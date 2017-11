2017.11.14. 0

Magyarország legmeredekebb túrájára még a héten fogadják a nevezéseket

2017. november 24-26. között kerül megrendezésre a Mátrában a magyarországi teljesítménytúrázás és terepfutás történetének legnagyobb összszintemelkedésű kihívása, a Galyavár 110 Mérföld.

A nem mindennapi túrán az indulóknak a 177 kilométeres táv alatt összesen 11.520 méter, azaz több, mint 11 kilométer pozitív szintemelkedést kell leküzdeniük.

A Galyavár 110 mérföld és a mellette megrendezett hét rövidebb táv mind a kirándulók körében kevésbé ismert, a teljesítménytúrázók között azonban igencsak hírhedt "Galyavár körön" halad, ami egy nagyon technikás, meredek lejtőket és emelkedőket tartalmazó útvonal a Mátrában. A Galyatetőről induló, és oda körönként visszatérő túrák bázisaként az idei évben is a több építészeti díjat is elnyerő Galyatető Tursitacentrum szolgál.

Az indulóknak a választott távtól függően ezen az útvonalon kell egy, vagy akár 24 kört megtenniük a megadott szintidőn belül, mely a legrövidebb távon kívül maximum kétórás köridőkhöz igazodik. Tehát akár félmaratoni, maratoni, 60, 80, 110, 140 vagy 177 kilométeres táv teljesítésére adja az induló a fejét, legalább 3,69 km/h-val kell abszolválnia a magashegységekhez hasonlítható kihívásokat tartogató távot.

Az indulóknak a félelmetes szintemelkedés mellett a novemberi hideggel és a monotóniával is meg kell küzdeniük. Hogy ez mennyire nem egyszerű feladat, azt az is mutatja, hogy tavaly is mindössze az indulók kevesebb, mint 60 százaléka teljesítette a 110 mérföldes kihívást. A nem hétköznapi távval sikeresen megbirkózok között ott volt a németországi Goldsteig Ultra 660 kilométeres kihívásán többször győzedelmeskedő Őrsi Anna, valamint a Kör teljesítések számában csúcstartó Takácsi Krisztián “Csipi”. Az embertelen nehézségű versenyen leggyorsabban Sára Péter ért célba, akinek mindössz 31 óra 45 percre volt szüksége az amúgy 48 órás szintidejű túra befejezéséhez.

Az érdeklődők természetesen könnyebben teljesíthető távokon is kipróbálhatják magukat. Az eddigi jelentkezések alapján az idei évben is a háromkörös félmaratoni, valamint a hatkörös maratoni távok lesznek a legnépszerűbbek a résztvevők körében, de az egykörös, 4 órás szintidejű minimaratonon még a kisgyermekes családok is bátran elindulhatnak.

A nevezésre még november 19, vasárnap estig van lehetőség a túra honlapján.

Részletek, bővebb infó itt...