A Doctor válaszol - kerékpár karbantartás 1.0

Kerékpár lánc és hajtási rendszer karbantartása

Az első és legfontosabb a lánc tisztán tartása, hisz minden időjárási körülmény között szennyeződik, amely nem kívánt kopáshoz, korrózióhoz vezet. Minden bringázás után tisztítsd le.

Helyes lánctisztítás

Száraz gépronggyal (kedvesed megunt tangájával), vagy egy erre a célra kifejlesztett láncmosóval. (a láncmosóhoz mosó folyadék szükséges pl: Motorex Easy Clean Spray). A lánc váltó által feszített alsó részére markolj rá a ronggyal, és hátrafelé forgasd a hajtókart. Lehetőleg a láncot ne mozgasd oldalirányba, mert akkor leeshet. Tisztítás után pár fordulatot tekerd előre, az esetleges félreváltás miatt.

Tisztítás után azonnal kend be a láncot egy erre a célra alkalmas láncolajjal. A megfelelő láncolaj ismérve: biológiailag lebomlik, ellenáll az időjárási viszontagságoknak, (UV, eső) és könnyen behúzódik a lánc szemei közé. Étolaj, kacsazsír, WD40 NEM alkalmas!

Általános használatra: Motorex Chain Lube, száraz körülmények között Motorex Dry Lube, amely nem szedi össze a port, és nem bomlik le az erős UV hatására.

Esőben vagy téli időjárásnál Motorex Wet Lube, amely ellenáll a nedvességnek. A lánc olajozása szintén a lánc alsó részén történik, hasonlóan a tisztításhoz. Csurgass/fújj vékonyan felülről láncolajat a lánc mindkét futófelületére hátrafelé tekerés közben. Ügyelj arra, hogy a féktárcsára, felnire ne kerüljön!

Hagyj pár percet arra, hogy az olaj bekússzon a láncszemek közé, majd a felesleget távolítsd el.

Láncproblémák felismerése

Nyikorog a lánc: kenés teljes hiánya, két dobásból kimaradsz!

Ugrik a lánc: a lánc megnyúlt, balesetveszélyes. Megoldás: lánccsere, vagy erősebb kopás esetén teljes hajtáscsere.

Hajtás közben kerreg a lánc: hajtás/váltó beállítási hiba, erre majd későbbi cikkünkben kitérünk.

Szabályos időközönként ugrik a lánc: szétnyílt, deformált láncszem, amely szakadáshoz vezet!

Hajtási rendszer (hajtómű, hátsó lánckeréksor) tisztítása

A lánchoz hasonlóan a hajtási rendszert is ronggyal, fogkefével érdemes tisztítani. A hátsó lánckeréksor fogaskerekei között felhalmozódott olajsarat vékony csavarhúzóval is ki lehet kipiszkálni. (ha kiveszed a hátsó kereket jobban hozzáférsz). Ha a hajtási rendszer nagyon koszos, használj tisztító folyadékot (pl. Motorex Easy Clean Spray). Fújd be vele a hajtóművet és a lánckerekeket, hagyd rajta 5-10 percig, aztán a kulacsodból/vödörből/kisnyomású slagból locsold le vízzel, sikáld át, aztán töröld szárazra, vagy hagyd, hogy megszáradjon. Ezt a két elemet külön nem kell kenni. Ide a lánc hordja fel a kenőanyagot, tekerés közben.

Hajtási rendszer leggyakoribb problémái

Kattogó, recsegő hajtőmű: por-sár jutott a csapágyba, szükséges a kivétele és tisztítása.

Időnként beleér az első váltóba a lánc: ferde lánckerék, vagy kotyogó középrész. Mindkét esetben csere javasolt.

Ferde, kóválygó pedál: görbe hajtókar vagy a pedál kitekeredett a karból. Ha a pedál kitekeredett akár egy kicsit is, ne bringázz vele tovább. A pedál könnyen szétroncsolhatja a hajtókar menetét amit javítani nem, csak cserélni lehet (sufnituning-mentesen).

Hátsó lánckeréksor kóválygása: menetes agy esetén görbe tengely, kazettás agynál kopott vagy fellazult kazettatest.

Megoldás?

Ha sikerült azonosítani a hibákat ne várj a szereléssel. Ha nem érzel késztetést, hogy magad állj neki ne habozz felhívni a Doctorbike-ot, aki a cikk elkészítésében a segítségünkre volt!