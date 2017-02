2017.02.22. 0

Simon Ádám

Ez várható a 2017-es Bringaexpón

Ütős tesztpálya, megvásárolható kerékpárok és levegőakrobaták a Bringaexpo-n.

A Bringaexpo legsikeresebb programja, a tesztpálya, nagyobb és izgalmasabb lesz a tavalyinál. Idén először nemcsak nézelődni lehet, hanem

akár meg is vásárolhatók a tesztpályán kipróbált bringák.

A Hungexpo Zrt. 2017. március 3-5. között rendezi a Bringaexpo kiállítást és vásárt, amely élményt ad a látogatóknak, népszerűsíti a kerékpározást mint sportot és mint szabadidő eltöltési formát, egyúttal lehetőséget ad a szezonkezdő bevásárlásra is.

A Bringexpo ezúttal is megtölti majd a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont G pavilonjának mind a 9000 négyzetméterét. Az élményekkel teli arénában a kiállítás mellett igazi bringás fesztiválhangulattal várják a látogatókat.

Minden idők legütősebb tesztpályája

A tavalyi év legsikeresebb programja a tesztpálya volt, ahol 1200 bringás tette próbára a kétkerekűeket. Idén megépül a Bringaexpo valaha volt leglátványosabb és legizgalmasabb tesztpályája. A híddal, emelkedőkkel, rengeteg S-kanyarral és egy szlalom szakasszal tarkított körön, amely szinte az egész pavilonon körbefut majd, kezdők és profik egyaránt megtalálják majd a számításukat. A TomTom interaktív kerékpáros tesztpályán okosórák segítségével mérhetjük gyorsaságunkat, sőt videóra is vehetjük próbakörünket, amit aztán e-mailben meg is kaphatunk.

A legnagyobb hazai riderek

A Gravity Academy MTB, BMX és monocikli bajnokai nem ismernek határokat. A Zarges által épített triál pályán, a gravitáció törvényét figyelmen kívül hagyva mindent megugranak. Nagy „Gizmo” Attila többszörös magyar bajnok és barátai részvételével a leglátványosabb levegőtrükköknek lehetünk szemtanúi. Ha pedig valami igazán különlegesre vágyunk, pillantsunk bele a Tatai AC bringafoci bemutatójába.

Gyerekprogramok

A gyerekek egy valódi KRESZ pályán tanulhatják meg a szabályos kerékpáros közlekedés alapjait. Szorgalmukat és ügyességüket oklevéllel jutalmazzák, az átadás pedig ünnepélyes keretek között zajlik majd. Mindeközben a színpadon a kiállítók bemutatják újdonságaikat, sztárokkal és érdekes emberekkel beszélgetnek, sőt közönségjátékra is invitálják a látogatókat.

Idén már vásárolni is lehet

A Bringaexpo élményekkel teli arénájából idén akár egy új kerékpárral térhetünk haza, hiszen ezúttal már nem csak nézni, de vásárolni is lehet. A belépőjegyhez egy 5000 Ft-os kupon jár, így a belépő árának dupláját kapja vissza a látogató. A kupon akár a helyszínen, akár a kiállítást követően 2017. március 31-ig felhasználható a rendezvényen résztvevő kiállítóknál, meghatározott modellek és termékek vásárlásakor.

Nem minden márka marad távol

A Bringaexpo-t szervező Hungexpo Zrt. nem tagadja, hogy idén jóval kevesebb kiállító jelenik meg a rendezvényen. A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) és a Hungexpo elmúlt hónapokban "vívott harca" (az erről szóló írásunk itt) nyílt titok a bringások körében. A Hungexpo azonban nem a múltba tekint, hanem a jövőre koncentrál. A kiállításon számos nagy kerékpár márka ezúttal is jelen lesz, a kínálatban szerepelnek KTM, HEAD, Kenzel, FOCUS, Cervélo, Univega, Pegasus, Brompton és MBM kerékpárok is. Elektromos kerékpárok is szép számmal lesznek az Ultimate, ZTECH, Riese und Müller, Bulls, Apache, Giant és ICE márkákból.

A távol maradó kiállítók

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség közleménye

A Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) tagjai, azaz a magyar kerékpárgyártók és a piacvezető kerékpár és kerékpár kiegészítő márkák hazai importőrei az idén március 3-5. között, a HUNGEXPO-on megrendezésre kerülő kerékpáros kiállításon és vásáron nem vesznek részt, továbbá ott az általuk képviselt márkák sem lesznek jelen.

Az MKKSZ és tagszervezetei erre az évre keresik termékeik bemutatásának új formájú lehetőségeit.

Az MKKSZ tagszervezetei: Neuzer, Bikefun, Csepel, Gepida, Paul Lange Hungary, Hauser, Accell Hunland, Mali, Pacific Cycles

(Bizonyos esetekben a kiskereskedő kiállítók kínálatában olyan márkák modelljei is előfordulhatnak kisebb számban, amelyet a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség valamelyik - a Bringaexpón nem megjelenő - tagszervezete forgalmaz - a Szerk.)

Jó tudni

A Bringaexpo-ra online elővételben kedvezményes belépőjegy vásárolható, amivel a sorban állás is elkerülhető. A jegy érvényes a párhuzamosan zajló Utazás kiállításra és Afrika Expo-ra is, ahol a soron következő kerékpártúrához meríthet ötleteket a látogató. A rendezvényre utazóknak 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START Zrt.