Katadyn Mini vízszűrő

Töltsünk tiszta vizet a kulacsba

Hegymászás, vagy világjárás közben az élményszerzés mellett a legfontosabb az, hogy vigyázzunk egészségünkre. Apróságokra kell odafigyelnünk ahhoz, hogy ne gyomorrontástól szenvedve töltsük a szabadság drága idejét, nem beszélve az egzotikus országok néha rémisztő egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéről. A rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés mellett olyan itthon megszokott automatizmusokról kell tudatosan leszoknunk, hogy ne nyúlkáljunk önkéntelenül a szemünkhöz, szánkhoz - már ezzel is rengeteg kellemetlenséget elkerülhetünk. De a legfontosabb a tiszta ivóvíz - itthon nem is vagyunk tudatában annak, mekkora érték az, hogy ivóvíz folyik a csapból - a Föld országainak túlnyomó része sajnos nincs így elkényeztetve ebből a szempontból.

A távoli vidékek felfedezése közben nagyon fontos, hogy ne csak kémiai, hanem fizikai víztisztítást is végezzünk. Ezt a feladatot kiválóan ellátja a Katadyn Mini vízszűrő. A kis méretű, csupán 210 grammos, eszköz könnyen elcsomagolható és ideális utazáshoz. A pumás vízszűrőn nem csak a csapvizet, de

akár egy tó, vagy patak zavaros vizét is átszűrhetjük - kerámiabetétes szűrőjén nem csak a fizikai szennyeződések, de a mikroorganizmusok is fennakadnak.

A Katadyn Mini kerámiaszűrőjének pórusai (0,2 micron=0,0002 mm pórusméret) kiszűrik azokat a kórokozókat is, amelyek miatt rosszullétbe fordulhatna a kalandos kirándulás - ez a civilizációtól távol komoly kockázattól óv meg minket. Kis súlya és könnyű karbantartása nagyon jó útitárssá teszik ezt a vízszűrőt - otthon maradt szeretteink is biztonságban tudhatják egészségünket.

Amennyiben sokszor szűrünk át vele zavaros vizet, a kerámiabetétet gyakrabban kell tisztítani, de így is akár 7000 liter víz megtisztítására is alkalmas egy betéttel (a betétek természetesen könnyen ki is cserélhetők).

A Katadyn Mini vízszűrő és alkatrészei a Tengerszem túraboltban vásárolhatóak meg.