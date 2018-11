2018.11.05. 0

Pintér László

Arany Jégcsákány: Ezeket a mászásokat díjazták 2018-ban

A hegymászás Oscarjának számító elismeréssel az előző év legkiemelkedőbb mászásait díjazzák. Akik elnyerik, mind az alpinizmus határait feszegetik.





Az Arany Jégcsákány sokkal több, mint a puszta teljesítmény elismerése. A díj célja a kalandvágy, a felfedezés és a bátorság ünneplése, a modern hegymászás szellemiségének megteremtése és az alpinizmus tradicionális értékeinek ápolása. Az értékelésnél a mászás stílusa a hangsúlyos. A „csúcs elérése minden eszközzel”- filozófia eszerint idejétmúlt.

Pótlólagos oxigén, fix kötelek használata és serpák közreműködése helyett a kreatív, gazdaságos, de nehéz útvonalválasztást díjazzák, minél kisebb ökológiai lábnyom hagyása mellett.

A díjra jelölteket minden évben nemzetközileg elismert hegymászókból álló zsűri választja ki, és a díjakat is ők ítélik oda. Az idei zsűri tagjai: Mick Fowler, Yannick Graziani, Jordi Corominas, Valerij Babanov, Silvo Karo, Raphael Slawinsky és Kelly Cordes. Maguk a zsűritagok is megérnének egy külön cikket, de most az idei díjazottaké a reflektorfény.

A hegymászás nem exakt, így nem igazán mérhető. A díj inkább egyfajta üzenet, hogy mi a követendő irány. A sok kiváló teljesítményből persze borzasztóan nehéz egyet kiválasztani, és kijelenteni, hogy az volt a legjobb. Emiatt idén is több mászást díjazott a zsűri. Lássuk!

Díjazott mászások

Gasherbrum I 8068/8080 m, délnyugati fal első megmászás

Marek Holecek – Zdenek Hák, 2017. július 25. – augusztus 01.

Út neve: Satisfaction!, 2600m, ED+ WI5+ M7

Holecekék új útját a Gasherbrum I-en az 1-es és 2-es szám jelöli (Van még fotó, katt a képre!)

A cseh Marek Holeček (44) és Zdenek Hák (38) elsőként mászta át a Gasherbrum I (Hidden Peak) délnyugati falát. Az út a leglogikusabb, direkt nyomvonal a falon, amellyel először 1983-ban a legendás lengyel Jerzy Kukuczka és Voytek Kurtyka próbálkozott.

A cseh páros alpesi stílusban (rögzített köteleket és táborláncot nem használva), magashegyi serpák és pótlólagos oxigén segítsége nélkül mászott. Holeček az elmúlt évtizedben négy alkalommal, három különböző partnerrel próbálkozott (2009, 2013 Zdenek Hruby, 2015 Tomas Petrecek, 2016 Ondřej Mandula). Hruby a 2013-as kísérletnél 1000 métert zuhant és meghalt. Mindegyik próbálkozás a halál torkából való meneküléssel végződött. 2015-ben súlyos fagyási sérüléseket szenvedett a lábán.

Marek „Maara” Holeček generációja legkiemelkedőbb cseh alpinistája. 30 expedíciója során számos nehéz, technikás első megmászást hajtott végre Patagóniától az Antarktiszon át a Himalájáig. 2013-ban, a nepáli Talung (7343 m) északi falának első megmászásáért Zdenek Hrubyval Arany Jégcsákány-díjra jelölték. Egy kislánya van.

Zdenek Hák „Háček” cseh hegymászó, síalpinista, hegyivezető. Korábban tagja volt a cseh junior alpesisí-válogatottnak. Specialitása az alpesi falak szóló gyorsasági mászása. 2016-ban lesíelt az afganisztáni Noshaq (7498m) csúcsáról. Idén Holečekkel új utat másztak a nepáli Kyazo Ri csúcsra. Két gyermeke van.

Shispare (7611 m), Pakisztán, északkeleti fal első megmászás, majd traverz

Kazuya Hiraide – Kenro Nakajima, 2017. augusztus 18-24.

Út neve: Shukriya, 2700m, WI5 M6

A Shispare (Van még fotó, katt a képre!)

Egy igazán bevállalós új út a Karakorum egyik nehéz hétezresén. A japán páros alpesi stílusban, elsőként jutott fel a Shispare északkeleti falán. A hegynek ez összességében is csak a harmadik megmászása. A lemenet az első megmászók által bejárt, 1974-es lengyel-német úton (az északkeleti gerincen, valamint az északi sarkantyún át) két napig tartott.

Kazuya Hiraide korábban háromszor próbálkozott a Shisparével, egyszer az északkeleti falon. A 39 éves japán síalpinistának ez a második Arany Jégcsákány-díja. 2009-ben a 7756 m magas indiai Kamet északkeleti falát mászta meg elsőként Kei Tanigucsivel. Ők voltak az első ázsiai díjazottak. Hiraide technikás, extrém magashegyi mászó. Többször járt az Everest csúcsán, megmászta a Gasherbrum I-et és II-t, a Broad Peaket, a Cso Ojuról pedig le is síelt. Specialitása a 7000 m feletti, nehéz, technikás falak, ahol számos első megmászás fűződik a nevéhez. Jellemzően nem tér vissza ugyanoda, ahol korábban már kudarcot vallott, a Shispare volt az egyetlen kivétel.

A 34 éves Kenro Nakajima hegymászó és filmes, inkább a 6-7000 méteres technikás hegyek mestere. Elsőként mászta meg 2008-ban a rolwalingi Dingjung Rit. 2013-ban a pakisztáni K6, 2014-ben pedig a mianmari Hkakabo Razi került fel a dicsőséglistájára. 2016-ban Hiraidével új utat nyitottak a 7095 m magas Loinbo Kangri északi falán (kínai Transzhimalája).

Nuptse déli fal (Északnyugati-csúcs, Nuptse Nup II, 7742 m), új út

Benjamin Guigonnet, Hélias Millerioux és Frédéric Degoulet, 2017. október 14-21.

Út neve: Nuptse déli fal, 2200m, WI6, M5+

A "Bajszos Banda" a Nuptse déli fala előtt (Van még fotó, katt a képre!)

A Nuptse déli fala a magashegyi alpinizmus egyik legnagyobb jelenkori kihívása. A 4 km széles és 2,5 km magas szikla- és jégkolosszust eddig mindössze négy alkalommal sikerült átmászni. Olyan nevek jutottak fel rajta, mint Chris Bonington, Valerij Babanov, Steve House, és Marko Prezelj. A négy útból csak egyet másztak alpesi stílusban. Ez tehát az ötödik út, egyben a második alpesi stílusú mászás a Nuptse déli falán. A francia trió új útjáról alighanem évtizedek múlva is beszélni fognak.

Helias Millerioux és Benjamin Guigonnet 2015-ben próbált először feljutni a falon. Egy évvel később csatlakozott hozzájuk Frédéric Degoulet, azaz összeállt a „Bajszos Banda” (Le Gang du Moustache). Sikerrel azonban csak a harmadik próbálkozásra jártak. A csúcsmászáshoz öt bivakra volt szükségük, és még egy éjszakát ereszkedéskor is a falban töltöttek.

A "Bajszos Banda" a legendától, Sir Chris Boningtontól vehette át a díjat (Van még fotó, katt a képre!)

Frédéric Degoulet (36) kiváló jég- és mixmászó, versenymúltjából adódó drytooling tapasztalatát a magashegyeken is kiválóan kamatoztatja. Eddig kétszer szerepelt az Arany Jégcsákány-díjra nevezettek bővebb listáján.

Benjamin Guigonnet (30) igazi „mászógép”. 23 évesen lett hegyivezető, sziklán és jégen is brutálisan erős. Amikor a kedvenc filmjéről vagy könyvéről kérdezik, csak annyit mond: „Nem filmezek, nem hallgatok zenét, nem olvasok. Csak mászom.”

Helias Millerioux (31) fiatal kora ellenére az egyik legjobb francia alpinista. A világ számos szegletében letette már a névjegyét, Alaszkától Dél-Amerikán át Pakisztánig. A „Bajszos Banda” tagjaként 2014-ben új utat másztak a perui Siula Chico nyugati falán (6265 m, annak a Siula Grandének a „kistestvére”, amely a Zuhanás a csendbe/A végtelen érintése című könyv főszereplője). Az új utat éppen az említett sztori nyomán „Looking for the Void” (A végtelen keresése) névre keresztelték. Helias próbált már új utat nyitni a Nanga Parbat Diamir-falán is.

Külön elismerésben részesültek

Nilkanth (6596 m, India), délnyugati fal, első megmászás

Anne Gilbert Chase – Chantel Astorga – Jason Thompson, 2017. szeptember 28 – október 02.

Az út neve: Obscured Perception, 1400m, WI5, M6, A0, 70° hó

Nilkanth (Van még fotó, katt a képre!)

Az amerikai trió (köztük két hölgy!) elsőként jutott fel az indiai Garhwal- Himalájában emelkedő 6596 m magas Nilkantha délnyugati falán. Ezzel korábban csak a szlovén Marko Prezelj próbálkozott, sikertelenül. Objektív veszélyektől a legkevésbé sem mentes, nehéz mix fal. Négy bivakkal sikerült megmászniuk, az út kulcshelye a fal felső szakaszán volt. Az út túlnyomó részén Chase vagy Astorga mászott elöl.

Bár Európában kevésbé ismertek, Anne és Chantel is elég komoly referenciával rendelkezik. Idén nyáron első nőként mászták meg az Alaszka egyik legnagyobb alpin kihívásának számító Szlovák-direktet a Denalin. A fal 3000 m magas, az út nehézsége VI 5.9X M6 WI6. Az 1984-es első megmászás óta (Blažej Adam, Tono Križo és František Korl) ez volt az út mindössze 9. megmászása, és az első egy női párostól. Olyan nevek jutottak fel rajta, mint Steve House, Mark Twight vagy Nick Bullock.

Anne Gilbert Chase-nek akad ezen kívül néhány komoly mászása a kanadai Bugaboo-hegységben és a Yosemite falain is. Chantel Astorga ugyanakkor a Mount Huntingtonon edződött, majd az amerikai Jewell Lund társaságában első női párosként jutott fel a Denali Diamond-útján ("Az új Cassin") 2015-ben. 2012-ben Mayan Smith-Gobattel 24 órán belül mászták az El Capitant és a Half Dome-ot.

A külön elismeréssel a zsűri reméli, hogy a mászásaik további inspirációt jelentenek majd más női mászók számára is.

Alex Honnold

A hegymászásban 2017-ben nyújtott kimagasló teljesítményéért

Alex Honnold a Freerideren (Van még fotó, katt a képre!)

Két új utat mászott az alaszkai Ruth Gorge-ban, valamint komoly utak sorozatát nyitotta az Antarktiszon, Maud Királyné-földjén, a Fenris Kjeften-csoportban. 14 csúcsot ért el különböző nehézségű utakon. Közülük kiemelendő a Stetind (2588 m) keleti pillére (a „Sötét Torony”), amelyet Cedar Wrighttal közösen nyitottak. Az antarktiszi hegymászás krónikásai szerint valószínűleg ez a kontinens legnehezebb on-sight szabad sziklamászó útja.

Mindezeket persze messze túlszárnyalja a kötél nélküli szólómászása az El Capitan Freerider útján, ami a sziklamászás történtének egyik legfélelmetesebb, ugyanakkor legnagyszerűbb teljesítménye.

Honnold ezen felül környezetvédelmi aktivitásával is példát mutat. 2012-ben létrehozott alapítványával világszerte a napenergia felhasználását promótálja. Tavaly etióp falvakban telepítettek napkollektorokat.

Walter Bonatti-életműdíj: Andrej Štremfelj

Andrej Stremfelj (Van még fotó, katt a képre!)

Az Arany Jégcsákány életműdíjat idéntől Walter Bonatti neve fémjelzi. A díjat idén a szlovén Andrej Štremfeljnek ítélték oda. A szlovén himalájizmus mestere félelmetes mászóéletrajzzal rendelkezik. A nyolcezresek gyűjtése helyett azonban szándékosan az alpesi stílus útját kövezte. Húszévesen mászta a Gasherbrum I-et Nejc Zaplotnikkal, akitől az alpesi stílus tiszteletét tanulta. Két évvel később a jugoszláv hegymászás legnagyobb dobását vitték véghez: elsőként mászták át az Everest nyugati gerincét a direkt nyomvonalon. Szintén Nejc Zaplotnik társaságában érte el a csúcsot.

Ezután még hat nyolcezrest mászott meg: A Broad Peaket, a Gasherbrum II-t, a Sisapangmát, a Kancsendzönga déli csúcsát, a Cso Ojut és a Dhaulagirit. Közülük kettőre új úton, háromra pedig tiszta alpesi stílusban jutott fel. A Sisapangma délnyugati falán Pavel Kozjekkel, valamint a Kancsendzönga déli csúcsára Marko Prezeljjel egyaránt alpesi stílusban nyitott új utat. Utóbbi mászásért megkapták a történelem első Arany Jégcsákány-díját.

Andrej Stremfelj a Kancsendzöngán (Van még fotó, katt a képre!)

Korábbi életműdíjasok

2009: Walter BONATTI

2010: Reinhold MESSNER

2011: Doug SCOTT

2012: Robert PARAGOT

2013: Kurt DIEMBERGER

2014: John ROSKELLEY

2015: Chris BONINGTON

2016: Wojciech KURTYKA

Az ünnepélyes díjátadónak idén a Ladek Mountain Festival adott otthont. A sziléziai lengyel kisvárosban a szervezők lenyűgöző profizmussal hozták össze a 23. fesztivált, amely túlzás nélkül állítható, hogy a világ egyik legkomolyabb hegymászó rendezvénye.

