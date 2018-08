2018.08.22. 0

Arday Attila

Kilométerek a beteg gyerekekért

Sarkvidéken, maratonon, a Föld körül...

Egy földkerülő kerékpártúrára, egy Északi- vagy Déli-sarki expedícióra, a világ nagy maratoni versenyein való részvételre általában adományt kell gyűjtenie a vállalkozóknak, feltéve, hogy elsősorban a saját örömükre indulnak útnak. Ám ugyanezek a kihívások arra is alkalmasak, hogy velük gyűjtsenek adományokat a résztvevők, itthon például a súlyos beteg gyerekeket támogató Bátor Tábor Alapítványnak.

Bátor Tábor Alapítvány - Élménykülönítmény

Az alapítvány jótékonysági sportközössége, az Élménykülönítmény a honlapján úgy fogalmaz,

jelképes örökbefogadásra kínálja a versenyeken, felkészülés során megtett kilométereket – barátoknak, hozzátartozóknak, munkatársaknak, akár egy kávé vagy egy mozijegy áráért.

"Külföldön régóta nagyon népszerűek a jótékonysági futások, a legnépszerűbb maratonikon pedig nagyon nehéz bekerülni az indulók közé és sokszor csak akkor van erre esélye egy hobbifutónak, ha jótékonykodik" – utal Sipos Emőke, az Élménykülönítmény programvezetője többek között a London Maratonra, a jótékonysági sportesemények királyára. – "Itthon nyolc éve született meg az Élménykülönítmény ötlete. Egy céges maratonival kezdődött minden. Megkérdeztük a hozzánk közel állókat, a Bátor Tábor szimpatizánsait, hogy mit szólnának mindehhez. Annyira jól sikerült, hogy szurkolói csapatok is szerveződtek, az őszi maratonikon pedig egyre többen álltak rajthoz egyéniben, csapatban és váltóban. Érdemes volt kiterjeszteni a programot más sportágakra. Az évek során körülbelül kétezren futottak, úsztak, kerékpároztak a súlyosan beteg gyerekekért".

Sokan egészen egyéni utat választanak, extrém kihívásokat megpróbáltatásokat. Két önkéntes egyébként is körbe akarta biciklizni a földet, három éve úgy döntöttek, az ötletükkel kapcsolódnak az Élménykülönítményhez, és nagy sikereket értek el (részletek itt...). Ennek az útnak a folytatásaként idén is útra keltek. Jelenleg Ázsiában járnak, bár most nincs aktív adománygyűjtési kampányuk. Seregi Tamás, egy másik megszállott tavaly előbb az Északi-, majd a Déli-sarkra jutott el egy expedícióval, jótékony szándékkal.

„Mindenkinek mást jelent a kihívás, ahogy a Bátor Táborban is minden gyereknek más feladatra van szüksége. Az Élménykülönítményhez úgy is lehet csatlakozni, hogy valaki a tizedik maratonijára készül, és úgy is, hogy az első kilométereire. Élsportolók is mellénk álltak, Szilágyi Áron, a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó váltóban futott, a program nagykövete pedig Józsa Gábor olimpikon maratonifutó lett. Látta, hogy milyen lelkes a szurkolótáborunk a versenyeken, mekkora energiát ad a sportolóknak, hogy órákon át ott vagyunk velük a futás legnehezebb pillanataiban is, és ez annyira szimpatikus volt számára, hogy egymásra találtunk" – mondja Sipos Emőke.

A különítmény tagjai heti rendszeréggel együtt is edzenek, edzhetnek ingyenesen, alkalmanként Józsa Gábor tanácsaival. Szerencsére vannak olyan tapasztalt futók, sportolók, akik nyitottak arra, hogy edzőként féléven, egy éven át folyamatosan segítsék az élménykülönítményes futók felkészülését. Az élménykülönítmény csapat jelenlegi edzője egy másik profi maratonifutó, Bartucz Borbála, aki személyre szabott feladatokat adva segíti a csapatot.

Az edzések helyszíne is vonzó. Korábban a magyar futóparadicsomban, a Margitszigeten tartották a közös tréningeket, aztán átköltöztek a Panoráma Sportközpontba, hogy a pálya adottságaival élve egyénre lehessen szabni a feladatokat, és könnyebb legyen összefogni a közösséget. Az edzéseket heti rendszerességgel, csütörtökönként 18.30-tól tartják. Ezekhez bárki csatlakozhat, aki szeretné megismerni az Élménykülönítményt, és jó társaságban szeretne futni.

Itt fejlődhet az is, aki az első tíz kilométerével küzd, és az is, aki szeretné megjavítani a legjobb idejét 42 kilométeren.

Magyarországon látványosabb és fontosabb eseményt erre az őszi Budapest Maratonnál nem találni; az útvonal mentén a Bátor Tábort általában hatvan önkéntes képviseli, akik hat szurkolóponton segítik a résztvevőket, mégpedig azokon a helyeken, ahol a legtöbb energiát kell adni.

„Az egyik maratoni lefutása közben figyeltem fel arra a lilapólós társaságra, amely válogatás nélkül drukkolt mindenkinek, és ez nagyon szimpatikus volt nekem – mondja Józsa Gábor. – Először nem tudtam, kik ők és mit képviselnek, később tudtam meg, hogy a Bátor Táborhoz tartoznak. Miután egy interjúban kiemeltem ezt a szurkolói csapatot, élménybeszámolóra hívtak, majd szóba jött, hogyan tudnék segíteni. Így lettem futónagykövet, bár általában nem keresem a szereplési lehetőségeket.”

Élménybeszámolók, tanácsadások jelentik számára az Élménykülönítményben való részvételt. Mint mondja, bár a közös edzések természetesen inkább az együtt sportolásról szólnak, mintsem az élsportról, de nemcsak együttes futást jelentenek, hanem fejlesztést is, a gimnasztika-nyújtás alatt pedig tapasztalatcserét.

„Ha a szponzorációval ezt egyeztetni tudom, örömmel futok én is a versenyeimen az Élménykülönítmény pólójában, nagy élményt jelent. Itthon, a Budapest Maratonon könnyebb adománygyűjtőt találnunk, mint külföldön, hiszen itt egyszerűbben kijöhet a versenyre a hazai adományozó és látja, hogy mire adott pénzt" – folytatja a 34 éves Józsa Gábor, aki éppen egyhónapos kényszerpihenőjét tölti. Finnországban egy tájékozódási futóversenyen ugyanis belerúgott egy kőbe, eltörött a lábujja, így az őszi szezonja kérdőjellé változott. Száz százalékos állapotban biztosan csak januárra lesz, akkor a távol-keleten, Kínában vár rá a klasszikus hosszútávfutás leghosszabb távja.

Ami itthon, a maratoni egyik fő szezonjában, ősszel továbbra is vár mindenkit. Akik szeretnének csatlakozni a jótékonysági sportközösséghez, az elmenykulonitmeny.hu oldalon megtalálják a további részleteket.

