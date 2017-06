2017.06.08. 0

Rock Machine tesztnap Orfűn

Újabb Rock Machine Road Show tesztnap kerül megrendezésre a hétvégén, Orfűn! Csatlakozz te is és tesztelj jobbnál jobb kerékpárokat!

Ambrus Norberttel, a komlói Bike Doktor kerékpárbolt tulajdonosával beszélgettünk a Rock Machine Road Show orfűi állomásáról.

Mesélj egy kicsit magadról, és a boltodról!

23 évvel ezelőtt nyitottam üzletem Komlón és a mai napig szolgálja a kerékpározás szerelmeseit. A sok év alatt megszerzett rutin és szakképesítés is hozzájárult ahhoz, hogy maximális odafigyeléssel és szekértelemmel vezessem az üzletet.

Mindig odafigyeltem, hogy az általunk árult termékek prémium minőségben, de elérhető áron szerepeljenek az üzletben. Így 2 évvel ezelött a Rock Machine is színesíti a palettánkat. Habár a Rock Machine-t a kezdetektől ismerem, hisz mindkettőnk alapítási éve 1994, versenyzőként is nagy tapasztalattal rendelkezem a márkát illetően, így nagyon örülök, hogy személyes tapasztalatomat is átadhatom a vásárlóimnak. Örülök, hogy végre egy olyan termékcsaládot is tarthatok az üzletben, amely a gyerekkerékpároktól a profi enduro bringáig minden korosztályt képviselni tud. Rengeteg kiegészítővel és profi felszereléssel segít a márkát megismertetni a kerékpárosokkal.

Van valamilyen személyes tapasztalatod a márkával?

Személyes tapasztalatom egyelőre még csak az Enduro és a 27,5”+ kategóriákra terjed ki, de hamarosan beújítok egy XC gépeit is magamnak. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy 2017. június 10-én a Mecsek Szívében, Orfűn egy nagyszabású Rock Machine Tesztnapot köszönthessünk.

Pontosan hol lesz a tesztnap?

A Rendezvény Orfűn a Pécsi Tó nagyparkolójában (Dollár út 1.) lesz megtartva. Akik ismerik ezt a márkát és akik még nem lehetőséget kapnak, hogy a legújabb 2017 –es modelleket kipróbálhassák és tesztelhessék ebben a festői környezetben.

Szeretettel várjuk a Bringázás szerelmeseit! ;)

Üdvözlettel: Ambrus Norbert -Bike Kerékpárszaküzlet és Szervíz Komló

Tesztelni szeretnék, mit kell tennem?