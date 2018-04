2018.04.23. 0

Megnyílt a Merida Concept Store!

230 négyzetméteren, több mint 100 Merida kerékpár

Már a nagyközönség előtt is nyitva áll hazánk első Merida Concept Store és E-Bike Tesztcenter üzlete, a Váci út 140. alatt.

Mit is jelent a Merida Concept Store?

Azt, hogy az adott bolt csak egy kerékpármárkával foglalkozik, ami ebben az esetben a Merida.

230 négyzetméteren, több mint 100 Merida kerékpár közül válogathatsz, így nem állhat elő olyan, hogy egy adott típusú gépből nem tudsz méretet próbálni vagy alaposan szemügyre venni. A gyerek kerékpároktól a trekkingeken át a csúcs országútikig mindent megtalálsz, de nem hiányozhatnak az E-bike bringák vagy gravel bike-ok sem!

Mivel hazánk egyik legnépszerűbb ruházati és cipő márkája a Northwave, ezért ebből is közel teljes a kínálat, csak cipőből százas nagyságrend sorakozik a falakon, de mezekből és nadrágokból is komoly a felhozatal, ugyanis a híres olasz ruházati márka közel teljes kínálata is helyet kapott a falakon.

Hol található a Merida Concept Store?

A bolt címe ugyan Váci út 140, de parkolni a Dagály utca felől érdemes, a bolt bejárata is innen nyílik. Nem véletlenül szerepel E-Bike Tesztcenter a nevében, ugyanis a Merida számos elektromos kerékpárja is tesztelhető a hagyományosak mellett.

NÉZD MEG az itthoni legszélesebb Merida választékot!

HALLGASD MEG a felkészült eladók személyre szabott tanácsait!

PRÓBÁLD KI a hazai legnagyobb tesztflottából kiszemelt kerékpárt!

VEDD MEG a kívánt modellt a számodra legkényelmesebb módon!



1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140.

+36 1 415 1389

info@meridaconceptstore.hu

www.meridaconceptstore.hu

facebook.com/mcsbudapest

