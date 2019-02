2019.02.12. 0

Takács Viktor

Szükséges-e a téli hájnövesztés?

Ráfoghatjuk a téli pluszokat a természet rendjére?

Az állatvilágban megfigyelhető, hogy bizonyos állatok a téli időszakra több zsírt raktároznak el szervezetükben, hogy így vészeljék át az ínséges időszakot. Ezt a természetes reakciót veszik sokan embertársaink közül is alapul, magyarázva a bizonyítványt (vagyis a plusz kilókat). De van-e ennek létjogosultsága mai modern világunkban, amikor zárt térben (ahol a legtöbbet vagyunk) kedvünkre szabályozhatjuk a hőmérsékletet, a magas minőségű ruházatokkal a szabadban sem kell zsírpárnáink melegítő funkcióira hagyatkoznunk és kaja is mindig van rogyásig!?

Főként a rendszeresen sportolók szemszögéből vizsgáljuk az esetet.

Miért hízunk télen?

Sokunkban felmerül a kérdés, amikor februárban ráállunk a mérlegre, hogy nem mutat ez egy kicsit sokat?! Van, aki pillanatok alatt megbarátkozik a gondolattal és nem foglalkozik azzal a pár kilóval, és van, aki őrült diétába kezd. Lássuk, mi áll a téli hájnövesztés hátterében, indokolt-e egyáltalán!

Lustaság, eszem-iszom

A téli, hideg időszak hajlamossá teszi az embert a kevesebb mozgásra. Nem szívesen megyünk gyalog sehova, rövidebb a kutyasétáltatás, nincs kötelező ház körül elvégzendő munka és a vastag téli ruházat testrejtésének köszönhetően a hiúságból fakadó kontroll is elmarad. Ebből pedig az következik, hogy az edzéseken kívül a szokásosnál is kisebb a kalóriaigénye a szervezetünknek. Erre rájön még az is, hogy a téli időszak tele van olyan eseményekkel, ahol a csökkent kalóriaigényt meg tudjuk fejelni egy kis extra energia bevitelével. Gyakorlatilag az egész decembert végig tudjuk forraltborozni és kolbászozni az utcai árusoknál, karácsonykor 2 nap alatt megeszünk egyheti adagot, majd január közepéig pusztítjuk a maradékot, így a plusz kilók borítékolhatóak. A jó hír az, hogy az eddig leírtakon mindenki tud változtatni, ugyanis nem olyan szörnyű dolog hidegben is sokat sétálni, és a karácsonyi vacsoráról nem gömbölyödő pocakkal távozni.

Lassuló anyagcsere

Amin ellen viszont nem, vagy csak kis mértékben tudunk tenni az a télen lassuló anyagcsere. Godáné Reisinger Karolina, a Diétacentrum vezető dietetikusa szerint a megfelelő anyagcserét ilyenkor többszöri kis mennyiségű étel fogyasztásával segíthetjük, megfelelő mennyiségű folyadék bevitele mellett. Alapvetően a hidegben csökken a folyadékigény, még akkor is, ha a szokásos mennyiségű edzést végezzük, így ez nehezebb lehet, mint gondolnánk!

Izomtömeg növelés

Egy-két kivételtől eltekintve a legtöbben olyan sportokat űzünk, ahol a téli időszak az alapozás időszaka. Az alapozás természetes része, hogy több hangsúlyt fektetünk az erőfejlesztésre, illetve földrajzi elhelyezkedésünkből fakadóan is többet kényszerülünk edzőterembe, ahol pedig jó eséllyel plusz izomzatot szedünk magunkra. Ismét 1-2 plusz kiló. Dietetikusunk azt tanácsolja, hogy az ételek és az étrend-kiegészítők mennyiségét ilyenkor is az edzés intenzitásához és mennyiségéhez szükséges belőni, ugyanis a kiváltott inger és edzéshatás jelentősen különbözhet az év más szakában végzett edzésekétől, így a nyári étrendet nem lehet egy az egyben ráhúzni a téli felkészülésre.

Az tehát már tudjuk, hogy honnan is származhatnak a plusz kilók, de van-e rájuk egyáltalán szükség, vagy odafigyeléssel elkerülhető-e?

Kellenek-e plusz kilók télen?

Kuttor Csaba triatlonedző az immunrendszer megfelelő szintentartásával is indokolja a téli egy-két kiló pluszt, ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy például futók esetén a plusz tömeg miatt számolni kell a futótechnika megváltozásával, rosszabb esetben a nagyobb sérülésveszéllyel. Nyilván nagyobb testet nehezebb magunkkal cipelni, így ennek valóban lehetnek nem várt következményei.

Ugyanakkor - és ezzel a dietetikus végzettségű, kajakos múlttal rendelkező Perl Anna is egyetértett, hogy - a téli alapozó edzések általában jóval nagyobb terheléssel járnak, amik így nagyobb energiabevitelt is igényelnek. További érv lehet a súlynövekedés mellett a télen megcsappant immunrendszer erősítése, amihez szükség van bőséges táplálkozásra. Az egyébként szigorú diétát megkövetelő sportolók esetén pszichológiai előny is származhat abból, ha az év versenyektől távoli szakaszában lazíthatnak a nadrágszíjon fegyelmen.

A fenti okok alapján tehát érthető a téli hájnövesztés, indokoltnak viszont csupán néhány kiló pluszt lehet elkönyvelni a legtöbb esetben (a medve tehát ne szolgáljon követendő példaként). Ha biztosra akarsz menni, konzultálj szakemberrel és egyéni igényeid, sportcéljaid alapján engedd magadra a plusz kilókat a téli időszakban.

