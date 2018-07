2018.07.24. 0

Simon Ádám

Northwave kerékpáros nadrágok

Az ember-bringa közti kapcsolat komfortjáért.

A kerékpáros edzések és versenyek sajátossága, hogy általában jó sokáig tartanak, és nagyon nem mindegy, hogy ezalatt a hosszú idő alatt milyen komfortot nyújt a rajtunk lévő ruházat. Ráadásul a kerékpározás esetén még az sem igaz, hogy pucéran sokkal jobban járnánk, pláne, ha figyelembe vesszük azokat az extrákat, amiket egy jóféle bringás öltözet nyújtani képes.

Northwave Dynamic

Közép- és hosszútávú tekerésekhez ajánlott kantáros rövidnaci, aminek két három tulajdonságát emelném ki különösen. Az első, a speciális szerkezetű technikai alapanyag a belső részeken (M.I.T.I. Tech Power Zaffiro), aminek az a jó tulajdonsága, hogy ugyan még nem beszélhetünk kompresszióról, de mégis úgy képes tartani az izomzatunkat, hogy elnyeli az út okozta rázkódást és ezzel lassítja az izmok elfáradását. Második helyen említeném a lábszárnál lévő passzé szilikonozását, pontosabban annak a comb hátsó részén lévő hiányát, ami komfortosabb érzést eredményez tekerés közben, de még így is kellően passzentosan tart. És végül, de nem utolsó sorban a betétre irányítanám a rivaldafényt, aminek teljes felületén jól szellőző lyukacsozást lehet felfedezni, ami a kényes valagak számára puha és szellős támaszt nyújt.

Kantárjai 45mm szélesek és sem hátul, sem elöl nem spóroltak az anyaggal, ami bár kellően szellőző, a minél kevesebb "textil" hívei számára soknak bizonyulhat. Azoknak ajánlanám, akik számára fontosabb az az érzet, hogy a ruha jól és stabilan a helyén marad a legrázósabb körülmények között is.

Northwave Fast

A lehető legstabilabb viseletre vágyók számára a Fast modell passzéin teljes körben fut a csúszásgátló szilikonozás, hogy akciódús tekerések közben se kelljen kézzel visszahúzogatni a nadrágszárat. Anyaga kellően szellős és könnyű, akár nyári, de tavaszi/őszi tekerések alkalmával is komfortos viselet. A nadrág BioMap kialakítás révén lesz testhez simuló és kényelmes, ami azt jelenti, hogy az egyes panelek a test vonalát követő formázást kaptak. Ebben már a K130-s betét dolgozik altájékon, ami egy előre formázott, anatómiailag kialakított, különleges darab.

A nadrághoz elöl-középen és altájon egy négy irányba nyúlni képes, kiemelkedően jó tulajdonságú anyagot választottak (a nevét ne kérdezzétek), ami nagyjából manapság az egyik legjobbnak számít, nehezen találni ennél jobb anyagválasztást.

Northwave Lightning

Akár jellemezhetném annyival, hogy szimplán a Northwave legjobb kerékpáros rövidnadrágja. Az előző nadrágok legjobb tulajdonságait, vagyis a BioMap kialakítást, a kompressziós, izomfáradás-enyhító M.I.T.I. Tech Power Zaffiro alapanyagot mind magában hordozza, plusz ezen felül a K130 3D betéttel lett megturbózva. Ez a betét egy még könnyebb, még jobban szellőző darab, ami ergonómialiag megtervezett formázást kapott, így sokkal természetesebb érzetet nyújt.

A kantárok és a lábvégeknél lévő passzék is teljesen mentesek a varrásoktól, hogy még orbitálisan hosszú bringázás közben se fordulhasson elő kidörzsölődés, fájdalmas megnyomódás, ami az egyik legalattomosabb mumusa a kerékpárosoknak (de bármelyik sportolónak is). Maximális kényelem, és a mozgás abszolút szabadsága.

Valamennyi modellen fellelhetünk reflektív betéteket, amik növelik az országúti bringázás biztonságát. Ja, és még egy plusz adalék lokálpatrióta érzületűek számára. Lévén a Northwave olasz márka, így a mezen fellelhető nemzeti trikolorral magyarként is könnyen azonosulhatunk, aról nem is beszélve, amiről a nadrágban lévő címke árulkodik: "Made in Hungary"... miaszösz!?

