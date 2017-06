2017.06.20. 0

(x)

Rock Machine tesztnap Szegeden

Újabb Rock Machine Road Show tesztnap kerül megrendezésre a hétvégén, ezúttal Szegeden.

Szabó Lászlóval, a LaciBike tulajdonosával beszélgettünk a hétvégi szegedi Rock Machine Road Show kapcsán. Részletek az eseményről itt...

A Laci Bike-ot 5 éve indítottam el Szegeden, először csak munka mellett, elsőként webáruház formában. Gyorsan kiderült, hogy a feladat teljes embert kíván, így nem volt kérdés számomra, hogy tovább képezzem magam és így szakmailag is megalapozott tudással megnyithassam a LaciBike kerékpár üzletet és szervízt. Szerencsére a fejlődés azóta is töretlen, mára már több mint 100 gyártó termékeinek értékesítésével foglalkozom. Kínálatunkban többek közt megtalálhatóak a Rock Machine és Superior kerékpárok is.

Hová tervezed a tesztnapot?

A Szegedi tesztnap bizonyára különlegesre sikerül majd, hiszen a már több éve megrendezésre kerülő kapusháborúval egy időben és helyszínen lesz megrendezve. A helyszín a szegedi SZEOL pálya, ami város szinten könnyen megközelíthető. Külön jó hír, hogy néhány száz méterre van tőle a Tisza mentén futó töltés a bringák "terepen" való teszteléshez ;) Aki viszonti inkább aszfalton tekerne, az pedig Tápé felé veheti az irányt, ahol kis forgalmú út mellet tudja tesztelni a kiszemelt bringát!

Milyen kiegészítő programokkal készülsz?

Mivel a tesztnap a Kapusháborúval együtt kerül megrendezésre, így a látogatók egész napos programra számíthatnak! A Kapusháború programjáról részletesen itt olvashattok...

Ezen kívül lesz arcfestés, kerékpáros kvíz, illetve oklevéllel (meglepetéssel) díjazzuk a gyerekeket, akik az ügyességi kresz pályát teljesítik! Ami biztos, programokban nem lesz hiány!

Miért ajánlanád a Rock Machine márkát?

Véleményem szerint egyre nehezebb dolga van egy gyártónak ha érvényesülni szeretne a piacon. Rengeteg gyártó terméke van jelen az országban, nem kis választékban. Ami részben persze jó dolog. Ahhoz hogy kitűnjön egy bringa a többi közül, ahhoz bizony kell valami plusz... A Rock Machine meg is adja ezt a pluszt! Mikor elkezdtem foglalkozni a márkával, az első dolog ami megfogott a dizájn volt. Egyszerűen hihetetlenül jól nézett ki az egész kollekció! Fiatalos, színes merész ugyanakkor ha kell stílusosan visszafogott is tud lenni pl. egy City bike esetében. A minőség nagyon rendben van. Olyan gyártók alkatrészeivel/kiegészítőivel találkozunk a bringán mint a Shimano, Schwalbe, Fizik stb.

Mit ajánlanál a Rock Machine kínálatából?

Az évek során sok Rock Machine bringát értékesítettünk. Volt közte City, MTB, Országúti és gyerek bringa is. Összességében elmondható, hogy aki egy picit többet akar a belépő szintű kerékpároknál, az szívesen dönt a Rock Machin mellett. Mi pedig nagy örömmel írjuk most le, hogy az eddig eladott kerékpárokra soha, egyetlen panasz sem volt. Bátran ajánljuk a márka minden modelljét a belépő színtől a felső kategóriáig egyaránt!

Néhány kedvencet ki is emelnék

Az elérhető árú női 5th Avenue-t, mely kiváló választás városi használatra, a RaceRide szériát, amely a Claris-tól az Ultegra-ig minden felszereltségben elérhető.

...és nem utolsó sorban a gyerek kerékpárokat! Nagyon kevés gyártónál elérhetőek a komolyabb felnőtt bringák minőségével megegyező gyerek kerékpárok. A Rock Machine köztük van! Egyszerűen annyira erősek és szépek, hogy bizonyára nem egy gyerek fogja élvezettel használni őket a családban!

Van-e személyes tapasztalatod a márkával esetleg?

Saját Rock Machine kerékpárral ugyan én nem rendelkezem, de a feleségem egy Lady UB30 city bike-ot használ, amit nagyon szeret ☺ Én a Bike Logistics-nak köszönhetően részt vettem egy bemutatón Ausztriában, ahol Rock Machine és Superior kerékpárokat tesztelhettünk, amit meg kell, hogy mondjak egy élmény volt, amihez nagyban hozzájárult a táj szépsége, DE a kerékpárok tették teljessé.

Gyertek el, próbáljátok ki! Nem fogtok csalódni!

Tesztelni szeretnék, mit kell tennem?