méri a megtett távolságot és a sebességet és összesen 12 funkcióval bír, plusz barometrikusan méri a magasságot. A számozás sorrendjében némi képzavarként az IGS10-es a következő lépcső 33.900 Ft-ért, ami már vezeték nélküli (Bluetooth és ANT+) kapcsolatokat is képes kezelni, így okostelefonnal és külső szenzorokkal is kommunikál (6-tal növelve így a kijelezhető adatok számát). Az IGS50 38.900 Ft-ért a legkecsesebb modell (fekete és fehér színben is kapható), 2.2-es, grafikus kijelzővel (ez még nem színes) és mozgásérzékelővel szerelt, valamint IPX7-es por- és vízállósággal bír. A tesztben szereplő, fullextrás IGS618 64.900 Ft-ba kerül, navigációval, személyre szabhatósággal, meg cakkumpakk mindazzal, amit fentebb leírtam. Azt hiszem sokak számára fontos infó, hogy mindegyik modellnek van háttérvilágítása. A teljes modellválasztékot itt találod...

GPS-es kerékpáros komputer iránt érdeklődők számára szívesen ajánlom az IGPSPORT termékeit, a komputerek által nyújtott funkciók nagy száma és a kellemes árcédula miatt. Akik számára fontos a külcsín, a ragyogó megjelenés és az egyéb (fentebb említett) körítés, az vagy nézzen szét másfelé, vagy várja ki, hátha a hardware tökéletesítése után az IGPSPORTnál is nagyobb figyelmet fordítanak a gyöngyszemekre.

Az IGPSPORT kerékpáros komputereket hivatalos hazai forgalmazón (BoneShaker 2006 Bt.) keresztül lehet elérni, vagyis a terméktámogatás miatt nem kell kínai írásjelekkel bajlódni, jár az egy év garancia és a weboldalukról letöltheted a magyar nyelvű használati utasításokat is.

Ajánló