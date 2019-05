0

2019.09.21. Bajót

Adrenaline futás

Helyszín: Bajót

Dátum: 2019.09.21. - 2019.09.22.



Fair Play Sportegyesület

info@adrenaline.hu

https://www.adrenaline.hu/contest.html



Adrenaline futás - Kiírás

A Fair Play Sportegyesületet azért hoztuk létre, hogy a kistérség lakosságát mozgásra bírjuk. A tervezett versenyre azonban az ország minden pontjáról szeretettel várjuk a jelentkezőket.

Hazánkban az elmúlt években egyre gyakrabban kerülnek megrendezésre olyan sportesemények, amelyeknek célja, hogy az egyének és csapatok egy izzasztó pályán próbára tegyék saját képességeiket. Hogy miért jó az, hogy koszos és sáros leszel, elfáradsz, horzsolásaid lesznek? Nem tudjuk a pontos választ, mindenki más miatt keresi a kihívásokat, de a statisztikai adatok szerint tudjuk, hogy van rá igény.

Mi egy hasonlóan kemény próbatétel elé szeretnénk állítani a nevezőket, azonban az egész versenynek egy olyan szerepet is szánunk, ahol az egészséges életmódra való felhívás mellett fontos lenne egy családiasabb légkör kialakítása is, számtalan olyan programmal, mely a kicsikre fókuszálna. Ezenkívül a megrendezésnek otthont adó kistérség kultúrájának bemutatása is fontos számunkra.

Fő célkitűzésünk a következő: az egészséges és környezettudatos életmód mindenekelőtt! Gyere, tedd próbára magad egy kihívásokkal teli erdei, mezei cross pályán, mindezt sportszerű versenytársakkal, családtagokkal, csapattagokkal, barátokkal karöltve! Egyesületünk nonprofit alapon működik. A rendezvényből befolyó összeg egy részét egy mozgáskorlátozott kislánynak, Izsó Veronikának, a mi kis Vidám Oroszlánunknak (Happy Lion) ajánljuk fel, egy részéből pedig a környékbeli gyermekek sportolását, szabadidős tevékenységét szeretnénk támogatni.

A felnőtt pálya 6 km hosszú. Ez az a táv, melyet egy hétköznapi hős kisebb erőfeszítéssel és egy kis készüléssel le tud futni. Tudna... Csakhogy itt van számos akadály, átbújós, átkúszós, átugrós, átmászós, lendülős, cipelős, csúszós, sáros stb. Kell hozzá egy alap kondíció vagy egy társ (családtag, csapattárs) aki át/segít a holtponton. Ha egyedül jössz az sem baj, mert biztosan lesz aki segít, hisz a verseny alapja a FairPlay. Ez a táv a megépített akadályokkal komoly kihívás a profiknak is, mivel itt ki kell jönnie a teljesítménybeli különbségeknek. A profi kategóriában indulók nem fogadhatnak el segítséget.

A kisgyermekek részére kialakított pálya 1,5 km hosszú, élményekkel tűzdelt. Ők a pálya minden akadályát biztosan élvezni fogják, a felnőttekkel ellentétben... De teljesítés esetén minden korosztály méltán lehet majd büszke magára.

