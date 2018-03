2018.03.06. 0

Benecz Ferenc

Kerékpáros értelmező kéziszótár

A-tól Z-ig enciklopédia kerékpáros kifejezésekhez

A

agy– Nem, nem az emberi test egyik szerve, és nem egy okos-kerékpár központi egységét hívjuk így, hanem a kerékpárok kerekének középső alkatrészét, mely összefogja a küllőket és azokkal a felnit. Másnéven még kerékagy.

agyváltó – A váltó azon fajtája, melynél a váltómechanizmus a hátsó agyba van beépítve. Az áttételt a különböző számú egymásba kapcsolódó fogaskerekek segítségével lehet változtatni. Nagy előnye a külső, normál váltóval szemben, hogy álló helyzetben is tudunk vele váltani, a láncunk mindig egyenes vonalban halad, valamint nem érzékeny az időjárásra, így szinte karbantartásmentes. Nem csak fix fokozatú, hanem fokozatmentes kivitel is létezik már belőle. Hátránya a nagyobb tömege, a magasabb ára.

auto-szelep – Lásd motor-szelep.

all mountain [ólmonten] – Egy terepkerékpáros szakág, stílus angol megnevezése, melyben minden helyzet előfordulhat – mászás és ereszkedés egyaránt. Általában 120-140 mm rugóút körüli összteleszkópos bringák képviselik ezen kategóriát.

átütőtengely – A kerékpáragyak tengelyének egyik típusa, mely a hagyományos, gyorszáras tengelyektől eltérően nagyobb átmérővel rendelkeznek. A jelenlegi szabványok szerint 2 különböző méretben létezik (20 és 15 mm) az első agyak átütőtengelye, míg 1 méretben (12 mm) a hátsó.

B

beforgat – Főleg fixi kerékpároknál használt kifejezés. Amikor nagy lendülettel haladsz, és ezáltal a kerekek nagy forognak, de mivel nincs igazi fék, így nehéz ilyenkor megálljt parancsolni a gépnek.

bukósisak – Fejünk védelmét szolgáló eszköz, mely hagyományosan két részből épül fel: egy poliuretán habból készült belső félből, és egy polikarbonátból készült külső héjból. Előbbi az esetleges ütés energiájának elnyelésére, míg utóbbi az ütés erejének felfogására szolgál. A két rész két módon kerül „összeszerelésre”: ragasztással (ma már nagyon elavultnak számít és gyenge minőségű), valamint olvasztással vagy más néven InMold-technológiával.

bringás tetkó – Főként vádlin látható lánctányér vagy lánc olajfoltos lenyomata, azaz nem valódi tetoválás, csak a lánctányérhoz vagy lánchoz hozzányomódó lábunkra tapadt kosz. Néha előfordul a fájdalmasabb változata is, amikor az intenzív fékezéstől tűzforró féktárcsa tárcsájához ér hozzá a bőrünk, és azt a tárcsa formájában megégeti.

bringás cipő – Kifejezetten kerékpározáshoz tervezett lábbeli, melynek legfőbb ismérve az utcai cipőknél merevebb talp, mely a hatékonyabb pedálozást hivatott szolgálni. Létezik patentpedálhoz előkészített, és normál platform pedálhoz használható kialakítású, valamint szinte minden kerékpáros stílushoz megfelelő változat is.

bóklászik – Lásd csorog.

bmx [béemiksz] – Kerékpár típus. Általában 20”-os átmérőjű kerekek, és rövid valamint alacsony váz jellemzi.

bunny hop [bánihop] – Kerékpáros trükk, amit minden terepkerékpárosnak ajánlott megtanulnia. Gurulás közben egy alacsonyabb akadályhoz (például kidőlt fa, vagy kő) közeledve a bringás felrántja a kerékpár elejét a levegőbe, majd rögtön utána a hátsó kereket is. Ezáltal, mint egy nyúl (bunny), átugorja (hop) az akadályt.

bukta – Sajnos nem a péksütemény, hanem az a helyzet, amikor nagyot esel a kerékpároddal… elbuksz.

bili – Lásd bukósisak.

blokkol – Olyan erősen fékezi a kereket, hogy annak forgása megáll.

C

cantilever [kantilever] – Lásd Kanti.

csorog – Ezt csinálja a futár, amikor meló nélkül szép kényelmesen halad vissza a központi részbe.

cyclocross [szájk’krosz] – Kerékpáros szakág. Első ránézésre országúti kerékpárral könnyed, de legfőképp sáros terepen kerékpározás. Az igazság az, hogy bár ránézésre hasonló, számos részletében eltérő a kerékpár: szélesebb (33mm) és terepmintás gumikat használnak, az üléspozíció enyhén meredekebb (kevésbé kormányra dőlős), a kormány 50 centiméternél nem szélesebb, és a váz tám- illetve láncvillájánál, valamint az első villánál nagyobb hely lett kialakítva a gumik két oldalánál, a jobb sártűrő-képességért. A cyclocross pályán nem csak tekernek, hanem előírás azon terepakadály is, amin csak leszállva tudnak áthaladni a versenyzők.

D

downhill [dánhil] – Kerékpáros szakág, stílus. Fő jellemzője, hogy igen extrém, köves, sziklás, gyökeres, de legfőképp nagyon meredek nyomvonalon gurulnak lefele a bringások. A különösen nagy igénybevétel miatt ezek a kerékpárok nagy rugóúttal rendelkeznek (200 mm felett). Geometriájukból valamint a nagy rugóútjukból eredően a downhill kerékpárok nem épp a tekerhető fajtába tartoznak.

defekt – A bringás egyik főellensége. A gumibelső falát éles vagy szúrós tárgy kilyukasztja, és a guruláshoz szükséges levegőt engedi kiszökni belőle. Javítása mérettől függően vulkanizálással vagy csak cserével lehetséges.

diótörés – Bárcsak a keményhéjas termés törésére gondolnánk, ám most egy sokkal fájdalmasabb esetről van szó. Csak a fiúk, férfiak tudják átélni, amikor a kerékpár nyeregből valamilyen oknál fogva hirtelen a vázra huppannak és a „családi ékszereket” odaverik.

dobni egy jobbost/balost illegálba’ – Egyirányú utcába bemenni, esetleg lépcsőn legurulni, szóval olyan helyre behajtani, ahová egyébként nem lenne szabad.

dokkolás – Az a folyamat, amikor a patentpedálba bepattintod a bringás cipődet.

dönget – Lásd nyélen.

dunlop szelep – Nagyon régi gumibelső szelepfajta, nemzetközi jelölése a DV. Mechanikailag elég egyszerű szerkezet. Tűszelepes pumpával fújható. Mivel csak a gond van vele, ha lehet, kerüld el!

dzsungelharc – Olyan terepen kerékpározás, ahol az útra nagyon erősen ránőtt a növényzet, így az előrejutás csak nehézkesen lehetséges.

E

egynyomtávú – Azon keskeny ösvényekre használjuk, melyeken egymás mellett nem tud elférni két kerékpáros.

enduro – Kerékpáros szakág, stílus. A motoros enduro szakágban rendezett versenyekhez hasonló terepkerékpározás. Fő jellemzője, hogy nem csak lefele kell lehető leggyorsabban lejutni, mint a downhillben, hanem tekerős, felfele szakaszok is vannak. A versenyeken a 3-6 lefele szakasz van, melyek teljesítési idejei összeadódnak, illetve a felfele tartó részek teljesítésére előre kiírt limit időket adnak meg, melyeken belül bármikor felérhetünk, viszont azok időtúllépése esetén a többlet időt hozzáírják a lefele mért összidőnkhöz.

ereszkedik – Meredek lejtőn lassan, óvatosan gurul lefele.

elnyal – Lásd bukta.

F

fatbike [fetbájk] – Kerékpár típus, mely eredetileg az év túlnyomó részében havas Alaszkai területekről eredhet. Különlegessége nem a vázban, hanem a külső gumijának méretében keresendő – bár annyira nem kell keresni, mert kiveri a szemünket, akkora… A fatbike-ok minimum 4”-os átmérőjű külsővel szereltek, mely hatalmas átmérőnek köszönhetően jobban felfekszenek a hóra (vagy épp sárra, a lényeg, hogy lazaszerkezetű anyag legyen), és nem süllyednek bele. Hátránya a nagyobb tömeg, a nagyobb fordulatszámú pedálozáskor fellépő „rugózás”.

felni – A kerék azon alkotórésze, mely tartja a külső gumit, valamint a küllőkkel kapcsolódik az agyhoz. Átmérőjére különböző szabványok vannak (létezik például 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29”), valamint a szélessége is igen változó – minél extrémebb felhasználási körről, illetve minél szélesebb külső gumi használatról van szó, annál szélesebb.

fixi – Tuti, ami fix… Ezt főleg a fixisek vallják, akik egy nagyon különálló és megosztó kerékpáros csoportot alkotnak – életforma. Ennek oka pedig az, hogy a fixi egy örökhajtós bringa. Ennek köszönhetően nincs szükség sem váltókra sem fékekre… hiszen ha a pedál hajtását abbahagyjuk, és egyben annak forgását megakadályozzuk lábunkkal, akkor a hátsó kerék is megáll. Minél nagyobb a tempó, és a kerékpáros súlya, ez a művelet annál nehezebb. Emiatt sajátos gondolkodásmódra és erőnlétre van szükség.

flaszter – Aszfalt felület.

fully [fulli] – Lásd össztelós.

freeride [frírájd] – Kerékpáros szakág, stílus. Ahogy elnevezése is mutatja, igazából korlátlan bringázás, bár valójában freeride szóval illetett kerékpározás általában csak a nagyon extrém, hatalmas letörésekkel, ugrásokkal és meredek hegyoldalakkal tarkított lejtőzéseket fedi le. A freeride kerékpárok fő jellemzője a nagy rugóút (200 mm felett), valamint az össztelós váz.

G

gyász – Kötőszó, mint a „bakker” vagy a „amacsakarúgja meg”. Gyakorlatilag bármikor bármire használható.

gyalogszőrös – Elsőre akár lehetne egy borotválatlan férfi is, de inkább a kutya másnéven.

görgős fék – Napjainkban főleg a városi kerékpárokon fordul elő, mely egyfajta dobfék. A hátsó agyra szerelt eszközben két fémtárcsa szorul egymáshoz görgők közvetítésével, mely mozgás biztosítja a jól adagolható (blokkolásra nem hajlamos) fékerőt. A fék zsírral van megtöltve, a zaj csökkentése és a működés finomabbá tétel érdekében. A hosszabb fékezés viszont ezen zsírt felhevítheti, amitől a fékhatás gyengülhet. Az időjárás nincs hatással a fékerőre, és karbantartást nem igényel.

gravelbike [gravelbájk] – Lesarkítva a dolgot, a terepkerékpár és az országúti kerékpár gyermeke, mely alkalmas dózer- és földutakon, akár csomagokkal felpakolva, tempósabb haladásra. Jellemzői a koskormány, az országúti külsőknél vastagabb, de a mtb gumiknál vékonyabb külsők, 700C átmérőjű kerekek.

gyorszár – Kerékagy-tengely típusa. A magyar elnevezését onnan kapta, hogy a korábbi menetes tengelyek rögzítéséhez képest villámgyorsan oldható és zárható szerkezet. A tengely egyik végén továbbra is egy anya van, de a másik oldalon egy karral a villa- vagy vázpapucsra szorítható speciális anya került. Nagy előnye a gyors kioldáson túl, hogy a menetes tengelyekhez képest nem igényel minden kerék kivétel után középre pozícionálást. Tengely átmérője 9 mm. Hátránya, hogy nagyobb fékezésekkor a nagyobb testsúlyú bringások alatt akár ki is oldhat…

H

hardtail [hárdtél] – Lásd merevfarú.

hajtómű – A kerékpár azon alkatrésze, amit lábainkkal hajtunk, és ezen mozgást az ahhoz kapcsolódó lánc (vagy kevesebb esetben bordásszíj) átvisz a hátsó kerékre. A hajtóművek főbb részei a hajtókarok és a lánctányér(ok).

I

in mold – Bukósisak gyártási technológia, mely során a sisakot alkotó belső hab- illetve külső kemény héjréteget egybe olvasztják. Ezen eljárástól a sisak erősebbé válik, valamint ha akkora ütés éri, hogy megreped, akkor nem csak egyik réteg reped (és esetleg ezáltal a másik rétegtől észrevétlenül marad).

K

kalapács – A racsni része. Azok az apró alkatrészek, melyek összeköttetést teremtenek az agy és a lánckerekek között. A lánckerekek forgása közben az egyik irányba beakadnak, reteszelnek az agy megfelelő ellendarabjába– ezáltal átadva a hajtási erőt, ellenben a másik irányba engedik elfordulni a lánckerekeket az agyhoz képest. Minél több ilyen kalapács van a racsniban, annál finomabban reteszel, és annál kevesebb szaladással tekerhető a kerékpár – gurulást követően tekerés kezdésekor a racsni a kereket nem forgató szakasza.

kanti vagy kantni – Egyfajta bovden-működtetésű ősrégi féktípus (közel 100 éves). Két rövid karból – és az azokhoz csatlakoztatott egy-egy fékbetétből, valamint a középen összefogott bovdenből áll, mely függőelegesen húzza a karokat. Beállítása nehézkes volt, központosítása viszont könnyű. A 90-es években a v-fék váltotta fel a mountain bike kerékpárokon. Napjainkban szinte csak a cyclocross kerékpárokon használják – a nagy sártűrő képessége miatt.

katapult – Középkori hajító eszköz… de jelen esetben inkább a fekvőrendőr szlengjére gondoltunk.

kazetta – Lásd racsni.

kígyómarás – Egy koktélbárban akár egy ütős ital neve is lehetne, de kerékpáros körökben az egyik legkellemetlenebb defekt elnevezése. Amikor a gumi akkora ütést kap, hogy a gumibelsőt a felni széléhez csípi, és ezáltal két apró lyuk keletkezik azon – ami olyan, mint a kígyóharapás nyoma.

klipsz – Két jelentése terjedt el a kerékpáros köznyelvben. Az egyik esetben a patentpedálokra gondolunk, míg a másik helyzetben a régi, klipsz szíjas pedálra mondjuk. Ez utóbbinál a pedálozás hatékonyságát úgy próbálták növelni, hogy a pedálok klipsz szíjakat fűztek át úgy, hogy lábfejünket beledugva a pedált nem csak lefele tolni, hanem felfele húzni is tudtuk lábainkkal.

kónusz – Csapágyaknak az a kúpos felületű része, ami rátekeredik a tengelyre, és rajta futnak a golyócskák. Kerékpároknál az agyakban (az ipari csapágyasokat kivéve) mindkét oldalon van egy-egy. Keskeny kialakítása miatt csak speciális, kónuszkulccsal lehet meghúzni. Ha túl szorosra húzzuk, nem forog a kerék, ha túl laza, lötyögni fog.

küllőanya – A küllőidet a felnidbe rögzítő apró alkatrész, ami tulajdonképpen egy hosszúkás, kis átmérőjű csavaranya.

keresztbe váltás – Az első- és hátsó váltókkal is szerelt kerékpárokon az a helyzet, amikor a lánc vonalvezetése erősen keresztben áll. Például elöl a külső, legnagyobb lánckereken, míg hátul a belsőn, szintén a legnagyobbon halad a lánc, vagy vice versa.

kötelékben repülés – Lásd váltott vezetés.

kormányszár – Lásd stucni.

koskormány – Azon fajta kormány típus elnevezése, melynek két vége a kos szarvához hasonlóan ívesre van hajlítva. Országúti-, cyclocross és az enyhén kifele is hajlított változata a gravelbike-on használatos.

kilincsmű – Lásd racsni.

kétlábú – A kerékpáros útjában bóklászó gyalogos.

kocabringás – Ritkán tekerő, kevés tapasztalattal rendelkező kerékpáros.

kottakész – Nem egy zenemű, mely készen áll az eljátszásra, hanem a hajtástól teljesen ki merült bringás.

ktt – Kormányon Túliak Társasága. Azokra mondják, akik már legalább egyszer átbukfenceztek a kormány felett… Természetesen nem önakaratukból.

külső – A gumiköpeny köznyelvi elnevezése.

L

lánctalpazás – Országúton csoportban tekeréskor, egymás mögött, szélárnyékban haladnak a kerékpárosok, ezáltal egymásnak szélárnyékot tartva, de csak 2-3 pedálfordulatnyi ideig, majd az első hátra áll, ezáltal az addig második kezdi vezetni a sort, majd újra és újra váltják egymást.

letörés – Terepkerékpározás során az ösvény azon szakasza, ahol hirtelen meredeken lejt a talaj – szinte letörve az ösvényt. A profibb kerékpárosok ezen részeket egyszerűen leugorják.

lefty – A Cannondale nevű kerékpárgyártó saját fejlesztésű, mára ikonná vált első villája: csak egy (bal oldalt - left) lába van, mely tartja a kereket!

lánc – A kerékpár pedálozásából eredő erőt a kerékre átvivő egysége, mely sok apró fémből készített láncszemből épül fel, melyekbe kapaszkodnak a lánckerekek fogai. Alternatív megoldásként a lánc helyett bordásszíjat használnak egyes gyártók.

M

marokváltó – Azon váltásvezérlő típus, melynél a váltók mozgását nem karok nyomásával idézzük elő, hanem a markolathoz hasonló elforgatható gyűrű forgatása révén. Előnye, hogy a váltás során sem kell elengednünk a kormány markolását, így biztonságosabb a művelet, valamint egyszerre sok fokozatot is tudunk váltani.

mokány – Azon futárfajta, aki nem fél az autóktól. Könnyű megismerni arról, hogy nem éred utol.

monoblokk – A köznyelv minden a váz közepében, a hajtómű elforgását biztosító csapágyazást monoblokknak hív. Ha szakszerűbbek akarunk lenni, akkor már csak azon középrészt hívhatjuk ezen néven, melyeknél a hajtómű tengelye és a forgást biztosító csapágyazása egy hengeres testbe egybe van építve.

monocikli – Ellenben a biciklivel, ahol kettő cikli, vagyis kerék van (kerék-pár), a monocikli esetében csak mono, vagyis egy kerék van. Persze hívhatnánk szingliciklinek is, de mégsem…

mogyorózás – Lásd diótörés.

mókuskerék – A legnagyobb átmérőjű hátsó lánckerék használata, mely során a kerékpáros csak teker és teker, de a kerékpár alig halad előre.

merevfarú – Olyan vázak, melyek hátsó része az elsővel fixen össze van kötve (hegesztve vagy ragasztva, a váz anyagától függően), így a hátsó kerék nem tud rugózni.

mountain bike – Lásd terepkerékpár.

motor-szelep – A legelterjedtebb szelep típus, a gépjárműveknél is ezt alkalmazzák, így ha pumpa nélkül fel kellene egy ilyennel szerelt gumit fújnod, irány a legközelebbi benzinkút! Hátránya a viszonylag nagy tömege, és a nagyobb átmérője (8 mm) miatt jobban kikönnyített felni, mely könnyebben megrogyhat egy nagyobb ütéstől. Több magasságú verziója kapható (35, 40, 48mm), de átmérője mindegyiknek ugyanaz.

mips [mipsz] – Fejvédelmi technológia, mely egyes bukósisakokba kerül beépítésre. A sisak belsejébe, több gumibakra felfogatott, és ezáltal elmozdulni képes műanyag héj kerül. Amikor a sisakot ütés éri, mivel elesünk, a sisak ezen héjhoz, és ezáltal a fejünkhöz képest el tud mozdulni, mely mozgás energiát nyel el, és ezáltal nem az agyunkat terheli.

N

nagytányér-kónusz – Olyan, mint a nyélen haladás. A lánc a hajtómű legnagyobb, valamint hátul a fogaskoszorú legkisebb lánckerekén fut, ezáltal a legnagyobb áttételen tekerünk.

nipli – Lásd küllőanya.

negatív mintázat – A külső gumik azon fajta mintázata, melyek felülete sima, a mintázatuk ezen felületből befele, mélyítve lett kialakítva. Ezen fajta külső gumik terepre nem alkalmasak, inkább az egyenletesebb felületű utakra. A negatív mintázat funkciója inkább a talajon előfordulható folyadék elvezetése.

nyélen – Nagyon nagy hévvel, erővel, lendülettel tekerni.

nyereg – A vasparipa azon alkatrésze, melyen ülünk, akárcsak a hús-vér lovakon. Rengeteg formában, kialakításban, színben, anyagösszetételben létezik…

O

optikai futár – Futárnak látszó kocabiciklis, nulla kondícióval.

országúti – Kerékpáros szakág, stílus. Ahogy elnevezése is mutatja, az aszfaltozott országúton űzik. Az országúti kerékpárok főbb jellemzői a lehető legkisebb kerékpársúly, a 700C (622 mm) méretű kerekek, a keskeny (22-26 mm) széles gumik, nulla rugózás, a koskormány, és az erőteljesebben kormányra dőlő üléspozíció.

össztelós – Olyan kerékpárra mondjuk, aminek nem csak a villája illetve azzal együtt az első kereke tud rugózni, hanem a hátsó is. Azzal, hogy mindkét kerék a talaj egyenetlenségeit követni tudja, kényelmesebbé válik, valamint hatékonyabban fékezhetővé is.

P

papucs – Két kerékpáros jelentéssel is bíró szó. Érthetjük a váz vagy a villa azon részére, melybe illeszkedik a kerék tengelye, vagy azon kerékpárosokra, akik kevésbé mokányok, félnek a környezetükben közlekedőktől.

platformpedál – Nagy, síkfelületű pedál, melyen nincs semmilyen kapcsolódási eszköz/klipsz, csak fogazások.

presta szelep – Nemzetközileg French Valve néven ismert, FV jelöléssel. Itthon inkább a szingószelep néven ismerik. A szelep szára kisebb átmérőjű, mint az autószelepé, fejét kitekerve tudjuk pumpálni. Aki használt már ilyen szelepet, egyszer már biztos ezen fej-részt letörte véletlenül. Előnye, hogy kicsi a súlya.

patentpedál – Lásd SPD.

parasztbringa – Lásd tanyabájk.

peloton – Országúti kerékpárverseny főmezőnye.

patkó – Kanti illetve v-fékes, gyenge kialakítású vázaknál illetve villáknál, a fékerő növelésére használt patkóalakú lemez, mellyel a fék két oldalát kötik össze – összefogva a váz két támvilláját illetve a villa két lábát.

R

racsni – Egy egyszerű mechanizmus a hátsó kerékagyban, mely lehetővé teszi, hogy menetközben, amikor abbahagyod a pedálozást, a hátsó kerék ne hagyja abba a forgást, és szabadon guruljon tovább. A racsni (ami egy kilincsmű) belsejében kilincsek (köznapi nyelven kapalácsok) vannak, melyek a kereket egyik irányba forgatva beakadnak a kilincskerékbe, és ezáltal a lánckerekek és lánc mozgását átadják a keréknek, a másik irányba viszont szabadon el tud forogni, így szabadonfuthat a kerék. A köznapi elnevezése a német kereplő (Ratsche)-szóból eredeztethető.

roller brake [rolerbrék] – Lásd görgős fék.

rakni – Lásd nyélen.

ráf – A felni szlenges elnevezése.

S

SPD – Az "SPD" kifejezést sokan használják a patentpedálokra általánosságban (mint például terepjárókra a dzsip, vagy a zenelejátszókra a vólkmen kifejezéseket), pedig ez a rövidítés a Shimano Pedaling Dynamincs elnevezés rövidítése, ami a világ egyik legnagyobb kerékpáros alkatrészgyártója (Shimano) által 1990-ben bemutatott klipszmentes pedál fantázia neve. Bár nem ez volt az első ilyen jellegű fejlesztés a világon, a rendszer egyszerűsége és jól használhatósága révén robbanásszerűen elterjedt és napjainkra számos más gyártó is átvette. Ennek köszönheti nevének általánosítását. A pedál célja, hogy hatékonyabb pedálozást érjünk el, mivel a hagyományos pedálok esetében csak lefele tudjuk tolni a pedálokat, így a felfele ívelő részeken lábunkkal nem tudunk erőt átadni a guruláshoz. A patentpedál lényegében összeköti a cipőnket a pedállal, így ezen eddig holt szakaszokon is hatékonyak tudunk maradni, és még több erőt átadni a kerekekre. Működési elve, hogy a cipő talpára szerelt fém darab beakad a pedálon levő szerkezetbe, melyből lábfejünk enyhe csavarásával tudunk kilépni.

stéerben rakni – Egy nagy gépjármű, például busz, vagy teherautó szélárnyékát kihasználva minimális erőkifejtéssel gyorsan menni.

stücni, stucni – A kerékpárod azon alkatrésze, mely összeköti a kormányt a villanyakával. Különböző hosszúságú és emelkedésű kivitelben kapható. Legfontosabb paraméterei a kormánybefogó- és a villanyak átmérője.

softtail [szoftél] – Olyan merevfarú kerékpárváz, mely kialakítása révén mégis minimális komfortnövelő rugózásra képes. Ezt úgy érik el, hogy a láncvillák a monoblokkhoz vékony, vízszintesen elhelyezett lemezzel csatlakoznak, mely rész ezáltal fel-le tud hajolni. Többnyire a softtail vázak titánból készülnek, mivel ezen anyag elég erős és rugalmas ezen feladat ellátásához.

singelspeed [szinglszpíd] – Olyan kerékpár típus, amin csak egy (single) sebesség (speed) található – azaz a hajtóművön is és a hátsó agyon is csak egy-egy lánckerék van, és váltásra, áttétel változtatásra nincs lehetőség.

snakebit [sznékbit] – Lásd kígyóharapás.

Schrader – Lásd motor-szelep.

szabadonfutó – Lásd racsni.

sziklakert – Terepkerékpározáskor az útvonal azon szakasza, ahol rengeteg kő, szikla hever sűrűn egymás mellett.

szingó – Régi gumiköpeny típus. A gumibelső tulajdonképpen a külsőbe van varrva, ezáltal egy zárt, kör-keresztmetszetű tömlő, aminek nincsen pereme, akárcsak a szingós felninek, így az a felnire ragasztással kerül fel.

szingószelep – Lásd presta.

Slick [szlik] – Olyan gumiköpeny, melyen semmi minta nem található – akárcsak a Forma1 autók gumiján. Ezen gumik tapadása nagy (bár ha olcsó, sok nylont tartalmazó összetételű gumiköpeny, akkor így is csúszik), viszont vizes felületen nagyon csúszik!

T

tányér – Ez még továbbra sem az étkező asztalról került ide, hanem a hajtóművön található lánckerék elnevezése.



tárcsafék – Egyfajta féktípus, melynél a kerékpáragyra szerelt féktárcsa két oldalát egy-egy (egyes típusoknál több) fékbetét szorítja össze a fékkar meghúzását követően. A kar mozgását bovden, vagy fékolaj továbbítja a betétek fele. Előnye a szinte időjárás független fékerő, a tartósság, valamint a jó modularitás azaz fékerő szabályozhatóság. Az optimális súly eléréshez különböző féktárcsa átmérők terjedtek el. Elöl 160, 180, 200mm, míg hátul akár 140mm is lehet – bringás testsúlyától valamint a kerékpár felhasználási stílusától függően megválasztva azt.

taposópedál – Lásd platformpedál.

taknyol – Lásd bukta.

teló – Lásd teleszkópvilla.

tankcsapda – Háborús övezetekben hadászati eszköz, otthon a kedvenc hazai rock bandát, kerékpározás közben az úton heverő állati ürülék.

tanyabájk – Hagyományos, klasszikus acélvázas kerékpár, 28”-os kerekekkel.

terepkerékpár – Kerékpár típus. Főbb jellemzői a ballonosabb, szélesebb és bütykös, agresszív mintázattal ellátott gumik, az erős váz, legalább elöl teleszkópos villa, de napjainkban egyre többször fully kialakítás. Ahogy az elnevezése is mutatja, a kevésbé sík helyeken használatos.

trekking – Kerékpáros stílus, mely során hosszabb távokat teszünk meg könnyed tempóban, többnyire csomagokkal, földutakon vagy dózerutakon. A trekking kerékpár főbb jellemzői az országúti kerékpárokon használt keskeny külső gumiknál szélesebb, vagyis ballonosabb, de a terepkerékpárokon használtakénál keskenyebb gumik, a 700C (622mm) kerékátmérő, a minimális teleszkóp rugóút, sokszor sárvédők és csomagtartó.

trackstand [treksztend] – Lábletétel nélkül kerékpároddal egyhelyben állás. Legkönnyebben fixi kerékpárokkal lehet kivitelezni, a pedálok és azzal a kerék előre-hátra finom mozgatásával egyensúlyozva.

tubeless [tyúblesz] – Belső gumi nélküli külső gumi használat. Előnye a kisebb tömeg, és a felütéses vagy más néven kígyóharapásos defektekkel szembeni erős ellenálló képesség. Hátránya, hogy speciális felnit igényel, illetve szúrt defekt esetében nehezebb javítás.

tyúkbél – Lásd gumibelső.

V

váltott vezetés – Lásd lánctalpazás.

velocipéd – A 19. század végén készített kerékpárok még nem alkalmaztak lánchajtást, azaz a kerékpáros közvetlenül az első kereket hajtotta a pedálokkal. A nagyobb sebesség elérése érdekében nagyméretű – olykor 1,5 méter átmérő feletti – első kereket alkalmaztak, míg a hátsó lényegesen kisebb volt, és gyakorlatilag csak támasztó funkcióval bírt. Az ilyen kerékpárokat nevezzük velocipédnek. Nehézkes volt mind a fel- és a leszállás is, de a fékezhetőséggel is bajok voltak, mivel az első kerék lassítása előrebukást, a hátsó keréké alig észlelhető lassulást eredményezett.

v-fék – Egyfajta bovden-működtetésű féktípus. A korábbi kanti-fékeket váltotta fel, nagyobb és jobban adagolható fékerőt biztosítva. Egyszerű felépítése van: két, közel függőelegesen álló erőkart – melyhez vannak rögzítve a fékbetétek – a vízszintesen elhelyezkedő bovden satuszerűen húzza össze. Alaphelyzetbe visszahúzódását a két erőkarhoz rögzített egy-egy drótrugó biztosította. A mai napig sok olcsóbb mtb és trekking kerékpárnál használatban van.

váltó – A kerékpár azon alkatrésze, melynek feladata a lánc áthelyezése egy másik lánckerékre, és ezáltal a hajtási áttétel megváltoztatása. Létezik első- és hátsóváltó, valamint agyváltó és monoblokkba épített váltó.

váz – A kerékpár „gerincét” alkotó rész, mely többnyire két háromszög-részből áll össze. A vázhoz csatlakozik a villa, mely tartja az első kereket, valamint ebbe kerül rögzítésre a hátsó kerék, a nyeregcső és a hajtómű is. Létezik merevfarú, softtail és összteleszkópos, valamint a különböző stílusok elvárásainak megfelelő kialakítású.

villa – Lehetne az a bizonyos evőeszköz is, de lévén kerékpáros enciklopédia, jelen esetben a kerékpár elejében található azon alkatrészt hívjuk így, melybe az első kereket rögzítjük, valamint melyre a kormány és stucni is rögzítésre kerül. Létezik merev és teleszkópos. Az esetek túlnyomó részében kétszárú, de van belőle egy szárral rendelkező is – lásd Lefty. Alapanyagát tekintve van acél, crmo, alumínium, karbon…

virsligumi – Országúti kerékpárok nagyon keskeny külső gumijára mondják, melyek már szinte olyan kis átmérőjűek, mint egy virsli.

vitrinbájkos – Az a fajta kerékpáros, aki sok pénzt költ kerékpárjára, de annyira félti, hogy igazán soha nem is használja, nehogy bármi baja legyen.

vulkanizálás – A gumitömlőn, vagy más néven gumibelsőn keletkezett lyuk illetve vágás javításakor a defektjavító foltot a gumihoz hideg kémiaeljárással „hozzáragasztjuk”.

wallride [vólrájd] – Azon gurulást hívjuk így, mely során a bringás egy meredek rézsün vagy falon felgurul a lendületét és az által nyert centrifugális erőt kihasználva.

whip [vip] – Kerékpáros trükk. Ugrás közben a bringás a csípőjének kitekerésével a kerékpár hátulját elforgatja. A tökéletes trükk során a váz merőlegesen áll a haladási irányra.

X

x-up [ikszáp] – Kerékpáros trükk. Ugrás közben a bringás a kormányt 180 fokkal elforgatja valamelyik irányba, miközben a két keze keresztezi egymást, azaz egy X-et formál.

Z

zakózás – Lásd bukta.

zselés nyereg – Lehetne egy édesség megnevezése is, de valójában olyan nyeregtípus, melynek belsejébe zselés anyagot tartalmazó cellák kerülnek. Ezen lágy részek főfeladata a komfortunk növelése, azáltal, hogy könnyedén felveszik ülepünk formáját, valamint elnyelik a rezgéseket és ütéseket.

Ha úgy érzed, valami kimaradt, írd meg nekünk az info@mozgasvilag.hu címre!

Ajánló