2017.04.25. 0

Simon Ádám

E-bike motorok

Bosch, Yamaha, Shimano, Brose, Bafang... Mi a különbség a különböző márkák ebike motorjai között?

Ahogy egyre nagyobb részt harapnak ki a pedelec modellek a kerékpárok piaci kereskedelmi tortájából, úgy jelenik meg egyre több gyártó is. Jelenleg – a felhasználási élményt és teljesítményt tekintve csak a középmotoros kínálatot figyelembe véve – ezek között talán csak négy nagy név található, melyekkel hosszútávon érdemes foglalkozni, azok minőség-, szerviz- és kutatás-fejlesztés hátterük miatt. Ezek a Bosch, a Yamaha, a Brose, a Bafang és a Shimano. A teljesség igénye nélküli összeállításunkban rávilágítunk az egyes márkák ebike rendszereinek főbb jellemzőire.

Bosch

A Bosch nagy múltú, megbízható gyártó, az autóiparban több évtizedes tapasztalattal. Ezt a szakértelmet 2011 óta az ebike középmotorok fejlesztésénél is kamatoztatja. A Bosch tervezői arra törekszenek, hogy az elektromos rásegítés minél emberközelibb, minél természetesebb érzést nyújtson. Ehhez a rendszer másodpercenként ezer alkalommal elemzi a felhasználó és a kerékpár adatait, így mindig csak akkora a rásegítés, amennyi feltétlenül szükséges.

Kijelzője teljeskörű tájékoztatást nyújt a szükséges infókról, bizonyos modellei navigációt, fitness módokat és egyéb fejlett szolgáltatásokat is biztosítanak.

Motorválasztéka a következő:

Bosch Active Line

50 Nm-es csúcsnyomaték, 300, 400, vagy 500 Wh-ás akkumulátorral. Az akkumulátorok a kerékpáron is tölthetők, nem kell minden alkalommal kiszedni a tartóból. Láncváltós kerékpárokra szerelve visszaváltáskor képes automatikusan elvenni a nyomatékot, így megvédi a váltót a túlzott terheléstől.

Performance Line

60 Nm-es csúcsnyomatékkal és agresszívebb motor-karakterisztikával rendelkezik, ezért első sorban terepkerékpárokhoz ajánlott. S-pedelec kerékpárokhoz is alkalmas.

Performane Line CX

A Bosch high-end kerékpárokhoz tervezett motorja 75 Nm teljesítményre képes egy 200 grammal könnyebb testből.

A Bosch motorja képes kezelni az elektromos váltókat is. A Shimano Di2 8 sebességes agyváltót megállásnál automatikusan az előre beprogramozott fokozatba képes váltani. A SRAM DD váltóval együttműködve a teljes váltást automatikusan végzi a rendszer a kerékpár sebessége alapján.

Yamaha

A Yamaha a fiatalokat, illetve a maximális dinamizmusra törekvőket célozza meg a sportos, alacsony fordulatszámon is magas nyomatékkal működő rendszerével (80 Nm). Ahogy ráteszed a lábad a pedálra, a bringa már száguld is, nincs finomkodás. Ennek persze ára is van, mivel a fokozott igénybevétel miatt az alkatrészek gyorsabban elhasználódhatnak. Ezen tulajdonságai miatt viszont nyugodt, laza tekerésre vágyóknak, illetve tapasztalatlanoknak kevésbé ajánlott.

A Yamaha motorok akkumulátora oldalra csúszik ki, így összteleszkópos vázaknál is használható. A 2016-os ECO+ elnevezésű rásegítéssel a hatótávolság már 150 km fölött jár és a motor hangja is diszkrétebb.

Brose

A Brose motorok karakterisztikája valahol a Yamaha fiatalos lendülete és a Bosch természetes érzése közé helyezhető el. Nagy teljesítményhez (90 Nm) finom adagolás párosul. A motoron belüli erőátvitelt szíjhajtással oldották meg, ami a fogaskerekes rendszernél jóval halkabb és vibráció-mentes. Hátránya viszont, hogy a magas nyomaték miatt gyakrabban (10.000 kilométerenként) ellenőriztetni kell a motort.

Akkumulátora teljesen a vázba integrálható, így esztétikai szempontból vezető helyen szerepel.

A Bosch-hoz hasonlóan a Brose is nagymúltú autóipari cég, ezért szakértelme és tapasztalata garanciát jelent a kerékpáros motorokra nézve is.

Shimano

A Shimano viszonylag későn lépett piacra saját ebike rendszerével, a STePS-szel, de ez a lemaradás nem akadályozta meg abban, hogy mára jelentős szereplővé váljon - ebben nyilván szerepet játszott az is, hogy egyébként egy nagy nevű kerékpáros névről van szó, ami akár Magyarországon, akár világszinten a legkiterjedtebb partnerhálózattal rendelkezik. Így egyrészt számos kerékpárgyártóval gyorsan ki tudták építeni az együttműködést, másrészt a rendszer jó hírét is nagyobb hatékonysággal tudták terjeszteni.



A Shimano STePS alapvetően két szettben érhető el, az E6000 a trekking, míg az E8000 a montis vonalra. A 36 V-os 11.6 Ah-s és 418 Wh-s akku több mint 1000 töltési ciklusig garantálja a 100%-os működést (ezt követően sem kell feltétlenül lecserélni, mert jellemzően 60%-os teljesítménnyel működik tovább).

A Shimano STePS-et Di2 váltorendszerrel kombinálva automata váltós kerékpárunk is lehet, ami ráadásul a tekerési stílusunk alapján határozza meg a váltás módját.

Bafang

Jellemzően a belépő kategóriás, vagyis az elérhető árú ebike rendszereket kínálja. Az, hogy kínai gyártó, az ebike-ok esetében kifejezetten előnynek számít, ugyanis Ázsiában ez ebike-oknak sok évtizedes múltjuk van. 250 W-os teljesítményű motorja 80 Nm-es nyomatékkal bír, ehhez a megszokottól képest valamivel kisebb, 380 Wh-s akku társul. Sebesség- és nyomaték szenzorral is rendelkezik, konzollal és markolat mellé rögzíthető távirányító gombokkal is fel van szerelve.

A Bafang a többi gyártóhoz képest jóval nagyobb szabadságot ad a felhasználóknak, hogy a rendszert személyre szabják. Míg a legtöbb márka a jogszabályokban meghatározott maximális sebesség értékek megváltoztatásához nem enged hozzáférést, a Bafang a gyári kijelzőjén keresztül lehetővé tesz ezt. Ez persze azzal jár, hogy a felhasználó felelőssége, hogy közúton milyen beállításokkal használja a kerékpárját és szabálytalanság esetén büntethetővé válik. Persze, ha a Hungaroringen tesztelnéd a motor végsebességét, akkor a Bafang neked való.

A cikk megírásához rengeteg segítséget kaptunk Szatzger Ákostól, az ebikeshop.hu tulajdonosától.