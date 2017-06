0

2017.06.23.

DAC (Dwarf Aid Contest) - Törpe Támogató Verseny

Dátum: 2017.06.23. - 2017.06.25.



Megalos Herakles

https://www.facebook.com/events/217254572102014??ti=ia



FIGYELEM! EZ AZ ESEMÉNY FELTÉTELES MÓDBAN LÉTEZIK!!!



Célja, hogy az immár a múlt homályába veszett Zsombói ABC első győztesének, a számtalanszoros magyar csempion Kámvás Törpe Bálintnak a mászóközösség erejével segíteni tudjunk valamelyest, életét egyenesbe hozni!







A rendezvény lebonyolításához viszont igen széleskörű összefogásra van szükség, mert az önerőből történő megvalósítás + a szokásos nevezési díjakból befolyó összeg nem fedezi az elérni kívánt cél költségeit. Ezért hát a technikai részleteket későbbre hagyva, ezúton megpróbáljuk szondázni az érdeklődést.



Amit a rendezőség saját hatáskörben vállalni tud:

- szervezés,

- rendezés,

- mászófalak,

- fogáskészlet,

- sátorhely.



Amihez közösségi felajánlásokat várunk:

- műgyantázáshoz, festéshez, famunkához értők segítsége,

- útépítés,

- bíráskodás,

- díjazás,

- éremkollekció,

- szivacsok koldulása és helyszínre juttatása,

- versenypóló,

- 4000 Ft-os nevezési díj előnevezés keretében történő befizetése,

- pénzbeli támogatások a később publikálandó bankszámlára.



Amit a jelenlévők kaphatnak cserébe:

- sok remek boulder feladat,

- kiváló háttérzene,

- büfé,

- nagydíjas zsombói kézműves sör,

- nagyszerű hangulat.



Tisztelettel kérjük, aki bármilyen módon támogatná ezt a kezdeményezést (melynek ötletadói a mi irányunkban: Izer Bálint és Erbits Gergő), itt jelezze! A részvételi szándékot pedig a Facebook eseményeknél szokásos módon tessék szíves megjeleníteni!



ERRE AZ ELŐZETES FELMÉRÉSRE LEGYEN A HATÁRIDŐ: MÁJUS 21.!

Az infrastruktúra (sátor, asztalok, padok, WC, zuhany, hangosítás, stb.) kölcsönzési díjai, az egyéb kiadások és teendők számbavétele alapján a rendezőség az ezt követő napokban döntést hoz arról, hogy lehetséges-e a megvalósítás.



Ér megosztani minden irányban, boldog-boldogtalannal!!!



Mindenféle segítő szándékot előre is köszönünk!



IT IS AN AID ACTION FOR HELPING THE LEGENDARY HUNGARIAN CLIMBER PHENOMENON KAMVAS TÖRPE BÁLINT, THE WINNER OF THE FIRST ZSOMBO ABC IN 2008.

Dátum: 2017.06.23.



