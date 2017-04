2017.04.22. 0

Benecz Ferenc

E-bike? Pedelec? Az elektromos rásegítéses kerékpárok

„Azt nem is kell tekerni, az nem is sport” – hangzik el gyakran, amikor feljön az elektromos rásegítéses kerékpárok témája bringás körökben. De ez egyáltalán nem így van.

Persze léteznek olyan, kerékpárnak tűnő szerkezetek, amelyek emberi erő közreműködése nélkül is képesek a haladásra, de az egyre inkább terjedőben lévő elektromos kerékpárokat bizony ugyanúgy tekerned kell, mint a normál bringákat!

Mi nevezünk E-bike-nak, Pedelecnek, S-pedelecnek?

Szögezzük le, hogy viszonylag fiatal és szerteágazó technológiai irányzat lévén még nincsenek egyetemlegesen definiálva az egyes kategóriák, ezért gyakran keveredhet az elnevezés és az, hogy mit is értünk alatta. Ezt a folyamatosan - és nemzetenként eltőren - születő jogszabályok egyszerre egyszerűsítik és még tovább bonyolítják.

Induljunk ki abból, hogy az e-bike olyan kétkerekű jármű, amely gázkar vagy gomb megnyomásával, emberi erő közreműködése nélkül is képes haladásra. Ezekre e-bikeokra az adott országban érvényben levő szabályozások közül a segédmotoros kerékpárokra előírtak érvényesek – így akár rendszám- és jogosítványkötelesek lehetnek, valamint kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni! Ezek tényleg csak formailag (néha még úgy sem) hasonlítanak egy kerékpárhoz.

A többi „elektromos bringát”, azaz a pedálozás nélkül önálló haladásra nem képes kerékpárokat pedig az Európai Unió jelenlegi szabályozásai alapján a pedelec és az s-pedelec kategóriákba soroljuk. Előbbiek közé a maximum 250 W névleges motorteljesítménnyel rendelkező, 25 km/h sebességig aktív rásegítéssel rendelkező bringák, míg utóbbiakba a 250 W feletti névleges motorteljesítménnyel rendelkező, 45 km/h sebességig aktív rásegítéssel rendelkező modellek tartoznak.

De a két pedelec kategória között nem csak a teljesítmény és a rásegítés korlátja a különbség, hanem a felhasználásuk során rájuk vonatkozó szabályozások is! A nagyobb teljesítmény több korlátozással is jár, így az s-pedelec kerékpárok több országban rendszám- és jogosítványkötelesek, valamint biztosítást kell kötni rájuk – akárcsak egy segédmotorra – és hivatalosan nem közlekedhetünk velük a kerékpárutakon! Sajnos hazánkban, az uniós jogharmonzáció hiánya miatt, ez még eléggé kaotikus terület – a rendszám és a kötelező felelősség biztosítás csak 350 W felett kötelező.

Az e-bike és a köznyelv

A fentiek alapján egyértelműnek tűnhet, hogy megkülönböztetünk e-bike, pedelec és s-pedelec járműveket, azonban a köznyelv ereje vélhetően felülírja ezt, mivel a gyártók többsége egyszerűen e-bike kategóriába sorolja saját elektromos rásegítésű (tehát pedelec, vagy s-pedelec elven működő) kerékpárjaikat.

Konklúzió: minden pedelec e-bike, de nem minden e-bike pedelec.

Melyiket e-bike való nekem: pedelec, vagy s-pedelec?

Az pusztán motorhajtással is haladni képes eszközöket most felejtsük el, hisz sportemberekként minket csak azok a járművek érdekelnek, melyek működéséhez emberi izomra is szükség van.

Az, hogy pedelecet vagy s-pedelecet válasszunk, az nagyjából azok teljesítményéből, illetve az általunk előirányozott felhasználásból eldönthető. Ám amikor ezeket nézegetjük, többféle kivitellel találkozhatunk. Van, amelyiken a motor a hátsó- vagy első kerékbe, az agyak helyére építve található, és vannak, melyeknél a középházba integrálva. Ezen építéseknek meg van az előnye és hátránya egyaránt.

Az agymotoros meghajtásokkal kezdődött az egész elektromos rásegítéses történelem, de ma már kihalófélben vannak ezek a megoldások. Az ok egyszerű: a kerékpár tömegközéppontja túlságosan vagy előre vagy hátra helyeződik, ami a nagy súly miatt erősen rontja a bringázási élményt, plusz ezen rendszerek jellegzetessége, hogy indulásnál csak kis nyomatékkal rendelkeznek, és fokozatosan a tempó növekedésével „indulnak be”. Éppen ezért a kevésbé sportos felhasználásra sokkal alkalmasabbak – mint például hosszú távú trekking túrához.

A középmotoros rendszerek viszont a kerékpár eredeti tömegközéppontjába helyezi a nagyobb súlyt, így a gurulás karakterisztikáját nagyban nem befolyásolja, valamint a kerékpár szerelhetőségét is megkönnyíti – agymotoros kereket ki-beszerelni kész rémálom.



A vásárlásnál arra is érdemes figyelni, hogy meglegyen az elektromos rásegítés bevizsgálási tanúsítványa (TüV), mely pedelec modelleknél általánosságban, míg s-pedelecnél konkrétan arra az adott modellre szól, ami előtt állunk. Ehhez a kerékpáron két számsornak kell lenni: egy vázszámnak, mint minden kerékpárnál, illetve egy „járműszámnak”. Ennek hiányát külföldön nagyon vastagon büntetik a rend éber őrei, idehaza kicsit nehézkesebben kapják el a kihágókat.

S-pedelec esetében tisztában kell lennünk azzal a ténnyel is, hogy hivatalosan nem közlekedhetünk vele kerékpárutakon, sem olyan helyeken ahol a motorizált járművek tiltva vannak, és a segédmotorokra érvényes biztosítást is kötni kell rá.

Ami a hatótávolság kérdését érinti, az elsődlegesen nagyban függ tőled, mint felhasználótól. Hisz nem mindegy milyen mértékű rásegítéssel haladunk. Ezen kívül beleszól még a bringa és bringás összsúlya, a hőmérséklet, és az akkumulátor élettartama is. Átlagosan elmondható, hogy már 100-140 km-t könnyen tekerhetünk a rásegítéssel, ami bőven elég lehet egy agglomerációból való munkába járáshoz, vagy egy közepesen hosszú mountain bike bringázáshoz, vagy egy kellemesen hosszú trekking túrához.

Sebaj, majd tuningolom

Ne is gondolj erre túl sokat: bárminemű házi tuning esetén azonnal elveszítjük a garanciánk, és a cég mentesül mindennemű felelősségvállalás alól! Vagyis ha balesetet szenvedünk, magunkra maradtunk, még akkor is, ha tényleg egy általunk nem babrált, gyártási hibás alkatrész miatt történt… Így sem elektronikus/programozási úton, sem az áttételek fizikai cseréjével nem érdemes „játszanunk”, csak hogy a saját bringánk akár 60 km/h-ig repítsen minket izzadtságmentesen…

„Úgysem veszik észre”, gondolhatod, de a rendszer a lánckerekek cseréje általi fordulatszám változásokat is rögzíti, mely adatok egy szakszervizben könnyedén lekérdezhetők és máris lebuktunk.

Érdemes előre tájékozódni arról, hogy a kiszemelt modell gyártója milyen alkatrész cseréket enged meg, és miket nem. A Bosch például van annyira rugalmas, hogy némi fogszámnyi eltérésre lehetőséget ad, illetve applikáció segítségével enged belenyúlni a karakterisztika programozásába is. De nem minden gyártó ennyire „laza”.

Utaznál vele külföldre?

Egy hagyományos kerékpárral való külföldre utazás esetén, maximum a szállítási procedúra lehet kérdéses – hol és hogy szállítsd. Pedelec kerékpárnál, annak autóval vagy vonattal szállítása során (repülőn az akkumulátort nem szállíthatod), továbbra sincs gond – hasonlóan teheted meg, mint a normál kerékpárod. Az s-pedelecnél viszont, mivel segédmotoros kerékpárnak számít, már bonyolultabb a helyzet!

Előre tájékozódnod kell az adott célországod aktuális szabályozásairól, és ha rendszámkötelesség előírás, megérkezésed után ki kell váltanod egy ideiglenes rendszámot! No meg, a segédmotor-kerékpár vezethetősége legyen meg a jogosítványodban. De ennél nagyobb probléma, hogy ha szigorúan vesszük a szabályozásokat, akkor, megint csak mivel segédmotornak számít, csak nemzetközi zöldkártyával használhatnád, de itthon ilyet nem adnak ki segédmotorokra… szóval elég kaotikus. Szerencsére számos bérlési opciót találsz nyugatabbra.

Árak

Végére maradt a legkényesebb téma, a pénztárcánkat érintő kérdés: mennyi az annyi? Ha a lehető legegyszerűbben kellene megfogalmazni, akkor azt kell mondjuk, hogy a rohamléptekben haladó fejlődés és az egyre nagyobb piaci kínálat hatására rohamléptekben zuhanó árak ellenére is, egy jó minőségű , hosszútávon megbízható, jól használható pedelecért még mindig 500 000 Ft felett kell fizetnünk. Ez már középmotoros, nem „kínai” minőségi szintet képvisel, és szinte biztos, hogy megvannak a kötelező tanúsítványai, megfelelő software-es és alkatrészes szervizelhetősége…

Az s-pedelecek esetében pedig még erre rá kell tennünk a felét... És ne feledjük az éves felelősségbiztosítás díját (s-pedelec), valamint a karbantartásokat és a felhasználástól függően 3-5 évente esedékessé váló akkumulátor cseréjét (150-200 000 Ft körüli összeg most, de kitudja, 3-4 év múlva hol tart ez a piaci szegmens).

De akkor megéri?

Ezt már neked kell eldönteni… Kérdezz meg egy olyat, aki már használ egy ideje pedelecet, vagy próbálj ki egyet a Ebikeshop üzletben, ha munkába járáshoz használnád számolj, és rá fogsz jönni a válaszra...

A cikk megírásához rengeteg segítséget kaptunk Szatzger Ákostól, az ebikeshop.hu tulajdonosától.