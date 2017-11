2017.11.15. 0

Benecz Ferenc

Felmálházott MTBvel az ösvényeken - Vaude Trail táskák

Nomád túrázni indulnál mountainbike nyergében, ösvényeken? Nem kell hátizsákban egyensúlyoznod a cuccaidat...

Backpacking

Nem is olyan rég, volt szerencsém átélni egy több napos nomád kalandot a Radnai-havasokban. A terv egyszerű volt: ami kell pár napra – kaja, ruha, sátor, plusz fotós és videós cuccok – be egy hátizsákba, és gyerünk mountainbike-ozni a gerincen végig. Oké, nem a szokásos 28 liter van a hátamon, hanem 70, de attól még jó lesz... Hát nem annyira.

A legtöbb nagy hátizsák kialakítása olyan, hogy a bringás testtartás során nagyon eltávolodik a súlypont a testedtől, így technikás terepen, ahol kiállva egyensúlyoznál, ballasztként húz jobb-balra, és vért izzadsz, az amúgy rutinból kerékpározható ösvényen.

Az ideális megoldás az lenne, ha a cuccaink nagy részét a kerékpáron szétosztva hozhatnánk.

Persze ezek elhelyezése és felfogatása sem mindegy milyen. Hisz mindenki, legalább látásból gondolom, de ismeri a klasszikus csomagtartóra két oldalra lógatott túrazsákos megoldást. Ami jó is, mindaddig, míg terepre nem gurul vele az ember, illetve nem egy mountain bike-ra akarod felszerelni, amin legtöbbször nincs is csomagtartó felfogatási szem…

Így hát új, ideálisabb felfogatási mód alakult ki – a kormányra, vázra és nyereg alá szerelve. Ez az új irányzat lett a „backpacking”.

A mindent elnyelő szett

Egyre többen hódolnak ennek a kategóriának, így a nagy múltú német cég, a Vaude kínálatában is megjelent az ehhez tervezett szett. A Trail-szett egy nyereg alá, egy a vázra, és egy a kormányra szerelhető táskákból áll, ahogy kell. Ezek összesen 39 liternyi tárolóhelyet adnak ki. Nem tűnik soknak? Nekem sem tűnt annak elsőre, így háromnapnyi nomád bringázáshoz szükséges felszerelést összepakoltam és nekiálltam bepakolni. Az eredmény? Nos, meglepő módon a hátamra, a 12 literes hátizsákba csak a víz, a pénztárcám és egy esőkabát jutott a kupacnyi cuccból...

Persze, ha nagyobb útra indulnák, akkor kicsit több dolog maradna a hátamra, de még mindig a java a kerékpáron szétosztva utazna. Így sokkal kényelmesebben kerékpározhatok az ösvényen.

Mindhárom rész vízálló, szakadásmentes és PVC-mentes anyagból készült, hegesztett varrásokkal, vízhatlan szájjal. Így biztosak lehetünk abban, hogy kapjunk bármilyen időt is a nyakunkba menetközben, a nap végén is szárazok lesznek cuccaink!

Vaude TrailFront

A kormányra rögzíthető táska 19 liter térfogatú. Specialitása, hogy egy külön kengyelbe rögzítjük, így amikor eljön az idő, két kattintással levehető! Ezen kengyelt két elasztikus gumi- és egy gumispánt segítségével rögzíthetjük fel. A gumisok kerülnek a kormányra, míg az utóbbi a fejcsövet fogja át. Mindhárom pánthoz kapunk 2-2 darab tömör habtéglát is, melyekkel beállíthatjuk az számunkra, illetve a bringa számára ideális elhelyezkedést. Rögzítéskor, ha teleszkóposvillánk van, vegyük figyelembe annak beülését is! A kengyel külsején több extra felfogatási pontot is találunk, és kapunk hozzá két csatos hevedert is – például hálózsákunk vagy kisebb sátrunk felfogatásához.

A táskarész tulajdonképpen egy cső, aminek mindkét végét, azaz esetünkben száját összetekerve zárhatjuk. A henger palástján találunk egy 10 cmes tépőzárat is, melynek ellendarabja a kengyelen van. Ez egy felrögzítést könnyítő illetve menetközben csúszkálást megakadályozó részlet – nagyon okos!

Ára: 28.350 Ft

Vaude TrailFrame

A váz első háromszögébe rögzíthető táska 8 liternyi pakkot képes magába fogadni. Egy szája van (ami az én lapát méretű mancsaimnak eléggé szűknek bizonyult), az viszont hasonlóan a kormányra szerelhető változathoz, az összetekerhető majd csatolható kivitel. Két elasztikus gumispánt fogja a felsőcsőhöz, egy-egy normál heveder pedig az üléscsőhöz és alsócsőhöz.

Itt kell megjegyeznem, hogy alapjában ez a része a szettnek kifejezetten merevfarú bringákhoz lett tervezve, ahol a váz ezen részébe zavartalanul pakolhatunk. Ám az össztelós bringával rendelkezők sem kell hanyagolják ezt a táskát! A teszt során egy fullyra pakoltam, és tökéletesen működött inverz felrögzítésben is – a táska a felsőcsőre felülre került, így a váz nyeregcsöve helyett a rögzítőpánt a nyeregcsövet fogta, és hogy egyáltalán ne mozogjon, a száj zárásakor az összetekert szájrészt a fejcsövet átkarolva zártam össze. Ezzel mindössze egy gondom akadt, hogy a fentebb került táska kicsit súrolta a combjaim belsőjét...

Ára: 23.630 Ft

Vaude TrailSaddle

A szett harmadik, egyben utolsó darabja a nyereg alá rögzített táska, mely az össz 39 literből 12 litert tartalmaz. A tölcsérformájú zsák egy hatalmas szájjal rendelkezik, így kényelmesen tömhetjük tele a cuccainkkal.

Fontos megjegyezni, hogy érdemes a különböző formájú és szájméretű táskák miatt a bepakolandó cuccaink előzetesen egy kupacba rakni, és okosan megtervezni, hogy mit-hova rakunk. Ezt azért javaslom így, mert például a nyereg alatti táskába először a keskenyebb tárgyat, pl. egy gázpalackot, vagy mint az én esetemben egy miniatűrre összecsomagolt függőágyat érdemes rakni, majd jöhetnek a nagyobbak, szélesebbek…

A Saddle, akárcsak a Front, egy kengyelbe rögzül, így a bringáról való eltávolítása villámgyors. A kengyel két elasztikus gumipánttal rögzül a nyeregcsőhöz. Ahhoz, hogy jobbra-balra ne csóváljuk, mint kutya a farkát, két normál hevedert találunk a tetején, melyeket a nyereg pálcáin átbújtatva tudunk becsatolni.

Ára: 32.500 Ft

Irány az ösvény

A Vaude Trail-táskákat megtömve útnak indultam közeli kedvenc ösvényemre, melyen számtalanszor jártam már táskák nélkül. A 39 liternyi cucc érezhető volt a bringán, ám sokkal kevésbé volt ballaszt-érzés, mint amikor nagy hátizsákkal indul el az ember. A technikás részeken is egész kezelhető maradt a kerékpár, ha pedig tábort vertem volna, és másnap csillagtúrázni támad kedvem cuccok nélkül, pillanatok alatt lekerül a szett, és indulhat az újabb móka. A szett ugyan nem olcsó, de használatával nagyban megkönnyíthetjük és élvezetesebbé tehetjük a kerékpártúránkat, mozgásterünk jóval nagyobb lesz, mint nélkülük.

Hol kapható?

A Vaude viszonteladók listáját itt találot...