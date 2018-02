2018.02.06. 0

Simon Ádám

Kerékpáros kiállítások 2018-ban

Aki idén tavasszal nem találja meg álmai kerékpárját, az nem is akarja igazán.

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (Mkksz), valamint a Hungexpo külön utakon járva szervezik saját kerékpáros rendezvényüket (a szétválás körülményeiről anno itt írtunk). Az Mkksz rendezvényét Bike Weekend, a Hungexpo kiállítását Bringaexpo néven kereshetitek. Ezen kívül 2018-ban április hónapban kerül megrendezésre a Mozgásvilág Tesztnap is, így idén tavasszal nehéz lesz lemaradni a 2018-as kerékpáros újdonságokról.

Bringaexpo 2018

Március 2-4 között a Hungexpo szokásához híven több rendezvényt tesz látogathatóvá ugyanazzal a belépővel, így a Futó Expot, a Bringaexpot és az Utazás kiállítást is bejárhatjuk, ha bírjuk szusszal.

A Bringaexpon trial show, BMX bemutató, bringafoci, tartalmas színpadi programok, kerékpáros klubok- versenycsapatok bemutatkozója is várható. Veterán kerékpárokra, jótékonysági versenyekre és a kisebbek számára ügyességi programokra is lehet számítani.

A Bringaexpora napijegy (amivel mindhárom rendezvény látogatható) 2500 Ft, kedvezményesen (diák, nyugdíjas, 14 éven aluli, vagy mozgáskorlátozott számára) 1800 Ft, családnak 5000 Ft, délután 15 órától 1300 Ft, minimum 15 fős diákcsoportoknak 1300 Ft, X. kerületi lakosok számára 1500 Ft. 6 éven aluliak számára ingyenes.

bringaexpo.hungexpo.hu

BikeWeekend 2018

Április 7-én és 8-án a Vasúttörténeti Park telik meg az Mkksz égisze alá tartozó márkák kerékpárjaival és egyéb kerékpáros termékeivel. A helyszín sokak számára ismerős lehet kerékpárokkal megtömve is, hiszen 10 évvel ezelőtt a Bringaexponak adott otthont a Vasúttörténeti Park.

A Parkban minden a kerékpározásról szól majd ezen a hétvégén, a kiállítás mellett különféle programokra lehet számítani, ahol az egész család jól érezheti magát, illetve egy tesztpályán ki is lehet majd próbálni a kerékpárokat. Közel 100 kerékpár- és felszerelés márkára lehet számítani a BikeWeekenden.

A BikeWeekendre felnőttek 1990 Ft-ért, 8-14 éves gyerekek 890 Ft-ért, míg családok 3900 Ft-ért léphetnek be. Érdemes online elővételben megvenni a belépőket, mert 5% kedvezmény jár érte a fenti árakból.

bikeweekend.hu

Mozgásvilág Tesztnap 2018

Április 22-én lehet ezúttal Kamaraerdőn éles körülmények között kerékpárokat tesztelni, az itthon elérhető majd' minden kerékpármárka részvételével. A közel 5 kilométeres tesztkör erdei ösvényeken és murvás úton halad, de kevésbé haladók számára lerövidíthető. A kör első része egy döngölt talajú, sunyi emelkedő, ami kb. 1,5 km-en vezeti a csapatokat. Az emelkedő végén egy rövidebb, széles murvás út vezeti be a trükkös, technikás lejtőzést. Kevésbé acélos bringások egy lerövidített, egyszerűbb változatot is választhatnak. Ez a kör kb. 2 km, a nagyobb emelkedőt és a technikás, szűk lejtmeneteket nem tartalmazza. Az ebike- és országúti kerékpárokkal egy kilométeres aszfaltúton lehet hasítani.

50 cég, több, mint 70 márkája lesz jelen élesben is kipróbálható termékekkel, hiszen a kerékpárokon felül fejvédőket, kerékpáros kiegészítőket is lehet tesztelni. A Mozgásvilág Tesztnapon futócipőket és egyéb futófelszereléseket is élesben lehet kipróbálni. A tesztelésen felül versenyekre, családi- és gyerekprogramokra, eszem-iszomra és további izgalmas programokra lehet számítani. KRESZ-park gyerekeknek, pumpapálya, játszótér, kerékpáros gyerekfoglalkozások az Újbuda Superior MTB SE szervezésében.

A rendezvényre való belépés és a tesztelés is ingyenes, de a tesztelés regisztrációhoz kötött.

tesztnap.mozgasvilag.hu

