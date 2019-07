2019.07.01. 0

Használd ki a Bohinj Mobilitás kártya előnyeit!

Itt a Bohinj Mobilitás kedvezménykártya, számos kedvezménnyel és előnnyel, amelyek a régió legszebb látnivalóira irányítják a figyelmet!

A Júliai Alpokban, a Triglav Nemzeti Park szívében, Szlovénia legnagyobb tavát körülölelik a Bohinj hegyek csodálatos csúcsai. Festői völgyek és lenyűgöző alpesi mezők még a mai napig követik a sajtkészítés tradícióit és a természettel való harmónikus együttélést. Számos sporttevékenység és kaland fedezhető fel minden évszakban ebben az érintetlen természeti környezetben és osztható meg a vendégszerető helyiekkel.



Üdvözlünk a Savica vízesésnél!

A Savica vízesés egyike a legnagyobb és legszebb vízeséseknek Szlovéniában, amely elemi erejével lenyűgöz. A csodás Savica vízesés kivételes úti cél minden évszakban azok számára, akik kombinálni szeretnék a pihenést egy kis mozgással.



Danica kemping Bohinj****

A Danica kemping mindenkit szeretettel vár! Tökéletes kiindulópont a természetben való kalandozásokhoz családok, fiatalok és idősek számára és azoknak is, akik pihenést keresnek gyönyörű környezetben.

A Danica kempinget nemrégiben több díjjal is jutalmazták: jelenleg 4 csillagos kiváló minősítéssel, ECOCAMPING bizonyítvánnyal és Slovenia Green Accommodation jelzéssel is rendelkezik.



Nem sok olyan kempinget találunk, melyek ilyen csodás módon integrálódnak a békés és érintetlen környezetbe, mint a Danica kemping. A Triglav Nemzeti Park csücskében, a Triglav és a Bohinj-hegyek látványával, ez a zöld oázis a Sava Bohinjka folyó mentén, csak egy ugrásra található Bohinjska Bistricától, így üdülésünket akár teljesen autómentesen is megvalósíthatjuk.

A kerékpáros-barát keming egész évben nyitva áll a vendégek előtt és több zónában kínál parcellákat A, B és prémium kategóriában. A vendégek érkezhetnek sátorral, lakókocsival, vagy lakóbusszal is. Azonban ha nincsen sátrad az sem probléma, hiszen a kempingtől bérelni is lehet.



A kemping változatos szolgáltatásokat szervez és kínál vendégeinek: – vezetett túrákat – vízi sportokat – siklóernyőzést – horgászati engedélyt – lovaglást – síbérletet – belépő jegyeket a Bohinj Aquaparkba – masszázst – kerékpár- és elektromos autó bérlést.





Élvezd a Bohinj Mobilitás kedvezménykártya előnyeit!

A Bohinj Mobilitás Kártya számos szolgáltatást kínál a közelben ingyen vagy kedvezményesen:

- ingyenes tömegközlekedés Bohinjban,

- 50% kedvezmény a vonat vagy buszjegyek árából

- ingyenes parkolás és hajókázás a Bohinji tavon

- ingyenes belépő Bohinj múzeumaiba és változatos előnyök azon vendégek számára, akik két napnál tovább tartózkodnak Bohinjban





Danica étterem a kemping területén







Az étteremben központi szerepet töltenek be a helyi gasztronómiai sajátosságok, a pihentető légkör, a hangulatos alpesi környezet, a vendégszeretet, amelyet a változatos borkínálat tesz teljessé.



Friss és helyi alapanyagok, a Danica étterem számára szeretettel gyűjtögetett hozzávalók... Az éttermet szezonális konyha jellemzi, friss helyi hozzávalókból készített ételekkel, fűszerezve minden olyan helyi sajátossággal, mint például a Bohinjt körülölelő hegyek látványa, teszik ezek mind felejthetetlenné az itt töltött időt.





Júliai Alpok kedvezménykártya: Bohinj

Fedezz fel és utazz ingyen! A kedvezménykártyát mindenki igényelheti, aki a Bohinj Turisztikai hivatal partner szálláshelyén száll meg és kettőnél több éjszakát tölt a régióban. A kártya április 1 - október 31.-ig érvényes.

Hol lehet beszerezni? Turisztikai hivatalokban és a partner szállásadó helyeken. Igényeld vendéglátódtól!

Kártyatípusok és áraik:

3 napos kártya Ár 1 felnőtt + 1 gyermek 14 éves korig 19 Euró gyermek 7-14 év között 11 Euró 5 napos kártya 1 felnőtt + 1 gyermek 14 éves korig 26 Euró 1 gyermek 7-14 év között 15 Euró 10 napos kártya 1 felnőtt + 1 gyermek 14 éves korig 29 Euró 1 gyermek 7-14 év között 17 Euró Gyerekeknek 6 éves korig a kártya ingyenes!



A kártya megvásárlásával egy felnőtt részére, egy gyermek 14 éves korig a kártyát ingyenesen igényelheti.

A kedvezménykártya előnyei:

- ingyenes hajókázás a tavon

- ingyenes buszos tömegközlekedés Bohinjban

- buszjegyek Ljubljanába -50% kedvezménnyel

- ingyenes nyári hop-on hop-off buszozás Pokljukára

- ingyenes vonatjegy egy irányba

- 10% kedvezmény nosztalgia vonatozásra gőzmozdonnyal

- max 20% kedvezmény nyári sportlehetőségekre

- ingyenes belépők Bohinj múzeumaiba

- ingyenes Savica vízesés és Mostnica szurdok belépők

- ingyenes parkolási lehetőség

- max 20%-os kedvezmény Bohinj extra ajánlataira és Szlovénia más tájaira

- 10% kedvezmény a Bledi vár belépőjének árából

- 10% kedvezmény a Vintgar szurdok belépőjének árából

- ingyenes belépés a Tolmin szurdokba

- ingyenes belépő a Kobarid múzeumba

- 10% kedvezmény nyári bobozásra Kranjska Gorában

- 10% kedvezmény a Predjama kastély- és a Postojna barlang belépőjének árából

- 20% kedvezmény a Pasice völgyben található, II. világháborús Franja partizán kórház belépőjének árából

- 20% kedvezmény a Divača barlang belépőjének árából

- ...és még sok további jelentős kedvezmény!







Ha megvásárolod a kártyát...

A környezetbarát közlekedést támogatod. A busz, a vonat, az autók vonattal történő szállítása és a kiránduló hajók használata csak néhány példa arra, amit az ide kirándulóknak ajánlanak, melyek segítségével ők is támogathatják Bohinj és környezete környezetbarát turizmusát.



Bohinj büszke tagja az "Alpesi Gyöngyök" táborának

Az Alpesi Gyöngyök szervezete 6 alpesi országból 25 desztinációt foglal magában. Közéjük tartozik Bohinj is, amely arra sarkall, hogy vakációnkat aktívan és autó-mentesen töltsük. Ezeken a helyeken számos fenntartható és környezetbarát közlekedési forma közül választhatunk.

Parkolás Bohinjban

Parkolni csak az erre kijelölt parkolókban lehet Bohinjban, az ingyenes parkolás csak a regisztrált kártyatulajdonosoknak lehetséges. Kivétel ez alól a parkoló a Savica vízesésnél. A kék színnel jelölt parkoló zónák idő-határosak, ezért az érkezés pillanatát jól láthatóan jelölni kell az autón. Az ingyenes parkolás az ideiglenes parkolókban is lehetséges, melyek 2019. június 22-től szeptember 15.-ig használhatóak.





Pontos infó a parkolózónákhoz itt!

Fedezd fel Bohinjt a kedvezménykártya előnyeivel!

Speciális ajánlat - kerékpárra

Kerékpárok bérelhetők a megadott bke-pontokon 16 Euróért, melybe benne foglaltatik a sisak és a lakat használata.

Kerékpárbérlési lehetőségek:

- Hike & Bike, Bohinjska Bistrica

m: +386 31 374 660, Triglavska cesta 37 a, 4264 Bohinjska Bistrica

- Center TNP Bohinj, Stara Fužina

t: +386 1 200 97 60, Stara Fužina 37–38, 4265 Bohinjsko jezero

- TIC Bohinj, Ribčev Laz

t: +386 4 574 60 10, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero

-20% kedvezmény kerékpár, kajak, kenu és SUP bérlésre

Érvényes 2019. április 1 - október 31-ig. Fedezd fel Bohinj titkos szegleteit tapasztalt vezetők segítségével, akik elvisznek canyoningolni, raftingolni Szlovénia leghosszabb folyójára. Ha nagyon extrém vagy, még ejtőernyős ugrásra is benevezhetsz!

A kölcsönzőt a Bohinji-tó hídjának lábánál találod: ALPINSPORT, Ribčev Laz 53, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 34 86, m: +386 41 918 803, www.alpinsport.si



-20% kedvezmény kerékpárbérlésre, -10% kedvezmény raftingra, vadvízi kajakozásra, canyoningra és e-bike bérlésre

Érvényes: 2019. május 15 - augusztus 31.-ig.

Kölcsönző a Danica kempingnél: SPORT4FUN, Boh. Bistrica, m: +386 41 975 878, www.sport4fun.si







Kerékpárútvonal tipp:



A családoknak is alkalmas kerékpárút Bohinjska Bistricából indul, az alsó Bohinj-völgy mentén, egészen a Bohinji-tóhoz, majd a felső Bohinj-völgyben Stara Fužinán, Studoron és Srednja vas-on keresztül, Bohinjska Češnjica-ba.

-20% kedvezmény fél napos túrára

Érvényes: 2019. szeptember 15 - október 31.-ig

A Hike & Bike ügynökség teljesen egyénre szabott hegyi túra és kerékpáros vakációt ígér. A vezetett napi és akár hosszabb kerékpáros túrákon túl, kerékpárosbarát szálláshelyet is kínál.

Kapcsolat: Turisticna agencija Hike & Bike, Triglavska c. 37a Bohinjska Bistrica, m: +386 31 374 660, www.hikeandbike.si

-20% kedvezmény hegymászó felszerelésekre

Érvényes: 2019. május, június, július

Kölcsönző: ALPE d.o.o., ”Pod skalco” event place, Ribčev Laz, Bohinjsko jezero

m: +386 40 349 669, +386 31 228 008, www.alpe-rjavina.si

Ingyenes: kávé és almásrétes a Jelka hotelben

Érvényes: 2019. április 1 - október 31.-ig

A Jelka hotel egy 3*-os hotel, a Triglav Nemzeti Parkban a Pokljuka fennsíkon, 1300 méter magasan. A nap, a tiszta levegő, a relatív alacsony páratartalom és a kellemes nyári hőmérséklet miatt Pokljuka az egyik legkedveltebb természetes egészségközpont.

-20% kedvezmény a felvonó árából Soriška planina-ra

Panoráma liftezés a Lajnar ülős lifttel. Érvényes: 2019. június 1 - szeptember 1.-ig.

Vezetett túrák a Rapallo határ mentén 2019. július 13., 20., 27., augusztus 10., 17., 24. és szeptember 1.-én 10 órakor. A túra magában foglal egy pörköltet a Brunarica Inn-ben. Előzetes foglalás javasolt.

A Soriška planina egy gyönyörű hegyvidék a Bohinj-hegyek peremén, amely egész évben számos sporttevékenység helyszíne. Nyáron a fennsík ideális kiinduló pontja változatos túra és kerékpáros útvonalnak, kedvelt siklóernyős pont is egyben. A nagyszerű panoráma és dús növényzet mellett, történelmi felfedezéseket is lehet tenni hegyi vezetővel vagy egyénileg egyaránt. Meg lehet látogatni például a katonai épületek maradványait és a földalatti járatokat, melyeket a két világháború között építettek.

Kapcsolat: Turistični center Soriška planina d.o.o., m: +386 40 565 891, www.soriska-planina.si

Ötletek a Júliai Alpok: Bohinj kártyával való kirándulásokhoz:

1. Bled, Gorje, Vintgar

2. Radovljica, Begunje, Žirovnica

3. Jesenice, Kranjska Gora

4. A Soča völgye (Tolmin, Kobarid, Bovec) és Goriška Brda

5. Ljubljana





Infó az útvonalak megtervezéséhez itt!

Még több közvetlen információ a kedvezményekről és lehetőségekről:

Töltsd le a Júliai Alpok Bohinj Mobilitás kártya brosúrát PDF-ben!

Még több infó:

www.bohinj.si

