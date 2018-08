2018.08.08. 0

Simon Ádám

Cube 2019

Ilyen kínálat mellett még az is megszereti a bringázást, aki nem akarja.

A Cube hanyagolta idén (is) az Európában legnagyobbnak számító Eurobike kiállítást, helyette inkább saját otthonában látta vendégül viszonteladóit és a média képviselőit. Bekukkanthattunk a jövő évi termékkínálatba, a sokszínű kiegészítő-palettába, irigykedhettünk a Cube alkalmazottak kellemes munkakörülményei miatt és meg is hajthattunk néhány paripát (azonnal le is csaptam az országúti e-bike tesztlehetőségre, mert még nem volt alkalmam ilyennel hasítani). Ja, és a gyárban is tettünk egy sétát, de a leltározási időszak miatt csupán rengeteg Cube feliratú dobozt, meg egy rettentő bonyolult hullámvasút rendszert láttunk, amin a bringákat húzogatják végig a gyártósoron.

Waldershof, Németország, Cube főhadiszállás

Kocka alakú épület, telis-tele szépen ívelt, szexi vonalakkal és ütős színekkel megtervezett bringákkal.

Össztelós fronton a klasszikus AMS 1x12-es XTR szettel, Newmen alkatrészekkel és a fullkarbon modell csökkentett súllyal rendelhető jövőre, a Stereo 12 vadiúj alu vázat kapott, 29"-es kerekekkel lesz elérhető. A fiatalabb (félelmet nem ismerő) generáció számára a Hanzz 190 készül szimpla- és duplavállas kivitelben is, de

amúgy ámblokk a bringák zöme azt a szent célt szolgálja, hogy a lehető legjobb élvezeti faktort kapjuk terepen.

A merevfarú modellek közül az Acid eddig is kapható volt Shimano 1x11 hajtással, jövőre már a Sram 1x12 rendszerrel is választható lesz, ráadásul már 999 Eurós árcédulával is kapható a "tucatfelszereltség". Az alsóbb árszintű Reaction modellek vázait felkészítették a modern alkatrészek számára és ugyanezen fejlesztéseket 2020-ra a felsőbb kategóriás vázak is meg fogják kapni. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a vázon elő vannak készítve azok a rögzítési pontok és kábelelvezetések, ahová a legújabb szettek kényelmesen felrögzíthetők.

A terep és országúti felhasználás között félúton helyezkezik el a Nuroad, ami a Cube mindenes suhanósa. Ha akarod, szélsebes, országúti suhanó, ha akarod, terepállat, vagy akár minden igényt kielégítő városi romboló, akár agydinamós kivitelben is.

Országútra a kényelmes tekerésekhez az Attain, a versenyzősebb stílus kedvelőinek az Agree (már Direct mount fékfelfogatással is), a profiknak pedig a Litening (tárcsafékes változatnál átütőtengellyel) lesz az ideális választás.

Az elektromos rásegítéssel ellátott bringák esetén főleg az akku integrálásával, illetve a széles felhasználói rétegekre specializált modellválasztékkel foglalkoztak a tervezők. A Reaction választhatú lesz ún. Intube és Ontube változatban is, ami magyarra lefordítva annyit tesz, hogy az Intube esetében teljesen integrálták az akkut (vagyis nem látszik ki egyáltalán a vázból), az ontube esetében pedig látható maradt. Ez utóbbi változat szerintem amúgy ugyanolyan szépre sikeredett, mint a teljesen eltakart akkus, aminek nagy előnye, hogy ha van régebbi bringáról megmaradt akkud, akkor használhatod ezzel is.

Ugyanarra a váz- és motor kombinációra egyébként számos kivitelt választhatunk, az őrült állat módjára zúzóstól kezdve a nyugis, sárhányós, világítással felszerelt, kitámasztós túrázósig. Alapesetben is 120-130 kg-os teherbírással rendelkeznek a bringák, de a Reaction kapható lesz egy strapabíróbb alkatrészekkel szerelt, 150 kg-os teherbírással rendelkező változatban is.

Országúti ebike tesztkör

Már tavaly hallottunk a Fazua ebike hajtásról, ami főleg országúti kerékpárok számára izgalmas. A rendszer sajátossága, hogy az akku és a motor is kiszerelhető az alsó vázcsőből, vagyis így teljesen E-mentessé változtathatjuk a bringánkat, ha mondjuk indulnánk vele a Touron és jönne az ellenőr bácsi (jó, nyilván nem ezért). A 3,5 kg-os egység egy egészen leegyszerűsített, mindössze színes ledekkel operáló kezelőszervet kapott, amiről az akkutöltöttséget és az éppen választott rásegítési fokozatot tudjuk "leolvasni". A Cube Agree Race modellt ki is lehetett próbálni egy 30-40 kilométeres tesztkörön, ahol erőnket fitogtatva teszteltük kikapcsolt állapotban, majd jobb belátásra bírva maximális rásegítéssel is. Az országúti kerékpárokra jellemző kecsesség jobban megsínyli az alsó vázcsőbe rejtett hajtást, mint egy monti esetén (sőt, azoknál esetenként még javít is az összképen), de a lényeg nem is ez, hanem az, amit a bringa promóciós videójában is láthattunk:

a könnyes szemű nagypapát, aki újra feltekerhet azokra a hegycsúcsokra, ahová fiatalabb korában oly sokszor elkarikázott önerőből.

25 km/h nem elég a világmegváltásra, pláne nem sík országúton, ahhoz viszont éppen elegendő, hogy azokat is eljuttathassa a sokszázalékos emelkedők tetejére, akik önerőből erre (már) nem lennének képesek. A Fazua hajtás némi sípolás kíséretében, lökdöső-érzéstől mentesen segít, nagyjából 27 km/h-ig és kellően áttünésmentesen kezeli a rásegítési hatérsebesség átlépését felfelé és lefelé is. Ugyan a 12,5 kg egy országúti kerékpár esetén nem kevés, mégsem érződik extrán nehéznek (pláne nem annyira, mint egy alapesetben 12-13 kg-os monti felelektromosított 20-25 kg-os változatban). Természetesen, ha rásegítés nélkül robbantanál egyet, az kevésbé lesz kecses élmény, mint egy pille outi esetén, de ha még van benned kraft robbantgatni, akkor amúgy sem való neked még egy ilyen országúti ebike.

Kiegészítők, alaktrészek

Nem is olyan rég papoltam arról, hogy miért jó, ha egy kerékpármárka saját maga kínál kiegészítőket, mert így szép, egységes lehet a kerékpárunk megjelenése és hűek maradhatunk a márkához (már, ha ez szempont, természetesen). A Cube ezzel szemben azt a stratégiát választja, hogy a kiegészítőit alternatív márkanévvel látja el, ami azért jó, mert az is nyugodtan választhat magának a kínálatból, akinek más márkájú bringája van. Ravasz.

Acid név alatt fog futni egy sárhányó-csomagtartó-táska-pumpa-lámpa kínálattal rendelkező paletta, ahol a vízálló táskáktól kezdve a brutálerős és intelligens lámpákon át a digitális kijelzővel szerelt és multifunkciós pumpákig találunk izgalmas termékeket. Natural Fit logóval lesznek kaphatóak az ergonómikus markolatok és nyergek, vagyis azok az alkatrészek, amelyek a kerékpár és kerékpáros közötti kapcsolatot megteremtik. A pedál kivételével, merthogy azok és sok egyéb kiegészítő (például lakatok, komputerek, stb.) RFR néven futnak tovább.

Persze lesznek Cube felirattal ellátott kiegészítők is, a hátizsákok (melyek között van ebike specifikus, akkuszállításra optimalizált modell is), a ruházat (a nagyon sportostól a sportosan elegánsig), a fejvédők és a kerékpáros cipők is ezen a néven futnak.

Amit a Cube főhadiszállásán láthattunk, nagyjából reprezentálja azt, hogy hová is tart a kerékpáros piac úgy világszinten. A kerékpározási élmény kimaxolása soha nem látott méreteket öltött és ma már csak az nem tudja élvezni a bringázást, aki nagyon nem akarja... de szerintem még ők is meggyőzhetők.

