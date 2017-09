2017.09.20. 0

Benecz Ferenc

Megint jót főztek ki a Thule-nél

Finom kávé, letisztult dizájn, átgondolt és valóban használható megoldások: ez minden évben garantált a Thule standján.

Thule UpRide

A kerékpárszállítók egyik problémája, hogy azok befogó pofája a kerékpárunk vázát markolja, mely nem mindig labortisztaságú, így a festést illetve a lakkozást könnyen tönkreteheti. Ráadásul a karbonvázak megszorításának mértéke is kényes téma, vagy akár az ebike akkumulátorral megvastagított alsó vázcső, ami a legtöbb szállítónak túl nagy falat. Ha a szállító egy tetőre szerelhető változat, ezen felül ott van az autó tetejére való felhelyezés nem minden esetben egyszerű esete. Ám most itt az UpRide, mely mindent megváltoztat...

Európában elsőként ebben található olyan felfogatási rendszer, mely egyáltalán nem ér a vázhoz, mivel kizárólag az első kereket markolja, két karral. Mindemellett a bringa felhelyezése is könnyebb lett...

„Működése” egyszerű: először csak felhajtjuk kattanásig az elülső kart, majd felhelyezzük a kerékpárt a sínre, első kerekével a karba illesztve, közben egy kézzel felhajtjuk a második kart is, mely az első kereket már hátulról fogja. Bár még nincs ráhúzva a kar, innentől nyugodtan elengedhetjük a paripát. Menetkészre biztosításhoz a második karon levő racsnis kilinccsel ráfogunk szorosan az első kerékre, míg a hátsó kereket a szokásos racsnis hevederrel rögzítjük. Az illetéktelenek tapogatós kedvét pedig a sin hátuljába beépített drótos lakat veszi el... Egyszerűen zseniális, amolyan klasszikus "hogy nem jutott még ez másnak eszébe" megoldás!

A kerékmérettel sem lesz gondunk, mivel 20”-tól 29”-ig, akár 3”-os gumikat is befogathatunk. És a fatbikeok masszívabb súlyával sem lesz gond, mivel 20 kilogrammig biztonságosan használható.

Thule VeloSpace XT és Thule BackSpace XT

A vonóhorgos kerékpárszállítóknál is van újdonság. A VeloSpace XT számos praktikus megoldást nyújt, ami kényelmesebbé teszi az ilyen típusú bringaszállítást.

Két változatban lesz elérhető, 2+1 illetve 3+1 bringás kivitelben, melyeknél a plusz egy kerékpárt egy külön megvásárolható és felhelyezhető sínen szállíthatjuk. Ahogy a korábbi Thule szállítóknál is megszokhattuk, minden kerékpár, a kerékpárt tartó pofánál lezárható.

A VeloSpace XT felhelyezése könnyű, mivel a Hercules-rendszernek köszönhetően a tartónk már a vonóhorogra felhelyezéskor megáll önmagától, egyensúlyban van a karmok rögzítése nélkül is! Így tehát nem kell fél kézzel bajlódnunk a nehéz szállító megtartásával és rögzítésével... De ha már súlyokról beszélünk, fontos megemlíteni a kiegészítőként vásárolható plusz sínt is, melyen a sokszor 20 kilogrammnál is nehezebb e-bikeokat könnyedén tolhatjuk fel a helyükre, és nem kell sérvet kapnunk az emelgetésük közben.

Mindkét VeloSpace XT természetesen dönthető, így az autó csomagtartójához kényelmesen hozzáférünk felpakolt állapotban is. Ha pedig épp nincs használatban a szállító, a keretet lecsukva kis helyen is elfér, ahova egy kiegészítő kereken húzhatjuk el.

A VeloSpace XT maximális terhelhetősége 60 kg (mind a 2+1, mind 3+1 bringás verziónak). Természetesen kiegészítő világítással és rendszámtartóval.

Plusz egy újdonság kapcsolódik ehhez a termékhez, ez pedig a szállítóhoz áttervezett BackSpace XT doboz! Amikor nincs szükségünk a kerékpárokra, de extra mennyiségű cuccunk van, és nem akarunk csak emiatt egy tetőboxot vásárolni, a VeloSpace XT kiegészítőjeként kapható BackSpace megoldást nyújt. Zárható, könnyen és jól pakolható, könnyű ládáról van szó, ami tökéletesen illeszkedik a szállítóhoz. Ha a szükség úgy kívánja, a doboz használatakor még egy kerékpár felhelyezhető.

Thule Vital

Számos Thule hátizsák teszten vagyunk már túl, és bátran kijelenthetjük, hogy eddig mind imádtuk. A jövő évi kínálatban érkezik egy vadi új modell, mely a rövid, egynapos bringázások illetve futások hű kísérője lesz.

A Vital nevű hátizsák 8-, 6-, illetve 3 literes méretben lesz elérhető. Első ránézésre feltűnik a hátizsák különleges kialakítása: a rekesz a hagyományos elhelyezkedéshez képest lentebb található, ezáltal a vállunk illetve a lapockánk felső része szabadon marad, ami azért jó, mert így a legnagyobb hőt leadó testrészeink jobban tudnak szellőzni.

Mindhárom kivitel háta formára vágott, viszonylag kemény, egy darab szivacsból van kialakítva. Ez a megoldás könnyű, jó rezgéselnyelő, kellően merev, de hátunkra simuló.

A táskákhoz tartozó (1,2 illetve 2,5-2,5 literes) ivótáskák csövén levő huzat egy hosszú, nagyjából 15-17 cm hosszú mágneses szálat kapott, mely a vállpánton elhelyezett hasonló szálhoz rögzül automatikusan. Ennek köszönhetően nincs menetközben „lifegő” cső, és keresgélni sem kell annak helyét...

Érdekessége még a Vitalnak, hogy az oldalsó zsebek nem csak elasztikus anyagból vannak a kényelmes és könnyű pakolhatóság érdekében, de azokat a derékpánt tövére helyezve még könnyebb menetközben beléjük pakolni. Plusz apró figyelmesség, hogy a zsebek tetején az elasztikus anyagot nagyjából 2 centiméternyi magasságban visszahajtották, ezáltal a mobiltelefonunk vagy GPS eszközünk nem tud kiesni belőle.

Végül pedig a belső rekeszben számos kisebb tárolózsebet találunk, így minden cuccunknak találunk megfelelő helyet.

A vízlepergető anyagból készülő Vital két színben lesz elérhető 2018-ban: szürkében és kékben.