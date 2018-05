2018.05.04. 0

Sportbalesetek gyors és minőségi ellátása

Új Emineo magánkórház

Április elején nyílt meg az Emineo új, 18 ágyas magánkórháza, Budapesten a Hegyalja úton.

Az egyik legmodernebb magyar mozgásszervi és ortopédiai intézet átadásának alkalmából az alapítókkal, dr. Knoll Zsolttal és dr. Börzsei-Knoll Veronikával beszélgettünk.

Mi indította önöket abba az irányba, hogy egy ilyen ultra-modern, de közben mégis nagyon barátságos és emberi kórházat hozzanak létre?

Az Emineónál már hét éve saját ortopédiai járóbeteg-praxist építettünk ki, majd később a műtéti tevékenységben is átálltunk teljes mértékben a magán ellátásra. Ennek egyik fő oka az volt, hogy mindenkor a lehető legmodernebb műtéti technikát szeretnénk alkalmazni, és ehhez általában a legújabb és aktuálisan legkorszerűbb implantátumok, eszközök szükségesek, ebben nem szeretnénk semmilyen kompromisszumot kötni. A másik fő ok az a törekvésünk volt, hogy teljesen a beteg igényeihez igazodva tudjunk kezeléseket, műtéteket végezni.

A kivizsgálástól, diagnosztikától kezdve a végső rehabilitációig mindent el tudunk látni egy helyen.

Ez egész pontosan mit takar?

Hogy a betegnek egy bokarögzítőért sem kell elmennie sehová, mindig is az volt a célunk, hogy tényleg teljes körű kiszolgálást tudjunk nyújtani. Ez nagyon fontos minden betegség esetén, de azoknál az embereknél, akik mondjuk egy baleset miatt éppen a mozgásukban korlátozottak, még nagyobb jelentőséggel bír.

Ha jól tudjuk, az ortopédián kívül is vannak szolgáltatások, például mindennapi baleseti ügyelet is tartanak...

Igen, négy esztendővel ezelőtt az országban elsőként a magánbaleseti sebészeti ellátást is elindítottuk, vagyis sport-, háztartási vagy egyéb balesetek esetén, az egyszerű töréseket, ficamokat, szalag-szakadásokat azonnal ellátjuk, szükség esetén a műtétet is elvégezzük.

Nálunk nincs várólista, baleseti ügyelet pedig minden nap, tehát hétvégén is 8-20 óra között elérhető.

A magánellátás esetén mindig felvetődik, hogy mennyire megfizethető az átlagember számára?

Talán ma még nem széleskörűen elterjedt, de egyre több olyan egészségügyi biztosítási ajánlat elérhető, akár sportolók számára is, amely azt biztosítja, hogy egy váratlan helyzetben ne kelljen sok ezer forintot kifizetni a kezelésért vagy műtétért. A magán egészségbiztosítási keret tökéletesen lefedi egy átlagos ember éves egészségügyi ellátásának költségeit. Ez nálunk is elérhető szolgáltatás, ezen túl pedig a műtéti beavatkozások finanszírozására részletfizetési konstrukciók is rendelkezésre állnak a pácienseinknek.

Beszélne pár szót arról, hogy melyek a speciális orvosi eljárások amelyek az Emineo-nál kifejezetten megtalálhatóak?

Az Emineo-nál a mozgásszervi kezelések és műtétek terén világszínvonalú megoldásokat alkalmazunk. Ezek között ki kell emelnünk dr. Knoll Zsolt és munkatársai által alkalmazott úgynevezett double-banding térdszalag pótlás műtéti eljárást, mely az eljáráson túl a beépített implantátumok szempontjából is kiemelkedő minőséget jelen, illetve a speciális izomeltolásos csípő protézis műtéti megoldást, mely műtét után a páciens sokkal gyorsabb és könnyebb felépülési periódus után kerülhet vissza eredeti életminőségéhez. De ugyanilyen fontos megemlítenünk a különböző lábsebészeti eljárásainkat, melyek elvégzése után sokkal kevésbé kell a betegnek azzal számolnia, hogy az eredeti probléma újra kialakul.

Mitől lesz jobb, mivel tud többet nyújtani az új Emineo Magánkórház?

Az Emineo-nál a pácienseinknek nem adhatunk a legjobbnál rosszabbat

Az új kórházban a lehető legmodernebb felszereltségű, világszínvonalú műtőkben láthatjuk el a betegeinket. A kórházhoz tartozik még nyolc járóbeteg rendelő, gyógytorna és fizikoterápiás helyiségek is. A régi rendelőnk személyzete teljes egészében átköltözik, mintegy negyven orvos és ugyanennyi asszisztens várja majd a betegeinket. Baleseti sebészet, ortopédia, teljes körű diagnosztikai szolgáltatás, és egyéb társ-szakmák a járóbeteg rendelésben: belgyógyász, fül-orr-gégész, szakpszichológus is a páciensek rendelkezésére áll majd az új komplexumban. Így megfelelő környezetben foglalkozhatunk azzal, ami a legfontosabb, a betegek gyógyításával.

