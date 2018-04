2018.04.23. 0

Simon Ádám

Ez volt a legfainabb Tesztnap!

Ilyennek kell lennie egy kerékpáros- és futó dzsemborinak.

Közhely, hogy mindig a legutolsó a legjobb és a legszebb, de az idei Tesztnapra ez tényleg maximálisan igaz.

Galériához klikk a képre!

Nem is csak az elcsépelt "kicsik és nagyok is jól érezték magukat", vagy a "rekord számú résztvevő és kiállító" sablonok miatt (mégha ez így is volt), hanem azért, mert ezen a 2018-as tavaszi napon érezni lehetetta a vibrálást a levegőben.

Galériához klikk a képre!

Kamaraerdőben a legjobb kerékpáros- és futócuccokat tesztelte a tengernyi látogató, versenyeztek a fiatalok, technikát fejlesztettek a téma iránt érdeklődők, fesztiváloztak a családok, nézelődtek a nézelődők és egy jó hambi, vagy gnocchi mellett lazítottak az éhesek.

Galériához klikk a képre!

Sokáig fogunk még ujjal mutogatni az idei Tesztnapra, mint abszolút etalon... legalább a következő Tesztnapig.

Galériához klikk a képre!

Igazán kitett magáért az ingyenes gumicserét is biztosító főszponzorunk, a CST, a kiállítók között olyan izgalmas márkák termékeit is ki lehetett próbálni, mint a Csepel (Woodlands), a Bianchi, az Ultimate Bike, vagy a Hoka, de tulajdonképpen említhetnénk a közel kétszáz márka bármelyikét.

Galériához klikk a képre!

Köszönjük a kiállítóknak, a látogatóknak hogy együtt összehoztuk a tavasz egyik legjobb kerékpáros eseményét.

Ajánló