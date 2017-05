2017.05.29. 0

Benecz Ferenc

Indiana Jones is megirigyelné - Sunday Afternoons Lookout

Én kifejezetten imádom a kalapokat, sapkákat. A túrák során védik arcomat a napsütéstől, a fentről alá hulló dolgoktól, és kullancsoktól. Így nagyon megörültem, amikor az ISPO kiállításon járva a kedvenc sapka- és kalapgyártó cégem standján egy kalapot nyomtak a kezembe, tesztre.

A Sunday Afternoons családi vállalkozás múltja tulajdonképpen 1982-ig nyúlik vissza (vagyis 35 évre!), amikor az alapítók "időjárás-álló" piknik takarókat kezdtek készíteni. Az igazi alapítást 1992-re datálhatjuk, ekkor jelent meg a kínálatban, a később a különleges megoldásaikról, újításaikról, valamint megbízható minőségükről híressé vált outdoor kalapok és fejvédők. A biznisz olyannyira beindult, hogy éves szinten ma már 100 000-es darabszámban értékesítik termékeiket.

A Lookout modelljük lehetne egy egyszerű kalap is, de a gyártó más termékeire is oly jellemző apró finomságok ezt a modellt is izgalmassá teszik.

Kezdve az alapanyaggal, mely UPF 50+ napsugárzás védelemmel rendelkező waxolt poliészter. (Az Ultra Violet Protection Factor, vagy röviden UPF jelölés a ruházati termékek védőfaktorát mutatja, azaz a termék UV-sugár szűrési képességét. Az 50+ kategóriába sorolt termékek az UVA-sugarak minimum 95%-át, az UVB-sugarak minimum 98%-át kell megszűrje.) Ezen tulajdonságoknak köszönhetően a kalap kiemelkedően jól védi fejbőrünket a leégéstől, és akkor sincs nagy gond, ha egy könnyebb zuhé elkap minket túrázás közben, hisz a wax miatt vízálló.

A széles karimája tövében kívülről valódi bőr díszeleg, szemüvegtartó-kialakítással. A két nyílásba be tudjuk tolni a szemüvegszárakat, mely ezáltal fixen ott marad, így nem kell figyelnünk a fejünk tetejére tolt szemüvegünket még akkor sem, ha lehajolunk. A trükkje mindösszesen annyi, hogy párszor kézben tartva kell belepróbálni a szemüvegszárait, majd később pedig, amikor már a kalap a rendeltetésének megfelelő helyen,azaz a fejünkön van, a szemüveget fejen állva kell beledugni.

Belülről a karimát nedvességszívó és gyorsan száradó technikai anyag borítja. Mivel Én igen izzadós típus vagyok, erre a tulajdonságára nagyon kíváncsi voltam. Vajon hosszútávon komfortosabb érzetet nyújt? Szerencsére volt alkalmam pár hosszabb túrát tenni fullasztóan páradús környezetben, ahol hamar kiderült, bizony igen jó, ha a karima elvezeti bőrünkről a nedvességet, és ha levesszük a kalapot, a lenge szellőben hamar meg is szárad az. Üröm az örömben, hogy amikor nagyon hosszú ideig viseltem a kalapot, az izzadtságomtól átnedvesedett a bőr, a varrások mentén...

Két méretben érhető el (közepes és nagy), de a belső felén egy állítható hevedert helyeztek el, amivel pontosabban méretre igazítható.

Még egy kis extrát rejtettek el benne: a tomp belső felén egy rejtett zsebet találunk, melybe kisebb és lapos dolgokat tehetünk, mint például bankkártyát vagy papírpénzt.

Ha egy baseballsapkánál többre vágyunk, mely nagyobb árnyékolást biztosít fejünknek, mely még kényelmesebb viselet, akkor ideális választás lehet a Sunday Afternoons Lookout kalap, évszakoktól függetlenül. Az outdoor kalandorok számára már csak egy ostort kell beszerezni...