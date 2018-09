2018.09.24. 0

(x)

Eddz együtt Tóth Ádámmal találkozó és futósuli

Ingyenes közösségi futóedzés a Népligetben

Közösségi edzés és találkozó a multiNavigátor futók-terepfutók boltjából indulva a Népligetben.

A jó hangulatú közös mozgás során érdekes és hasznos tanácsokat, tippeket szerezhetsz, hogy jobbá és eredményesebbé váljon a futásod. Megtanulhatod a síkfutás helyes dinamikáját, a dombfutás/lejtőfutás technikáját, lletve a meglévő hibákat, hiányosságokat is korrigálhatod. Segítséget kapsz ahhoz is, hogy okosórádat, sportórádat miként tudod hatékonyabban felhasználni az edzések hatékonyságának növeléséhez, edzéstervezéshez. A pulzusmérés miatt hozd is magaddal sportórádat - ha nincs, jelezd és kapsz egyet az edzés idejére.

Legutóbbi alkalommal a mezítlábas futás rejtelmeibe kaptunk bepillantást, amiről kedvcsináló videónk is készült:

Az edzések időpontjait és részleteit itt találod...

Ajánló