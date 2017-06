2017.06.03. 0

Pintér László

Honnold történelmet írt az El Capitanon

Alex Honnold az első sziklamászó, aki free szólóban, azaz mindenféle kötélbiztosítás és társ nélkül felmászott az ikonikus yosemite-i gránitmonoliton, az El Capitanon. Honnold ezzel nemcsak történelmi mászást hajtott végre: ez a sziklamászás történetének egyik legfontosabb mérföldköve.

A National Geographic magazin számolt be róla, hogy a legendás amerikai szólómászó, Alex Honnold a mai napon begyűjtötte a sziklamászás Szent Grálját: free szólóban mászott fel az El Capitan ezerméteres függőleges falán. A harminc kötélhosszas Freerider út teljesítéséhez mindössze 3 óra 56 percre volt szüksége.



Alex Honnold a Freerider útban, edzés közben (fotó: Jimmy Chin/National Geographic Magazine)

Honnold teljesítményét a Dawn Wall első szabad megmászója, Tommy Caldwell a "Sziklamászás holdra szállásának" nevezte.

Honnold évek óta játszott az El Capitan free szólójának ötletével, de csak az elmúlt egy évben kezdett rá komolyabban készülni. Tervéről csak a legszűkebb baráti köre, néhány kiváló mászó tudott, akiket szigorú titoktartásra kötelezett.



Először tavaly novemberben futott neki, de akkor kevesebb, mint egy óra mászás után kiszállt az útból, mert nem voltak megfelelőek a körülmények.



Egy ilyen mászásra csak egy-két kivételes tehetség képes. Honnold előtt mindössze ketten jelezték nyilvánosan, hogy megpróbálnák, de egyiküknek sem volt rá lehetősége, mivel sajnos mindketten életüket vesztették (Dean Potter és Michael Reardon).



Félelemkontroll



A Freerider egy harminc kötélhosszas út, amely meglehetősen változatos tereppel kényezteti a vele próbálkozókat. Nehézségi foka 5.12d, ami hétköznapi nyelvre lefordítva annyit tesz, hogy a kötélbiztosítással történő mászásait is a jelentős mászások között jegyzik. Egy ilyet bevállalni kötél nélkül nemcsak tökéletes fizikai, de rendkívüli mentális képességeket is kíván. Utóbbi téren Alex Honnold kiemelkedik még a legjobb mászók közül is. Határhelyzetekben is elképesztően higgadt és analitikus tud maradni. Ezt a képességét tökélyre fejlesztette a húsz év alatt, amióta mászik. Ahogy mondja, a félelem nem segít rajta, csak visszafogja a teljesítményét, így inkább félreteszi. Ezt persze könnyű mondani. Esete annyira egyedi, hogy neurológus professzorok vizsgálták az agyának a félelemért felelős területeit, hogy megállapítsák, miben különbözik az átlagtól.



Felkészülése a végletekig aprólékos, mind elméleti, mind pedig gyakorlati síkon. A 31 éves mászó "fészke" egy mikrobusz, kvázi mobil alaptábor. Életformájában visszaköszön a "Felkelés a Völgyben (Valley Uprising)" című filmben kiválóan bemutatott yosemite-i mászók hippi életformája.







A legendás mikrobuszban az edzéshez szükséges eszközök is megtalálhatók. Az ajtó fölé rögzített rúdon egy- és kétkezes húzódzkodásokat tud csinálni, de a többórás edzéshez hozzátartozik az ujjbegyeken való lógás is.



Honnold május 29-én Tommy Caldwellel edzésképpen megmászta a Freeridert, picivel több, mint öt és fél óra alatt. Ezzel a korábbi saját gyorsasági rekordjukat döntötték meg. Caldwell azt mondta a mászás után, hogy soha nem látta még Honnoldot ilyen jól mászni (pedig elég sokat másztak már együtt).



Pár nappal az éles kísérlet előtt Honnold fentről végigereszkedett az úton, hogy ellenőrizze, a napokban lezúdult eső nem mosta-e le a krétával felrajzolt jeleket, amelyekkel korábban maga jelölte meg a kulcshelyeket. A fal csontszáraz volt, semmi sem állt az útjába.



“Évekkel ezelőtt, amikor először próbáltam fejben összerakni, mit is jelentene free szólózni a Freeridert, volt vagy fél tucat olyan kötélhossz, amire azt gondoltam, hogy 'Hűha, ez egy ijesztő mozdulat, vagy ez egy nagyon ijesztő mozdulatsor, és ott az a sima tábla, meg az a traverz...'” - meséli Honnold. “Rengeteg apró rész volt, ami megfutamodásra kényszerített. De az azóta eltelt évek során kijjebb toltam a komfortzónám határait, így azok a dolgok, amelyek akkor totál őrültségnek tűntek, szépen lassan a lehetséges kategóriába kerültek át.”

A lehetséges ma valósággá vált.