2017.05.10. 0

Benecz Ferenc

A név, ami ma már egyet jelent a tapadással - Vibram

Sokan ismerik a Vibram márkanevet, de mégis kevesen tudják, mit is takar a cipők talpán virító sárga, nyolcszögletű logó. Íme a Vibram, és ami mögötte van…

Rögtön tisztáznunk kell egy tévhitet: az esetek túlnyomó részében a Vibram csak a talpat, nem a talpazatot gyártotta a cipődhöz.

Mi a különbség? Az utóbbi a lábbelink felsőrészén kívül mindent magába foglal, és általában a gyártók mindegyike más felépítésre esküszik az azonos kategóriájú cipők esetében is. Előbbi pedig csak az a réteg, amely érintkezik a talajjal. Ennek összetétele és mintázata felel azért, hogy lábbelink mennyire nyújt biztonságos tapadást a különböző kondíciók között. Ezen különleges gumi révén lett hírhedt a Vibram…

Miért lett a Vibram „mértékegysége” a túracipőknek?

A huszadik század elejéig a hegymászás során a hétköznapokban is használt, bőr, illetve gumitalpú bakancsokat viselték az emberek. Ezek viszont csak száraz körülmények között biztosítottak tapadást, de sokszor még akkor sem megfelelőt...

1935-öt írunk, amikor hat hegymászó életét veszti az olasz Alpokban. Ennek a tragédiának is – sok korábbihoz hasonlóan – az egyik fő oka a nem megfelelő lábbeli volt. Vitali Bramanit, az életüket vesztett hegymászók közeli barátját, nagyon megviseli a baleset. Ennek hatására kezd kutatni egy, a hegymászásra alkalmas talpanyag után. 2 évvel később szabadalmaztatja találmányát a nevéből létrehozott mozaik szó, a Vibram név alatt. Első talpa a „Carrarmato” nevet kapta (mely a mai napig létezik) – melynek érdekessége, hogy Leopoldo Pirelli, a Pirelli gumitól finanszírozta.

Amikor 1954-ben egy olasz hegymászó csapat speciális, Vibram talpazatú Dolomite bakancsokban megmászta a K2 csúcsát, új korszak vette kezdetét a hegymászó bakancsok történetében. Tulajdonképpen ettől a pillanattól kezdve készülnek a különböző felhasználási területekhez különböző bakancsok!

Miután a cég termékét egyre többen ismerik meg, nő a kereslet, és ezzel a gyártás üteme is. Gyarapszik a cég kínálata, így különböző tulajdonságú talpak jelennek meg. 1994-ben kerül piacra például az Ecostep talp, mely innovatív módon, többek között a termelésből visszamaradt hulladékból készül, ezáltal akár 30%-kal is csökkentve a normál alapanyag-szükségletet, és csökkentve a környezet terhelését is.

2004 az újabb mérföldkő, amikor megjelenik az azóta ikonikussá vált és más gyártók által is „másolt” FiveFingers „lábbeli”, mely forradalmasította a mezítlábas sportolást. Itt már nem csak a talpat gyártotta a Vibram, hanem azt a minimális felsőrészt is, ami illeszkedik hozzá.

A legutolsó nagy áttörésnek számító újítás pedig 2013-ban kerül piacra, ez pedig a Megagrip névre keresztelt talp. Különleges összetételének köszönhetően nemcsak biztosítja a kiváló tapadást nedves és száraz körülmények között egyaránt, de jó kopásállósággal is rendelkezik!

Talpak, talpak mindenhol

Ezen fejlődést látva nem csoda hát, ha napjainkban számos gyártó használja előszeretettel a Vibram logóval ellátott talpakat. Ráadásul mivel számos különböző specifikációjú talp közül válogathatnak, kellően optimalizálhatják leendő kedvenc lábbelinket a tervezett felhasználási körökre.

Ezekkel a Vibram talptípusokkal találkozhatunk a cipőkön

Szikla- és falmászó cipőknél az XS Grip (nagytapadású, sziklamászásra alkalmas gumi), XS Grip2 (kifejezetten versenyzésre tervezett sziklamászó gumi), XS Edge (extrém körülmények közötti sziklamászásokhoz tervezett gumi), és XS Flash (beltéri falmászásokra tervezett, rugalmas gumi) fordulhat elő.

A hegymászó bakancsoknál a Mont (a világ legmagasabb csúcsain tesztelt, extrém alacsony hőmérsékleten is jó tapadást biztosító keményebb gumi), és XS Trek (kellő tapadást és élettartamot biztosító gumi).

A széles körben használható lábbeliken az Idrogrip (kifejezetten vizes, csúszós terepre tervezett gumi), Megagrip (nedves és száraz körülmények között is egyaránt utolérhetetlen tapadást, valamint tartósságot biztosító gumi), Icetrek (kifejezetten jeges, nagyon hideg környezetbe tervezett gumi), Icegrip (jeges, havas terepre, nedves sziklás terepre, hideg környezetbe tervezett gumi), Wavegrip (vízisportokhoz tervezett gumi, rendkívüli tapadással vizes körülmények során is), és persze az Ecostep összetételekkel találkozhatunk.

Ma már az sem ritka, ha az utcai, hétköznapi viseletre tervezett cipődön, vagy munkavédelmi kesztyűdön is Vibram logó díszeleg!

Nem csoda hát, hogy a napjainkig olasz központúnak megmaradt cég piacvezetővé vált számos területen, ha talpról van szó. A sárga, nyolcszögletű logó ma már egyet jelent a megbízható tapadással.