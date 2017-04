2017.04.05. 0

32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás

28-29 ezer nevezőt vár a BSI a hétvégi sporteseményre

- Az idei Telekom Vivicittára Városvédő Futásra eddig Magyarország 995 településből és a világ 81 országából regisztrált résztvevőket a Budapest Sportiroda (BSI).

Szombaton elrajtol a tavasz legnagyobb szabadidős sporteseménye, a 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Budapesten

A Magyar Telekom és a Budapest Sportiroda (BSI) szervezésében 2017. április 8-án és 9-én megrendezendő futamok rajtja és a befutója új helyszínen, az előbbi az Olof Palme sétányon az utóbbi az 56-osok terén lesz.

Magyarország 995 településéről neveztek futók az eseményre, többek közt olyan 300 főnél is kisebb településekről, mint: Kemeneskápolna (Vas megye), Edve (Győr-Moson-Sopron Megye), Lócs (Vasmegye), Iliny (Nógrád Megye), Ebergőc (Győr-Moson-Sopron Megye), Patosfa (Somogy Megye), Gősfa (Zala megye). Budapestet és Pest megyét nem számítva a vasárnapi futamokon a legtöbb nevezővel rendelkezik: Fejér (397), Bács-Kiskun (298), Győr-Moson-Sopron (295), míg Budapesten a leginkább futásbarát kerületek: XI. kerület (704), XIII. kerület (588), XIV. kerület (555). 81 ország képviseletében közel 2200 külföldi is szerepel az eseményen (a legtöbben, közel 1500-an a félmaratonon indulnak). Ennek a listának az élén a több mint 200 brit állampolgár áll.

A férfiak között a legidősebb induló 83 éves, aki a 10 km-en (VIVICITTÁ) indul. A nőknél a korelnök, aki 82 éves és az 5km-re (MIDICITTÁ) nevezett. Összesen 64 hetven évnél idősebb futó nevezett, köztük 24 hölgy. (Az adatok minden táv összes indulójára vonatkoznak.)

Telekom Vivicittá Városvédő futás legnépszerűbb távja a félmaraton, amelyen az eddigi jelentkezés már elérte a 8000 főt. Indul az eddigi legtöbbször elsőként célba ért atléta, a nyolcszoros elsőséggel rendelkező Szimona Staicu. A hírességek színes világát is képviselve ugyancsak félmaratonon fut Ónodi Eszter, Jászai Mari-díjas színművésznő, a 10 km-t vállalta Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok és Zavaros Eszter operaénekes. Újdonság, hogy a félmaraton idén először párosban is teljesíthető, és erre a számra 600 páros jelentkezett (ennyi a létszámlimit). A klasszikus Vivicittá távra, a 10 km-re eddig 6000előzetes nevezés érkezett (több a nő, mint a férfi!), köztük 534-en életükben először ugranak neki ennek a távnak.

A futók frissítésére közel 10000 szivaccsal, 1000 kg banánnal, 60 kg szőlőcukorral, valamint 150000 pohárral kínált 3600 liter iso itallal és 45000 liter Szentkirályi ásványvízzel készülnek a szervezők. 100 mobil WC áll az indulók rendelkezésére (wc+piszoár). A rendező BSI részéről összesen 1000 fő dolgozik az eseményen. Összesen 168 születésnapos futót ünneplünk a hétvégén.

Jótékonysági futás és adomány az autizmussal élőkért

A Telekom Vivicittá első, szombati napján áll rajthoz 2,5 km-es távon egy jótékonysági futócsapat. Tagjai között üdvözölhetjük Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozót, Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok cselgáncsozót, Lőrincz Krisztina paralimpikon evezőst, a Ferencvárosi Tornaklub képviseletében Juhász Vanda olimpikon és magyar bajnok gerelyhajítót, Bedák Pál VB ezüstérmes ökölvívót, Lisztes Krisztián 49-szeres magyar válogatott labdarúgót, az FTC utánpótlás szakmai igazgató-helyettesét, valamint Simonyi Balázs ultrafutót is, továbbá a Fenntarthatósági Média Klub képviselői is. A táv rajtját Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok és Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszók fogják indítani. A futócsapat célja, hogy felhívják a figyelmet az autizmus ügyére, amely egyre több embert érint.

A jótékonysági futócsapathoz virtuálisan bárki csatlakozhat a social térben. Az ily módon csatlakozóknak nem kell mást tenniük, csak készíteni saját magukról egy futáshoz kapcsolódó fotót, amelyen az elmúlt évek Telekom Vivicittá versenyeinek bármelyik pólóját viselik, majd ezt a fotót posztolni 2017. május 14-ig az Instagrammon #egyekvagyunk hashtaggel. A csatlakozók egyben adományt is gyűjtenek, hiszen a Telekom minden ily módon feltöltött kép után 100 Ft-ot adományoz az Autistic Art Alapítvány javára.

Az autizmus ügyének támogatása az idei Telekom Vivicittá versenypólóján is megjelenik: a póló hátulját Varga Máté autizmussal élő művész rajza alapján készült grafika díszíti.

Az idei Telekom Vivicittán a fenntarthatóság jegyében az Autistic Art Alapítvány támogatása mellett a futóknak és a szurkolóknak lehetőségük van a hello holnap! mobilapplikáción keresztül további civil szervezeteknek is adományozni. A helyszínen kihelyezett, valamint a rajtszámokon található QR kód leolvasásával 3 hello holnap! pont szerezhető, amelyet a Telekom 300 forintra vált. Ezt az összeget tudja az applikáció használója eladományozni az appban lévő 9 civil szervezet valamelyikének. Ezek közül a szervezetek közül az Autistic Art, az ArtMan Egyesület, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Suhanj! Alapítvány, valamint a WWF Magyarország is kitelepül a Telekom Vivicittá rendezvényre, hogy bemutassák tevékenységüket és aktuális programjaikat.

Kedvezményes okoseszköz és kiegészítő ajánlatok a mozgás szerelmeseinek

A Magyar Telekom, a futófesztivál névadó szponzoraként ebben az évben is hozzá kíván járulni a sportoláshoz és a szabadidős tevékenységekhez, ezért a vállalat Vivicittá ajánlat keretében árkedvezménnyel kínál a mozgáshoz használatos okos termékeket és okos kiegészítőket. Az akció ideje alatt kedvezményes áron megvásárolható az Apple Watch, továbbá képviselteti magát széles portfólióval a Fitbit, a világvezető fitnesz karpántjainak gyártója is, valamint a JABRA sport kollekciója, a Huawei aktivitásmérői, és a Samsung okoseszközök. A Telekom Vivicittá ajánlatai megvásárolhatóak 2017. március 16. és május 14-e között országszerte a meghatározott Telekom üzletekben vagy a Telekom Vivicittá oldalán, a készlet erejéig.

Készüljünk együtt a Telekom Vivicittára, a Telekom TV Videotékában és a TVGO-n elérhető ingyenes filmekkel

A Telekom összegyűjtött néhány mozgással kapcsolatos alkotást a Telekom TV Videotékájában. Ezek a filmek külön díj nélkül elérhetőek a Telekom IPTV ügyfelei számára a Videotékában, a TVGO-n pedig bárki számára, regisztrációt követően, 2017. április 1. és május 15. között.

E mellett az HBO GO-n április 8-án a Telekom Vivicittá városvédő futáshoz kapcsolódóan debütál a csatorna új dokumentumfilmje az ULTRA, amely a Spartathlont, az egyik leghíresebb, legnagyobb presztízsű és egyben legnehezebb ultramaratoni futóversenyt mutatja be. Simonyi Balázs kreatív dokumentumfilmjében a legendás 246 km-es futóverseny öt szereplőjének motivációit és szinte pszichedelikus drámáját követhetjük végig. Simonyi Balázs, aki a Telekom Vivicittá jótékonysági futócsapat tagjai is egyben, résztvevőként 2016-ban negyedszerre küzdötte végig maga is a Spartathlon extrém távját.