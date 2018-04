2018.04.17. 0

(x)

A könyökfájás sztori

Ottobock Epi Forsa Plus teniszkönyök bandázs

Van az úgy, hogy az ember túlterheli magát, de nehezen áldozná fel a rendszeres sportolást a gyógyulás oltárán...

Ötven éves vagyok. Mindig is rendszeresen sportoltam hobbi szinten, 6 éve kezdtem sziklát mászni, teremben boulderezni.

Körülbelül egy éve kezdődött a baj, amikor sikerült túlerőltetnem magam. 4 hétig, heti 3 boulder edzésem volt, ami kellően intenzívnek bizonyult ahhoz, hogy az alsó könyökcsúcsnál kialakuljon az a bizonyos fájdalom... eleinte csak terhelésnél, később azonban már éjszaka is előfordult, ha hosszabb ideig ugyanabban a pozícióban tartottam.

Próbálkoztam különböző gyulladáscsökkentő, lazító krémekkel, de nem igazán segített egyik sem. Igyekeztem pihentetni is, de arra képtelen voltam, hogy akár hetekre abbahagyjam a sportolást.

És ekkor jött jól, hogy van haver, aki a Mozgásvilágnál dolgozik és éppen teniszkönyök bandázst tesztel, mert keresve sem talált volna nálam jobb alanyt hozzá. Azt hiszem erre mondják, hogy win-win felállás :)

Ottobock Epi Forsa Plus teniszkönyök bandázs

Megfelelő és célzott kompresszió az alkar izmaira

A tenisz- vagy golfkönyök a könyökízületet körülvevő izomzat túlerőltetése, túlterhelése miatt alakul ki. Az Epi Forsa Plus bandázst pontosan ezeknek a panaszoknak az enyhítésére fejlesztették ki. Megfelelő és célzott kompressziót fejt ki az alkar érintett izomzatára, és így képes a fájdalmat nagymértékben csökkenteni.

Az ortézis segít akut panaszok esetén, de megelőzésképpen is hordható monoton, kézzel végzett tevékenységek közben.

Az ortézisek fejlesztésekor a hatékonyság az elsődleges szempont. Ugyanakkor az Epi Forsa Plus esetében a külső megjelenés is kiemelt figyelmet kapott, hiszen preventív céllal alkalmazva, akár hosszú ideig tartó használatra is alkalmas. A modern és tetszetős dizájn szürke árnyalatot kapott, diszkréten viselhető hosszú ujjú ruházat alatt is. Univerzális mérete megkönnyíti a kiválasztást.

A gyógyulás folyamata

A bandázs lényege tehát, hogy tehermentesítse a túlterhelt izomzatot, vagyis - ha hihetünk a reklámszövegnek - nem kell az életvitelemben változást eszközölnöm a gyógyulási folyamat alatt sem. A bandázs felhelyezésére első alkalommal valamivel nagyobb odafigyelést fordítottam, de később már rutinból ment a felhelyezés. Anyaga kellemes, egyáltalán nem irritált, még akkor sem, ha jobban megizzadtam és benedvesedett a bandázs alatt a karom. A széleknél nem vág és nincsenek rajta olyan varrások sem, amelyek nyomnának, vagy zavaró helyen lennének. Az ilyen kemény szélekkel egyébként már sok esetben megjártam, ráadásul nem csak sportolás közben, de hétköznapi viselésnél is sokat tudnak rontani a komforton. Szerencsére az Epi Forsa Plus esetében abszolút pozitívak a tapasztalataim, a közérzetemen nem esett csorba :)

Az első edzésen egy picit szoknom kellett a plusz "ruhadarabot", ám következő alkalomra már egyrészt hozzászoktam, másrészt a fájdalom is határozottan kezdett eltűnni. Azóta rendszeres használatával, aktív mászás közben sem jelentkeznek a panaszok, újra maximálisan ki tudom élvezni a falon töltött időt.

Bár csodálatos eszköz, nyilván csodára még ez sem képes. Mivel éjszakánként még olykor előfordul a fájdalom, valószínűleg nem úszom meg, hogy orvos segítségét is igénybe vegyem, de a bandázsnak köszönhetően a felépülésem alatt nem kell lemondanom az aktív életvitelemről.

Bővebb infó itt...

Ottobock.hu

Ajánló