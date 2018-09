0

2018.11.15. Budapest - Corvin mozi

Reel Rock 13

Helyszín: Budapest - Corvin mozi

Dátum: 2018.11.15. - 2018.11.16.



Elérhetőségek:

Pachamama Adventures Ltd.

+36 70 943 98 58

info@reelrocktour.hu

http://reelrocktour.hu/



Mit ígérnek a Reel Rock 13 filmek? Őrült izgalmakat, csodálatos utazásokat, kacagtató pillanatokat és persze az év legjobb mászófilmjeit! A négy új film a sziklamászás különleges eredményeit mutatja be a nézőknek, a mászótermektől az Antarktiszig. Adam Ondrával, Madaleine Sorkinnal, Alex Honnolddal, Conrad Ankerrel és még számos mászó-legendával!

Sőt idén végre a mozivásznon a várva várt egész estés Reel Rock film, a The Dawn Wall is!

Reel Rock 13 - Kiírás

Filmek:

Age of Ondra

Up to Speed

The Valley of the Moon

Queen Maud Land

The Down Wall





Bővebben a filmekről >> ITT <<







A Reel Rock 13 műsorra és a The Dawn Wall filmvetítésre együtt érvényes jegyvásárlás kezdete: október 18.





Vetítések:

Reel Rock 13 Budapest - Corvin Mozi, Korda terem

2018. november 15-16.

Időpont: 19:00

Reel Rock 13 - Nevezés

Jegyárak:

2018. november 15. 4900 Ft

2018. november 16. 4900 Ft

