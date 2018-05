2018.05.03. 0

Mozgásvilág

Niterider nyereményjáték

Nyerj bringás világítást 30 995 Ft értékben!

A San Diego-i székhelyű Niterider® neve már több mint 28 éve egyet jelent a kivételes minőségű kerékpáros világítással.

A folyamatos fejlesztés, a több mint 25 világszabadalom (köztük a világ első USB töltésű LED-es kerékpárlámpája) elérte célját. Mostanra a legfejlettebb technológiák alkalmazása, a felhasználóbarát kialakítás és a kivételes teljesítmény számtalan rajongót szerzett a márkának az Egyesült Államokban és Európában egyaránt.

Az alábbiakban bemutatjuk a Niterider legújabb termékét a LUMINA™ 1100 BOOST modellt, mely 2018 áprilisától megtalálható a legjobb kerékpárüzletek polcain is

NiteRider – Biztonságban nem ismerünk kompromisszumot

Fényerő, akkumulátor (üzemidő, feltöltési idő, technológia/élettartam), ár

Amikor kerékpárvilágítást vásárlunk, talán ez a három legfontosabb döntési kritérium, amelyet figyelembe kell vennünk. A megújult NiteRider LUMINA™ kollekció minden elvárásunkra optimális megoldást kínál.





Hatalmas fényerő

A továbbfejlesztett CREE® LED-technológiának köszönhetően az elődmodellhez képest 30%-al megnövekedett, 1100 Lumen fényerő.

A CREE® ledek a legnagyobb fényerőt kibocsátani képes ledek, melynek erejét más típusú ledes lámpa még csak megközelíteni se tudja. Apró méret, nagy fényerő, alacsony fogyasztása és hosszú élettartam jellemzi, ezért a modern kor lámpáinak a CREE® led a legmegfelelőbb fényforrása. Rendszeres (napi több órás) használat esetén is, a led több mint 10 évet is kibír anélkül, hogy érzékelhető romlás következne be az általa kibocsátott fény erejében. A ledes lámpák stabil működéséhez elengedhetetlen a led alá épített apró áramkör beágyazási technológiája, melyben a NiteRider a világelső gyártó.

A Lumina™ OLED 1100 Boost és a Lumina™ 1100 Boost lámpa 6000 Kelvin színhőmérsékletű, CREE® LED-es egyedi tervezésű reflektorral működik, amelynek köszönhetően egy távolra mutató pontot is meg tud világítani, valamint széles fénysávot alkot. Az 1100 lumenes fényerő lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb terepeken és körülmények között is biztonságban érezze magát a felhasználó.

A szilárd lámpatest borítása könnyű alumínium és Dupont® üvegszál erősítésű műanyag ötvözete, ami kifejezetten erőssé, teszi a szerkezetét.

Akkumulátor

A legmodernebb, több cellás Li-Ion akkumlátor gondoskodik arról, hogy a megnövekedett fényerő ne járjon az üzemidő lerövidülésével.

A Li-Ion minden előnyét kihasználva (tartósság, memória-effektus mentesség, hosszú töltésmegtartó képesség, könnyű súly, stb…) a NiteRider lámpák biztosítják a nyugodt kerékpározást, emelett innovatív technológiákkal (IntelliCharge™ töltés, ami felére csökkenti a töltési időt; USB-töltési lehetőség) könnyítik meg a használaton kívüli kezelést.

Ár

Mindezt az elődmodellel megegyező áron kínálja most a Lumina™ sorozat.

Ezek mellett:

- 5 fényerő-szint és 4 nappali villogó mód

- az OLED multifunkcionális digitális kijelző részletes működési információkat, valamint pontos és valós idejű akkumulátor-információkat biztosít a Lumina OLED 9 különböző világítási opciójának százalékában. (Lumina™ OLED 1100 Boost modell esetén)

- Vízálló (FL1 szabvány IP64)

- Háttérvilágítású gombok az egyszerű kezelhetőséghez bármilyen világítási körülmények között

- Illeszthető a szabványos és túlméretes 35mm-es kormányszerkezetre

- A kormányszerkezetre és sisakra egyaránt szerelhető (tartozék)

- USB töltőkábel szintén tartozék

- mindössze 172 gramm

Bővebb infó...

Nyereményjáték

Most a tiéd lehet egy világítás készlet a gyártó kivételes minőségű termékei közül 30 995 Ft értékben: Lumina750 + Sabre 50 szett.

Válaszolj helyesen az alábbi adatlapon található kérdésekre, legkésőbb 2018. május 21. éjfélig és figyeld az oldalunkon a sorsolás eredményét.

Játékszabályzathoz klikk ide!

Regisztráció a játékra

