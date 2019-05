0

Fuss ott, ahonnan a repülőgépek startolnak: a hetedik repülőtéri futóverseny indul augusztus végén

Runway Run 2019 - Kiírás

Európán belül egyedülálló a maga nemében, hogy a repülők számára fenntartott futópályán szervezzenek futóversenyt – még ha csak néhány órára is. A Budapest Airport már hetedik éve fogadja partnereit és néhány szerencsés „civil” jelentkezőt a Runway Run jótékonysági futásán, ahol amellett, hogy egy különleges atmoszférájú környezetben futhatnak a résztvevők, nevezési díjukkal két jótékony szervezet munkáját segítik. A SUHANJ! Alapítvány programjai a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit igyekeznek előmozdítani, a brit Anthony Nolan alapítvány pedig a gyermekek csontvelő-átültetési műtétjeit támogatja. A tavalyi évben a rendezvény bevételeiből összesen 18,6 millió forint gyűlt össze a két szervezet számára, amit a Budapest Airport képviselői adtak át.

A Budapest Airport munkatársai már most is az augusztusi versenyre készülnek. Ebben a felkészülésben a repülőtéri cég vezetői is személyes példát mutatnak. Kam Jandu, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi igazgatója nemrég 50 évesen futotta le a tizedik maratonját Londonban, ahol a budapesti repülőteret képviselte. Ahogyan a Runway Runon, úgy Londonban is a jótékonyság állt a futam középpontjában, amire Kam különösen büszke, hiszen idén annak az Anthony Nolan alapítványnak ajánlotta fel az általa gyűjtött csaknem 800.000 forintnak megfelelő összeget, amely majd a budapesti futás egyik kedvezményezettje is lesz. „A futás önmagában fantasztikus érzés, de egy olyan környezetben, mint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, igazán felemelő élmény lesz minden résztvevő számára az augusztusi verseny, egy olyan jó ügyért, amit a két általunk támogatott alapítvány képvisel” – tette hozzá Kam.

Az immár hétéves rendezvény eddig összesen 61,5 millió forintot gyűjtött össze jótékony célokra. Ahogyan eddig, úgy idén is legfeljebb 1000 résztvevővel startolhat a verseny – ennek elsősorban biztonsági okai vannak. A 6-15 év közötti gyerekek távja 1,5 km. A felnőttek választhatnak, hogy 5 km-t futnak, vagy bevállalják a 10 km-es, hosszabb távot.

Az egész Európában egyedülálló légiközlekedési futóversenyen minden évben a Budapest Airport partnerei vesznek részt, például az Airbus Industries, a Qatar Airways, a KPMG nemzetközi könyvvizsgáló cég, a Mercedes Benz Magyarország, a Travelport, a SITA, a Z&Z, a Wizz Air, az AirLingus, az Emirates, a Heinemann Duty Free, a Memories of Hungary vagy az SSP. A tavalyi évben külön csapattal indult az ORFK, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a Katasztrófavédelem is. Akik „civilként” indulnának a futóversenyen, érdemes figyelniük a következő hónapokban a Budapest Airport Facebook oldalát, ahol egy nyereményjáték keretében 60 futó számára biztosítanak nevezési lehetőséget.

Runway Run 2019 - Nevezés

