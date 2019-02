2019.02.05. 0

Banff Hegyifilm Fesztivál 2019

Áprilisban ismét Magyarországra érkezik a Banff Hegyifilm Fesztivál!

A 2019-es világkörüli filmturné budapesti műsora igazi csemegéket kínál: egzotikus tájak, távoli kultúrák, adrenalinban dús kalandok, a hegyek világának legizgalmasabb pillanatai!

A Banff Centre Mountain Film Festival a világ legnagyobb és egyben legrangosabb hegyifilm fesztiválja. Az őszi kanadai bemutatókat követően a legjobb filmek útnak indulnak, hogy meghódítsák a nemzetközi közönséget is.

Idén több mint 40 országban, 550 helyszínen láthatjuk a mozivásznon a fesztivál legjobb extrém- és kalandsport filmjeit.

A kanadai fesztiválra benevezett 400 film legjobbjai kerültek be a Banff Hegyifilm Fesztivál budapesti műsorába - díjnyertes alkotások és közönség kedvencek egyaránt. A hegyisportok széles palettáját felvonultató, 180 perces Banff vetítések szórakoztató programot kínálnak a megszállott kalandorok és a nagyözönség számára is.







Műsor:

A Banff egy látványos bemelegítő filmmel indul. A SURFACE festői tájra kalauzol el minket: Ben Thouard szörfös valami egészen egyedit szeretne létrehozni a szörf-fotózás világában, Tahiti kristálytiszta hullámai között.





Az RJ RIPPER-ben Rajesh Magar hegyikerékpárost követhetjük Nepál fővárosának kaotikus utcáiról a Himalája csodás lejtőire. Bravúros operatőri munkával készült felvételek, lélegzetelállító természeti szépség és misztikus keleti kultúra. A kaland nem csak életforma, hanem művészet – legalábbis a filmkészítő szerint.





A két jóbarát, Max és Jochen nagyot álmodott. Németországból egészen a Földközi-tengerig biciklizett, út közben pedig besíelte a legszebb hegyeket. Az érintetlen lejtőket keresték, melyek igazi kihívást jelentenek a szabadsízés szerelmeseinek. Ráadásul motorizált jármű nélkül utaztak. Hol a sílécet csatolták fel a biciklire, hol pedig a biciklit a hátukra. 5 hét, 1 800 km és körülbelül 35 000 függőleges méter az Alpokban: ICE & PALMS!





Craig DeMartino sziklamászó 2002-ben 30 métert zuhant. Elveszítette a jobb lábát és megsérült a gerince, mégis pokolian keményen tolja, elég csak annyit mondani, hogy ő volt az első fogyatékkal élő, aki megmászta az El Capitant, ráadásul 24 órán belül! A legnagyobb szenzáció azonban az, ahogyan nap mint nap él. A hegymászó világ legendás alakjával az inspiráló CRAIG’S REACTION című portréfilmben ismerkedhetünk meg.





A 11 éves Kai Jonest nem engedik be egyedül a moziba egy 12-es karikás filmre, sőt egy szendvicset sem rendelhet magának egy bárban. De a hegyekben nem számít hány éves vagy! Kai tovább halad az úton, amit az elődei sítalpai vájtak a hóban…csak épp megfűszerezi azt némi szaltóval és trükkel a havas sziklákon: FAR OUT: KAI JONES.





Vajon mit választ az egyszeri hegyikerékpáros, ha a lehetőségek száma szinte végtelen? Kiderül a Banff program második részének felpörgető filmjében: CHOICES.





A világhírű snowboardos, Jeremy Jones ízekre szedi élete nagy szenvedélyét, amit ő csak úgy emleget: „A Siklás” a látvánnyal gazdagon megspékelt LIFE OF GLIDE című portréfilmben.





Három belga, a világ legjobb és legviccesebb sziklamászója arra készül, hogy szabad stílusban meghódítson egy 1 200 méteres sziklafalat a Torre Central keleti oldalán, a kegyetlen időjárásáról hirhedt Patagónia egyik legnehezebb útját. Nem mindennapi teljesítményük kulisszatitkaiba pillanthatunk be a NOTES FROM THE WALL című lebilincselő történetben.





Az idei Banff a kanadai fesztivál közönségdíjas filmjével zárul, melyben anya és lánya nekivágnak a kanadai vadonnak. A 2 300 kilométeres út minden szempontból nagy kihívás, 5 hónap a zord télben. A dokumentumfilm a kendőzetlen igazságot mutatja be: a mélypontokat és az öröm pillanatait, a testi és lelki megpróbáltatásokat és a felhőtlenül boldog perceket. A THIS MOUNTAIN LIFE: COAST RANGE TRAVERSE SEGMENT megérdemli, hogy a lehető legnagyobb vásznon nézzük végig. A filmalkotás igazi szerelmes levél a természethez.







Inspirálódj! Áprilisban ismét Banff Hegyifilm Fesztivál! 180 percnyi székbe szögező látvány és izgalom a mozivásznon 3 estén keresztül Budapesten, a Corvinban!

Bővebb információ:

www.banff.hu

