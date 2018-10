2018.10.16. 0

Simon Ádám

Cateye kerékpáros lámpák

A feszkó egyre fokozódik

A Cateye kerékpáros lámpáinak jól eltalálták ezt a rúzsformát és azt is ügyesen kimatekozták, hogy kompakt mérete ellenére kellő krafttal és fényerővel is bírjon. Ahogy nő az elnevezésben megjelenő szám, úgy kapunk egyre nagyobb kibocsátott fénymennyiséget, egyre nagyobb akkukapacitást és egyre nagyobb éjszakai kerékpározós élményt. Neked mekkora "feszkóra" van szükséged?

Cateye Volt200XC

200 lumen, ami barátok között is pontosan kétszá'. Ekkora fénymennyiség már bőven meghaladja a városi közlekedéshez minimum szükségeset, közvilágítás nélküli környezetben pedig amolyan "a-következő-villanypóznáig-ez-is-megfelel" jellegű. Kompakt és könnyű kialakítású, USB-ről tölthető, praktikus darab. Háromféle világítási funkciója van és ehhez kis okosság, hogy kikapcsolás után az újra bekapcsoláskor ugyanazt a funkciót hozza elő, amit legutoljára használtunk. Rögzítését gumis-kampós konzollal lehet megoldani és tulajdonképpen azt mondhatjuk rá, hogy szép (már amennyire, egy fekete, világító rúzsforma szép lehet).

Ára 10 990 Ft, csomagban 35% kedvezménnyel lehet majd megvenni*.

Cateye Volt400XC

A "maxirúzs", alias "minirépa", alias "kimitlátbele" formájú lámpatestbe épült a kormányra, vagy akár fejvédőre rögzíthető, 400 lumenes kerékpáros lámpa. USB-vel tölthető, Cateye tekerős rögzítésű és tök jó. A lámpa teljesítményét a méret (súly) - üzemidő - fényerő tengelyek mentén viszgálva elégedettek lehetünk, hiszen max fényerő mellett az akkuval együtt 120 grammos lámpa 3 órán keresztül láthatóvá teszi az előttünk lévő utat, 100 lumenes fényerőnél 8 óráis, 50 lumen mellett 18 óráig. A lámpa ezen kívül egy folyamatos világítás mellett fénylökettel pulzáló üzemmódot is tud, illetve a hagyományos villogásra is képes, aminek létjogosultáság maximum annyiban látom, hogy így feltüntethetik a dobozon az akár 60 órás üzemidőt is :) A Hyper Constant pulzálás viszont ködben, esőben jó lehet. A lámpa fényereje közvilátás nélküli utakon, normál közlekedős tekerés mellett elegendő, erdőben zúzáshoz már nem feltétlenül. A 400 lumen egy kisebb foltban sűrűsödik középen, és amolyan hagymaréteg-szerűen oszlik szét meglehetősen széles körben. Memória funkciója arra jó, hogy ugyanabban a módban kapcsol be a lámpa, mint amiből legutóbb kikapcsoltuk.

Ára 15 390 Ft, csomagban 35% kedvezménnyel lehet majd megvenni*.

Cateye Volt500XC

Az XC széria legerősebb darabja, vagyis az über-maxirúzs. 500 lumen fényerő, ami egy ekkora testből maga a gyönyör, ráadásul csúcson járatva is bírja 2 órán keresztül fullra feltöltött, 2200 mAh-s akkuval (100 lumenes láthatósági üzemmódban pedig több, mint 14 órán keresztül is). Az 500 lumen fényerőt úgy képzeld amúgy el, hogy éjszaka is pontosan ugyanolyan élesen és tisztán látod az előtted lévő utat, mintha fényes nappal tekernél. Mivel a fenti két modell és ez, egyazon családba tartoznak, a fent leírt jóságok erre is érvényesek (csak még sokkal fényesebben).

Ára 19 990 Ft, csomagban 35% kedvezménnyel lehet majd megvenni*.

Cateye Volt800

Több mérnök felmondott a Cateye hétfői mítingje után, amikor az üzemvezető csóka (vagy hogy is hívják azt, aki kiadja a feladatokat) felvázolta, hogy milyennek kellene lennie a Volt800-nak. "Ez hülye, ilyen nincs", meg "Lehetetlent kér" felsóhajtások közt jöttek el sokan. Aztán a bevállalósabbak elhitték, hogy meg lehet csinálni a lehetetlent és megcsinálták: 140 grammos, diszkrét méretű (116.0 x 31.2 x 43.2 mm) és csinos formájú kerékpáros lámpa 800 lumen fénymennyiséggel (ezt ráadásul két órán keresztül is képes produkálni a 3400 mAh-s akkujáról). Ez már az a kategória, amivel erdei csapatások közben az állatok bioritmusa is megzavarodik, mert azt hiszik, hogy nappal van. Könnyű súlya (és az erre kialakított, külön beszerezhető konzolja) miatt sisakon is hordható, hogy ne csak azt lásd, amerre mész, hanem azt is, ahová nézel (ami vagy szerencsés, vagy nem). Akkuja cserélhető, így opcionálisan több áramforrást is vihetünk magunkkal, maratoni sötétben csapatáshoz.

Ára 45 990 Ft, csomagban 35% kedvezménnyel lehet majd megvenni*.

Cateye Rapid1

Egyetlen hátsó lámpácska került be a listába, egy olyan modell, ami már jópár éve is a kínálatban szerepelt. Erre szokás mondani, hogy "ami jó, az jó", vagy, hogy "járt utat járatlanért...", meg, hogy "sok jó ember...", vagy ezt talán mégsem, mindegy. Szóval, a Rapid egy USB-ról tölthető hátsó lámpa, bilincses rögzítéssel, se nem túl nagy, se nem túl kicsi mérettel. A folyamatos és vibráló-villogó funkciók mellett egy úgynevezett pulzáló módja is van. Ez amolyan egészséges kompromisszum az egyenletes világítás és a feltűnést segítő villogás között, kevésbé zavarja a hátulról érkezőket. Az aksi merülését egy pici segédfény jelzi. Teljes feltöltés után 2-10 óra üzemidővel lehet számolni, ami kompakt méretéhez (45 x 32.2 x 40 mm, 39 gr) képest jónak mondható.

Ára 10 990 Ft, csomagban 35% kedvezménnyel lehet majd megvenni*.

*A Cateye 2018 őszi láthatósági csomag-akciójában első- és hátsó lámpa, csengő és prizma összesen 35% kedvezménnyel lesz kapható. Figyeld a Cateye viszonteladók kínálatát és kövesd a Paul Lange Hungary facebook oldalát!

Ajánló