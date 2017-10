2017.10.04. 0

Simon Ádám

Merida mindenkinek 2018-ban

Milyen bringát szeretnél? Van!

Idén több alkalommal is volt szerencsénk bepillantani a Merida 2018-as terveibe, sőt, rá is ülhettünk azokra és tekerhettünk egy jót rajtuk. 2018-ban több, mint 250 modellből összesen 400 típusú kerékpárral fogják ellátni a Világ kerékpárüzleteit. Összegezve a már eddigi tapasztalatokat a Eurobike kiállításon újra felelevenítettük, hogy miből lehet jövőre csemegézni a Merida palettájáról.

Hosszú kerékpártúrák gyorsan

A Merida Silex lesz az egyik legjobban várt modell, a méltán egyre népszerűbb gravel kategória éllovasa. A Silex kényelmes off-road tekeréseken érzi magát elemében, amiben a hosszú felső cső, a rövid kormányszár és az akár 2.2 inches, széles, mtb bringáknál megszokott gumik segítik. A Merida standján aztán arról is meggyőződhettünk, hogy ezzel a kerékpárral nyugodtan indulhatunk hosszú, akár világkörüli túrára is, ha kihasználjuk a Merida kerékpáros táskái adta lehetőségeket és minden szükséges felszerelést felpakolunk a kerékpárra.

A Silex 8 különböző felszereltségben lesz kapható a karbonvázas, Sram CX1 szettel és Fulcrum kerekekkel szerelt csúcsmodelltől egészen a belépő kategóriás, de ott is karbonvillával és integrált kábelvezetéssel domborító, Sora-szettes paripáig.

Durvuljunk a terepen könnyedén

Persze nagyon jó dolog, hogy a kerékpáros fejlesztéseknek köszönhetően sokkal gyorsabban és precízebben lehet kerékpározni, ami versenyen sokat javíthat a helyezésen, de van ennél számunkra sokkal érdekesebb irány is. Ez pedig nem más, mint a kerékpározás élményének a növelése, ami az átlag kerékpáros számára szerintem sokkal inkább fontos. Az új geometriák, a minél kifinomultabb rugóstagok és a ballonosabb, nagyobb méretű kerekek mind-mind lehetővé teszik az átlag kerékpáros számára is a soha nem látott terepek felfedezését. Olyan lejtőkön hasíthatsz ma már biztonsággal, amiken régebben a 26-os kerekekkel és az alig-rugóutas villákkal csak vért izzadva tudtál.

A Merida One-Forty a One-Twenty és One-Sixty között helyezkedik el, mind rúgóútban (hátul 140 mm, elöl 150 mm), mind játékosságban. A középső testvér 2.6 inches papucsot kapott, amivel öreganyám is biztonságban veretne lefelé. Ezzel együtt ejtett felsőcső, rövid láncvilla (435 mm), egyes váltórendszer és drop post (vezérelhető teleszkópos nyeregcső) teszi játékossá. Mivel ebből a modellből nem készül ebike változat, azért a One-Forty megmarad a sportos közönségnek, akik természetesnek veszik, hogy felfele is saját erőből tekernek.

A Merida Big.Nine 600 és 500-as aluvázas kerékpárok az elérhető árú modellek iránt érdeklődők számára lesz igazán érdekes, 2018-ra különösen igényes felszereltséggel.

Ebike

Az e-piacon a legnagyobb a pörgés, nem hiába: tőlünk nyugatra ebben van a legnagyobb zsé. A Merida idén először kizárólag Shimano rendszereket használ, ami a hazai vásárlóknak csak előny lehet, figyelembe véve a japán márka hazai szervizhálózatát.

A 2018-as e-mtb és felső kategóriás e-trekking kerékpárokba már a 8000-es STEPS kerül, ami 20 Nm-rel nagyobb nyomatékot ad le elődjénél, ezzel együtt 300 grammal könnyebb lett, kisebb a mérete, más a felfogatása, összképében pedig szebb, na! A fokozatkapcsoló vezérlő és a kijelző is teljes újratervezésen esett át. A kijelző kicsi, minimalista lett, ami az MTB esetében tökéletes, a kapcsoló pedig tök úgy néz ki, mint egy váltókar.

„Erősebb” riderek számára jó hír, hogy a Merida minden e-bike-ját 140 kg összsúlyig teszteli és vizsgáztatja, így kb. 115 kg-os egyének is bátran csapathatják. Őket segíti elsősorban, hogy az e-One Sixty-t 32 db 2 mm-es küllővel és minimum 180-as rotorral szerelik.

Aero korszak

A Merida Reacto III aero országúti kerékpárról ebben a cikkben részletesen is értekeztünk. A Merida Reacto III különböző felszereltséggel kerül jövőre az üzletekbe. A csúcskategóriás CF4-es karbonvázra akár tárcsa-, vagy felniféket is kérhetünk (a tárcsafék hatásfoka még egy hozzám hasonló kocabringás számára is érezhetően jobb) és persze a Di2 elektromos váltás is megadatik annak, aki megengedheti magának a legjobbat. Az áramvonalas forma egészen a CF2 karbonvázra épült, 105-ös szettel szerelt Reacto 4000-ig leér, így máris nagyobb rétegek számára lesz elérhető. A kiválasztott kerékszettek a vadiúj Fulcrum Speed 55-től kezdve a Wide Vision Metron 55-ön át a Merida Expert-ig terjednek, az integrált cockpit pedig a felső három modell jósága lesz, ez alatt marad a hagyományos stucni-kormány kombó, ami egyébként azoknak is jó választás, akiknek nem jön be a fix nyeregszár-kormány pozíció.

Itt érdemes megemlíteni, hogy az elég ütősre sikerült Bahrain-Merida színvilág több országúti kerékpámodellen is elérhető lesz, úgyhogy vékonyabb árcédulás modell is kérhető lesz a nagymenők bringájának pompájában.

Kerékpár mindenre: Crossway

A túrára és városi használatra is kiváló Crossway új vázkoncepcióval vág neki a 2018-as évnek. Magas minőségű, pillesúlyú alumínium vázán minden elő van készítve a sárhányók és a különféle csomagtartók rögzítéséhez, így csak rajtad múlik, hogy városi gyorsan suhanós bringaként, vagy többnapos túrázós paripaként használod. A legtöbb "szeretnék egy bringát, ami mindenre jó" igényű felhasználó számára ideális választás.

Az új Crossway TFS váza sokkal inkább hasonlít egy mountainbike bringáéhoz, erősen ejtett felsőcsővel és könnyebb mászás érdekében, valamint az alsó cső igényesen elrejti a kábelezést. A tapered fejcső extra kontrollálhatóságot tesz lehetővé, a nyeregvázcső pedig már 30,9 mm átmérőjű nyeregszárat fogad, amibe így kormányról vezérelhető nyeregcsöveg is szerelhetünk. A trendeknek megfelelően a villák szélesebb gumikkal szerelt kerekeket is be tudnak fogadni.

A Merida kerékpárokat itthon a BikeFun Hungary viszonteladóinál találhatod meg.