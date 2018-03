Sarok-tehermentesítő ortézis 28F10N

2018.03.29. 0

Kakuk András

A saroktörés sztori

Avagy mit csináljunk, ha nem tudunk repülni?

A mászófal elég magasan van, pláne ha nem jön össze a kunszt és le kell ugrani. Jó vastag szivaccsal is előfordul 1-2 boka-, vagy térdsérülés, ha nem optimális az érkezés.

Különösen igaz ez, ha nem megfelelő a szivacs, vagy ha nem sikerül rajta landolni. Történt egyszer, hogy rajtam kívülálló okokból - aminek részletezésétől most eltekintenék - sikerült betonra érkeznem kb. 3 méterről. Reccs. Rögtön éreztem, hogy itt valami nem oké. A bal bokám ránézésre is furcsán nézett ki, a jobb lábam viszont csak simán fájt.

Nyilván este 11 óra körül járt az idő, műszakváltás előtt kifejezetten örült nekem a 24 órázó doktor néni. A szétroncsolódott bokámat szépen ellátták és kiutaltak számomra egy luxus lakosztályt teljes ellátással a Merényi Gusztáv kórházban. A helyi állapotok egy teljes cikksorozatot megérdemelnének, de ez most nem erről szól.

Miután a nem kezelt lábam - amelyen kívülről semmilyen elváltozás nem volt látható - továbbra is rettenetesen fájt, ha megpróbáltam ráállni, kértem egy utólagos röntgent.

Elég hamar kiderült, hogy saroktörést szenvedtem, így egy darabig egyik lábamat sem tudom használni, amin remekül szórakoztak a nővérkék. Családnevem Kakuk ugyanis, és adta magát, hogy a repülési tudásommal kapcsolatos poénok röpködjenek.

10 hét semmi

Miután megoldást nem, csak diagnózist kaptam, rákérdeztem, hogy akkor most mi a teendő a sarkammal? Azt a választ adták, hogy:

- Semmi

- Ennél bővebben? - kérdeztem vissza.

- 10 hétig feküdjön, aztán meglátjuk.

Remek. A 21. századi gyógyítás magasiskolája. Nem igazán akartam beletörődni a helyzetembe, és elkezdtem kutakodni, milyen megoldások lehetnek.

Megoldás a TB-n túl

Szerencsémre egyik régi barátom az Ottobocknál dolgozott, és így hamar megkaptam a választ. Természetesen van saroktörésre ortézis, csak a TB nem támogatja, ezért az orvosok nem foglalkoznak vele.

Természetesen vannak olyan országok, ahol kicsit máshogy állnak hozzá a kérdéshez. Minél előbb meggyógyul valaki, annál kevesebb ideig kell táppénzen, az adófizetők pénzén tartani, annál hamarabb mehet vissza a munkába, ezért kifizetik azokat az eszközöket, melyek ezt lehetővé teszik, még akkor is ha drága. Mi persze fordítva ülünk a lovon. Az említett eszköz jelenlegi bruttó kisker ára: 90 000 Ft. Ez nagyon drága a TB-nek, inkább 10 hétig fizetik a táppénzt, majd az esetleges további kieséseket is a további 10 hétig tartó rehabilitáció során. Össze lehet adni, melyik esetben jár mindenki jobban.

Sarok-tehermentesítő ortézis 28F10N

Saját szavaimmal leírva a sarok-tehermentesítő ortézis lényege, hogy egy olyan csizmába bújtatják a lábad, amiben a sarkad nem ér le a földhöz, és a lábadat kellően megtartja. Ez biztosítja, hogy a törésed összeforr, de mégsem kell 10 hétig az ágyat nyomnod. Kicsit olyan, mint egy járógipsz, a séta is hasonló gyorsasággal és fájdalmak mellett történik benne. Természetesen a lábat kímélni kell, felrakni, stb., de ég és föld a két megoldás közötti különbség.

Néhány hét elteltével már bringáztam is vele, persze saját felelősségre, mert azt nem igazán javasolta senki. Na, nem kell rögtön egy kemény hegyi bringázásra gondolni, hanem közlekedésre. Egyszerűen fel nem foghatom ép ésszel, hogy miért nem támogatjuk az ilyen innovatív kezelési lehetőségeket. Ha 10 hétig feküdnöm kellett volna, akkor szerintem egy pszichiátert is ki kellett volna rendelni mellém. Mennyire hasztalan, nyominak érzi már magát az ember, ha nem csinálhat semmi mást csak fetrenghet. Az ortézis nélkül, az olyan egyszerű feladatok, mint a pisilés is űrtudomány. Nem is beszélve arról, hogy ez az állapot a családunk számára is extrán megterhelő. Mindezt úgy, hogy még pénzügyi értelme sincs! Agyrém.

Ezzel szemben az ortézis használatával, el tudjuk magunkat látni, dolgozhatunk, teljes értékű embernek tekintethetjük magunkat.

Azt senki se várja mondjuk, hogy törött sarokkal majd a busz után fog tudni futni, ha kell. Ez így is egy fájdalmas, lassú gyógyulási folyamat, csak éppen aktívan és hasznosan töltjük ezt az időt. Az Otto Bock terméke ki is bírta a teljes gyógyulási fázist. Pont addig bírta a gyűrődést, amíg kellett, csak utána kezdett elfáradni, eltörni itt-ott, hogy már nem volt rá szükségem.

Ha hasonló helyzetbe kerülsz a következőket tedd, illetve a következőkre kell számítanod

Először is, az orvosi vizitet nem tudod megspórolni. Ha műteni kell a lábadat, akkor bizony, hallgass az orvosodra! Ellenben a rehabilitációs időszakot gipsz helyett bőven töltheted ebben. Ha nem kell műteni és gipszbe akarnak bújtatni, akkor jelezd óvatosan, de kellő magabiztossággal ezt a lehetőséget.

A terméket gyógyászati segédeszköz boltban tudod megvásárolni. Ott, helyben segíteni is tudnak, méretet venni és lábra állítani a terméket.

Az ortézis nyilván többe kerül, mint a fekvő-, és járógipsz, de az, hogy nem kell sok hetet feküdni nekem ennyit megér. Ha pedig nagyon a számokat nézzük, akkor sem biztos, hogy rosszul járunk. 10 hét táppénzen simán vesztünk annyit, hogy megérje befektetni egy innovatív eszközbe.

Ottobock.hu

